June Theory: 'Đoạn trailer cho tháng Bảy' của xu hướng lạc quan về tình yêu mùa Hè

SVO - 'June Theory' đã lan tỏa mạnh mẽ trên Instagram và TikTok, khi người dùng chia sẻ những câu chuyện về các mối tình bất ngờ, những kết nối ngoài dự đoán và các bước ngoặt lãng mạn đầy kịch tính. Khi xu hướng này ngày càng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, nhiều người đang đón nhận thông điệp tích cực mà nó mang lại, biến nó thành một trong những chủ đề hẹn hò được bàn luận nhiều nhất trong mùa Hè năm nay.

Bạn có để ý rằng gần đây, trên Instagram, mọi người bỗng nói rất nhiều về việc người yêu cũ quay lại, những mối tình đơn phương bất ngờ và các câu chuyện tình yêu không ai ngờ tới xảy ra trong tháng Sáu hay không? Nếu có, thì bạn không phải là người duy nhất.

Đúng vậy, cứ vài tháng, mạng xã hội lại “khai sinh” một xu hướng hẹn hò mới. Có khi đó là danh sách “red flag”, cũng có khi là những quy tắc tình yêu mà chẳng ai thực sự yêu cầu. Và cũng có những thời điểm, người ta cảm thấy những 'lý thuyết' này đủ lạc quan để khiến ai cũng lén tin vào chúng.

Và rồi, 'June Theory' ra đời.

Nếu bạn từng lướt Instagram Reels hay TikTok dù chỉ vài phút gần đây, rất có thể bạn đã bắt gặp những video cho rằng, tháng Sáu là thời điểm đời sống tình cảm của bạn đột ngột rẽ hướng. Theo “lý thuyết” đang lan truyền này, tháng Sáu là lúc những mối tình bất ngờ bắt đầu, người cũ xuất hiện lại trong tin nhắn, người thầm thương trộm nhớ cuối cùng cũng chủ động, và những kết nối thoáng qua có thể phát triển thành điều gì đó lớn hơn.

Không chỉ vậy, một số nhà sáng tạo nội dung còn gọi tháng Sáu là “đoạn trailer cho tháng Bảy”, ám chỉ rằng, mọi điều xảy ra trong tháng đầu mùa Hè có thể định hình cho hành trình tình cảm của bạn trong những tháng tiếp theo.

Vì sao mọi người đều bàn tán về 'June Theory'?

Xu hướng 'June Theory' đã bùng nổ đột ngột trên Instagram vì nó chạm đúng vào một nhu cầu tâm lý khá phổ biến của người dùng Gen Z hiện nay, đó là cảm giác “lạc quan” trong chuyện tình cảm.

Thay vì tập trung vào những điều có thể xảy ra sai lệch, xu hướng này hướng sự chú ý vào những khả năng tích cực, những điều có thể diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Hiện tại, Instagram tràn ngập các video kể về việc gặp được một người đặc biệt vào tháng Sáu, tái kết nối bất ngờ với người yêu cũ, hoặc bước vào một mối quan hệ mà bản thân không hề lường trước.

Dù những câu chuyện này có thực sự liên quan đến tháng Sáu hay không, chúng đã góp phần biến 'June Theory' thành một trong những cuộc thảo luận mang tính “chữa lành” và tích cực nhất của mùa Hè năm nay.

Tuy nhiên, với nhiều người dùng, việc chia sẻ những trải nghiệm này trên mạng xã hội không nhất thiết nhằm chứng minh rằng “lý thuyết” này là có thật. Thay vào đó, nó giống như một cách tham gia vào một khoảnh khắc tập thể của sự hy vọng.

Nhưng vì sao tháng Sáu lại tạo cảm giác khác biệt?

Thực tế, tháng Sáu thường đi kèm thời tiết ấm hơn, khiến mọi người có xu hướng ra ngoài nhiều hơn, đi du lịch, tham gia các kỳ nghỉ. Đồng thời, đây cũng là giai đoạn các đám cưới, lễ hội và hoạt động xã hội bắt đầu xuất hiện dày đặc trong lịch trình của nhiều người. Tất cả những yếu tố này làm tăng mức độ tương tác xã hội, mở ra nhiều cơ hội gặp gỡ và những cuộc trò chuyện bất ngờ.

Ngay cả những hoạt động đơn giản như đi uống cà phê, tham dự một buổi hòa nhạc hay tụ tập bạn bè trên rooftop cũng có thể tạo ra những kết nối mà trong các tháng lạnh hơn, yên tĩnh hơn có thể đã không xảy ra.

'June Theory' từ đó biến những khả năng rất đời thường này thành một câu chuyện mang màu sắc lãng mạn, dễ tin và cũng dễ khiến người ta hào hứng.

Tâm lý học đằng sau xu hướng này là gì?

Về mặt tâm lý học, không có bằng chứng khoa học nào cho thấy tháng Sáu “tự nhiên” làm tăng cơ hội tình cảm, nhưng có một số cơ chế tâm lý có thể giải thích vì sao 'June Theory' lại trở nên thuyết phục.

Trước hết, số giờ ánh sáng ban ngày dài hơn thường liên quan đến cải thiện tâm trạng, tăng mức năng lượng và thúc đẩy hoạt động xã hội. Trong những tháng mùa Hè, con người có xu hướng ra ngoài nhiều hơn, thử trải nghiệm mới và tương tác xã hội thường xuyên hơn, từ đó làm tăng xác suất gặp gỡ người khác.

Bên cạnh đó là hiện tượng gọi là “thiên kiến kỳ vọng”. Khi một người tin rằng điều tích cực có thể xảy ra, họ thường trở nên tự tin hơn, cởi mở hơn và sẵn sàng chấp nhận rủi ro xã hội nhiều hơn. Điều này không đảm bảo sẽ dẫn đến tình yêu hay mối quan hệ lãng mạn, nhưng có thể làm tăng cơ hội xuất hiện những tương tác xã hội có ý nghĩa.

"Thiên kiến kỳ vọng" (hay Expectation Bias) là xu hướng nhận thức sai lệch của bộ não, khiến chúng ta diễn giải, quan sát hoặc đánh giá sự việc theo hướng phù hợp với những gì mình mong đợi hoặc tin tưởng từ trước, thay vì nhìn nhận thực tế khách quan.

Nói cách khác, việc tin vào 'June Theory' không tạo ra tình yêu một cách kỳ diệu, nhưng nó có thể ảnh hưởng tinh tế đến cách con người hành xử, từ đó gián tiếp thay đổi những cơ hội họ gặp trong đời sống xã hội.

'June Theory' thực chất không chỉ xoay quanh tình yêu

Điểm đáng chú ý là xu hướng này, dù trông như một trào lưu hẹn hò, lại phản ánh một bức tranh rộng hơn về văn hóa Gen Z. Sau một thời gian dài bị bao phủ bởi lướt tin tiêu cực, mệt mỏi vì hẹn hò, bất ổn kinh tế và dòng thông tin tiêu cực liên tục trên mạng, nhiều người trẻ đang chủ động tìm đến những câu chuyện mang tính hy vọng. Đó cũng là lý do những xu hướng như 'June Theory' lan truyền rất nhanh. Người ta không nhất thiết tìm kiếm bằng chứng rằng tháng Sáu thực sự “bảo đảm” tình yêu, mà quan trọng hơn là tìm một “quyền được tin” rằng những điều tốt đẹp vẫn có thể xảy ra một cách bất ngờ. Theo nghĩa đó, 'June Theory' trở thành một khoảng thoát ngắn khỏi xu hướng phân tích quá mức và hoài nghi trong đời sống hiện đại.