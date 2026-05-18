Tại sao người ta lại 'bắt cá hai tay'?

Linh Vân

SVO - Chuyên gia tư vấn Nana Takano (Nhật Bản) sẽ cho chúng ta biết nguyên nhân, lý do và tâm lý đằng sau sự không chung thủy.

Mối quan hệ với người yêu trở nên nhàm chán

Những cặp đôi đã bên nhau lâu năm có thể cảm thấy nhàm chán. Khao khát trải nghiệm sự phấn khích và hồi hộp của tình yêu có thể dẫn đến ngoại tình.

Bị 'người tình' quyến rũ

Cũng có những trường hợp bị người tình quyến rũ và không thể từ chối. Ngay cả khi họ không có ý định chia tay với người yêu, họ vẫn có thể vượt quá giới hạn vì không thể từ chối sự ve vãn của 'người tình'.

Hành động bốc đồng

Ngay cả khi bình thường họ biết cách kiểm soát bản thân bằng lý trí, nếu cãi nhau với người yêu hoặc đã uống rượu, họ có thể hành động bốc đồng và ngoại tình. Ham muốn tình dục cũng có thể lấn át.

Tâm lý của những người ngoại tình

Những yếu tố tâm lý nào thúc đẩy người ta ngoại tình, ngay cả khi họ biết điều đó là sai? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn về tâm lý của những người ngoại tình.

Sự cô đơn

Ngay cả khi có bạn đời hay người yêu, một số người vẫn cố gắng lấp đầy khoảng trống trong trái tim mình bằng người khác khi cãi nhau hoặc khi đối phương bận rộn. Những người khác thì luôn cảm thấy cô đơn và ngoại tình vì cô đơn.

Khát khao sự phấn khích

Một số người tìm kiếm sự phấn khích trong các mối quan hệ và không hài lòng với chỉ một người. Họ không thích các mối quan hệ một đối một và luôn khao khát sự phấn khích và hồi hộp.

Tìm kiếm giá trị bản thân thông qua sự nổi tiếng

Một số người cảm thấy được giá trị khi có mối quan hệ với nhiều người, tạo ra ảo tưởng về sự nổi tiếng. Họ có nhu cầu mạnh mẽ về sự công nhận và liên tục tìm kiếm người khác để tự bảo vệ mình.

Thiếu suy nghĩ sâu sắc

Một số người ngoại tình chỉ đơn giản là do bốc đồng hoặc dựa trên tâm trạng lúc đó, mà không suy nghĩ sâu sắc về hậu quả của hành động. Vì không suy nghĩ thấu đáo, họ thường tự trách mình sau đó: "Tại sao mình lại làm vậy?".

