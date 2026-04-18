Bạn là người chủ động hay bị động trong tình yêu?

SVO - Nhà tư vấn tâm lý Etsuko Takeuchi (Nhật Bản) sẽ giúp chúng ta nhận biết tâm lý của những người chủ động và những người muốn được dẫn dắt trong một mối quan hệ tình cảm.

Trong một mối quan hệ lãng mạn, cán cân quyền lực thay đổi tùy thuộc vào người nào nắm quyền chủ động. Người chủ động có thể định hướng mối quan hệ theo hướng họ muốn đến một mức độ nhất định. Một số người thích chủ động và điều hướng người yêu, trong khi những người khác lại thích được người yêu dẫn dắt.

Tâm lý của những người muốn nắm quyền chủ động

Bằng cách nắm quyền chủ động hay giành ưu thế, bạn có thể thể hiện điểm mạnh của mình và khiến người yêu trân trọng bạn hơn. Đặc biệt là trong giai đoạn đầu của mối quan hệ, một số người muốn chủ động dẫn dắt và điều hướng người yêu của mình để tạo ấn tượng tốt, bằng cách làm nổi bật sự quyến rũ lẫn điểm mạnh của bản thân.

Những người có quy tắc lẫn sở thích riêng thường coi trọng nhịp độ của bản thân và không thích bị người yêu chi phối. Trong một mối quan hệ, việc chủ động dẫn dắt cho phép mọi việc diễn ra theo ý muốn của họ, tạo ra sự an tâm và cho phép họ cư xử một cách chân thật.

Đôi khi, bản năng bảo vệ người yêu khiến họ chủ động. Bởi vì họ quan tâm đến người yêu, việc nhìn thấy người ấy tận hưởng thời gian bên nhau dưới sự chủ động dẫn dắt của mình mang lại cảm giác an toàn, viên mãn.

Tâm lý của những người muốn dựa dẫm vào người yêu

Những người muốn dựa dẫm vào người yêu thường muốn đối phương chủ động dẫn dắt. Họ tin rằng, mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ và không gây gánh nặng nếu một người yêu đáng tin cậy xử lý mọi việc thay vì tự mình đưa ra lựa chọn và quyết định. Họ cũng mong muốn được "phụ thuộc" về mặt cảm xúc vào người yêu.

Họ là những người không giỏi tự đưa ra quyết định và thường nghĩ rằng, để người yêu dẫn dắt sẽ dễ dàng hơn. Hơn nữa, kiểu người này có thể cảm thấy rằng, họ có thể xây dựng một mối quan hệ tốt hơn bằng cách thích nghi với ý kiến ​​và tốc độ của người yêu. Trong những trường hợp như vậy, họ coi việc thích nghi với người yêu là một cách thể hiện tình yêu.

Những người thiếu tự tin và khó bày tỏ ý kiến ​​của mình với người khác cảm thấy an toàn hơn khi người yêu chủ động dẫn dắt. Họ cũng có thể lo lắng rằng, việc bày tỏ ý kiến ​​​của mình sẽ làm người yêu khó chịu hoặc làm hỏng bầu không khí. Hơn nữa, họ có thể thiếu tự tin trong việc chủ động do kinh nghiệm tình cảm hạn chế. Họ có thể không biết cách làm cho người yêu của mình vui vẻ trong những buổi hẹn hò hay kỷ niệm, và thích người yêu chủ động bày tỏ mong muốn của mình hơn.

Họ cũng là kiểu người luôn tôn trọng cảm xúc của người yêu hơn cảm xúc của bản thân. Họ ưu tiên cảm xúc và ý kiến ​​của người yêu, và muốn duy trì một nhịp độ thoải mái trong mối quan hệ. Họ không thấy khó khăn khi thích nghi với người yêu trong mối quan hệ và trên thực tế, họ thích điều đó.

Hãy cùng tìm một sự cân bằng thoải mái cho cả hai!

Trong các mối quan hệ, đôi khi một cặp đôi phát triển tốt khi một người dẫn dắt, nhưng nếu sự cân bằng quyền lực luôn nghiêng về một phía, sự oán giận và bất mãn có thể nảy sinh một cách vô thức, tạo ra rạn nứt giữa họ.

Nếu bạn là người luôn muốn bị dẫn dắt trong mối quan hệ, hãy thử thỉnh thoảng trò chuyện với người yêu của mình. Ngược lại, nếu bạn là người chủ động trong mối quan hệ, việc thể hiện sự đáng tin cậy một cách tinh tế, đồng thời quan tâm đến hoàn cảnh của đối phương là điều tuyệt vời.

Điều quan trọng là phải hiểu rằng, mối quan hệ nên dựa trên sự bình đẳng và cần biết điểm mạnh, điểm yếu của nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Hãy cố gắng tìm sự cân bằng thoải mái về quyền lực, nơi cả hai tôn trọng và cảm thấy đang hỗ trợ lẫn nhau. Nếu bạn làm được điều đó, chắc chắn sẽ duy trì được một mối quan hệ lành mạnh và lâu dài.