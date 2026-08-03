Khoảng trống pháp lý khi spa tiêm filler, căng chỉ, hút mỡ

TPO - Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thu Dung (đoàn Hà Nội) cho rằng, nhiều spa không chỉ dừng lại ở các dịch vụ không xâm lấn như massage hay gội đầu mà còn thực hiện tiêm chất làm đầy, sử dụng thiết bị sóng cao tần, căng chỉ, lăn kim, thậm chí phẫu thuật nâng mũi, tạo hình, hút mỡ...

Chiều 3/8, tiếp tục Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XIV tiến hành thảo luận tổ về một số nội dung quan trọng.



Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

Phát biểu thảo luận tại tổ, đại biểu Trần Thanh Hà, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách TP Hà Nội, bày tỏ thống nhất với sự cần thiết ban hành dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư theo hướng cắt giảm thực chất các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Theo ông Trần Thanh Hà, việc này góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

ĐBQH Trần Thanh Hà. Ảnh: Như Ý.



Nêu cụ thể một số ý kiến, ông Trần Thanh Hà nhấn mạnh, đối với quy định cấm kinh doanh khí N₂O để sử dụng cho con người qua đường hô hấp, đề nghị dự thảo tiếp tục làm rõ phạm vi hành vi bị cấm, trách nhiệm của các chủ thể trong chuỗi cung ứng, các trường hợp được loại trừ và quy định chuyển tiếp đối với các hợp đồng đang thực hiện, bảo đảm tính khả thi và hạn chế phát sinh tranh chấp.

Một nội dung nữa, theo ông Trần Thanh Hà, việc đưa 58 ngành, nghề ra khỏi danh mục đầu tư kinh doanh có điều kiện là bước cải cách mạnh mẽ, nhưng cần đánh giá đầy đủ năng lực hậu kiểm, nhất là đối với các lĩnh vực liên quan đến nước sạch, khí, tàu bay không người lái, cảng biển và khoáng sản.

“Riêng đối với Hà Nội, đề nghị nghiên cứu cơ chế hoặc lộ trình phù hợp để bảo đảm an ninh cấp nước, an toàn vùng trời và sự thống nhất với các cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô năm 2026, trong đó có thẩm quyền của HĐND thành phố”, ông Trần Thanh Hà nêu.

Những 'khoảng trống' cần xử lý

Cùng quan tâm vấn đề danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, đại biểu Nguyễn Thị Thu Dung (đoàn Hà Nội) đề nghị rà soát quy định đối với lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi và dịch vụ thẩm mỹ, chăm sóc sắc đẹp.

Theo bà Dung, người cao tuổi ở Việt Nam thường mắc nhiều bệnh lý nền. Trong quá trình chăm sóc, nếu sử dụng các kỹ thuật y tế như tiêm, truyền, đặt ống xông, vật lý trị liệu hay phục hồi chức năng thì đều thuộc danh mục kỹ thuật y tế theo thông tư 23 về khám bệnh, chữa bệnh. Vì vậy, các cơ sở thực hiện những kỹ thuật này phải được cấp phép.

ĐBQH Nguyễn Thị Thu Dung. Ảnh: Như Ý.



Đại biểu cho rằng trên thực tế, nhu cầu kết hợp giữa chăm sóc sinh hoạt và cung cấp dịch vụ y tế cho người cao tuổi là rất phổ biến. Các cơ sở chăm sóc không thể chỉ dừng ở việc phục vụ ăn uống, sinh hoạt mà thường phát sinh các hoạt động liên quan đến kỹ thuật y tế. Theo bà Dung, các kỹ thuật thẩm mỹ xâm lấn như tiêm chất làm đầy (filler), botox, căng chỉ da mặt hay các kỹ thuật sử dụng thiết bị phát năng lượng như điều trị sắc tố da, trẻ hóa da bằng sóng cao tần RF, HIFU đều thuộc loại hình kinh doanh có điều kiện.

Tuy nhiên, đại biểu cho biết các cơ sở spa, chăm sóc sắc đẹp thông thường lại đang không thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

"Trong thực tế, nhiều spa không chỉ dừng lại ở các dịch vụ không xâm lấn như massage hay gội đầu mà còn thực hiện tiêm chất làm đầy, sử dụng thiết bị sóng cao tần, căng chỉ, lăn kim, thậm chí phẫu thuật nâng mũi, tạo hình, hút mỡ...", bà Dung nêu.

Đại biểu cũng cho rằng công tác kiểm tra, hậu kiểm sau cấp phép hiện còn hạn chế do thiếu thời gian và nhân lực. Bà Dung nêu dẫn chứng có những giáo viên đi dạy về cuối ngày lại đến các cơ sở gội đầu, massage để làm thêm và tiêm cho khách. "Đây là khoảng trống pháp luật rất lớn", nữ đại biểu nêu vấn đề, đồng thời đề nghị Bộ Y tế nghiên cứu ban hành quy định quản lý phù hợp.

Theo đại biểu, đối với các dịch vụ chăm sóc sắc đẹp thuần túy, không xâm lấn thì không nhất thiết đưa vào danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tuy nhiên, nếu không phân định rõ ràng giữa các loại hình dịch vụ, các cơ sở sẽ hoạt động lẫn lộn.

Đại biểu cho rằng khi không đưa vào danh mục kinh doanh có điều kiện, cơ quan chức năng sẽ không có cơ sở để kiểm tra, người hành nghề không được đào tạo bài bản, dẫn đến nhiều sự cố y khoa như sốc thuốc gây tê hoặc nhiễm trùng do không bảo đảm vệ sinh trong quá trình thực hiện các thủ thuật xâm lấn. Đại biểu đề nghị Bộ Y tế nghiên cứu đưa các hoạt động chăm sóc sắc đẹp có yếu tố xâm lấn vào khuôn khổ quản lý phù hợp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Cũng quan tâm vấn đề này, đại biểu Tô Huy Vũ (đoàn Hà Nội) cho rằng, về phương án quản lý thay thế cho các ngành nghề được bãi bỏ điều kiện kinh doanh, dự thảo quy định các bộ có trách nhiệm nghiên cứu giải pháp phương án quản lý thay thế nhưng không có thời hạn, không có hình thức văn bản và không có cơ chế báo cáo. Trong phụ lục thuyết minh nhiều phương án quản lý thay thế mới còn ở định hướng, thực hiện theo Luật Doanh nghiệp, tăng cường hậu kiểm.

Lấy ví dụ về dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật và trẻ em, theo hồ sơ, tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2028, trong khi luật có hiệu lực từ ngày 1/3/2027, ông Vũ phân tích: Gần 10 tháng hoạt động chăm sóc nhóm dễ bị tổn thương nhất trong xã hội không còn là ngành nghề có điều kiện nhưng chưa có quy chuẩn thay thế để đảm bảo chất lượng.

“Như vậy đây là khoảng trống cần xử lý trước khi luật có hiệu lực và không nên để phát sinh trong quá trình thực hiện”, ông Tô Huy Vũ đề nghị.