Bí quyết biến tình yêu thành hiện thực một cách tự nhiên

Linh Vân

SVO - Dưới đây là những lời khuyên để làm thế nào khiến đối phương thích bạn và thoát khỏi 'vùng bạn bè'.

Giữ khoảng cách

Nếu bạn là người chủ động, họ có thể nghĩ rằng bạn có tình cảm với họ, vì vậy việc lùi lại một thời gian sẽ khiến họ tự hỏi: "Sao vậy?". Họ có thể bắt đầu nghĩ về bạn.

Tăng tần suất gặp gỡ

Nếu bạn chưa thường xuyên gặp gỡ, hãy tăng tần suất gặp gỡ. Mọi người thường thích những người họ gặp thường xuyên hơn là những người chỉ thỉnh thoảng gặp. Điều này cũng hiệu quả đối với những người chưa chủ động hoặc mối quan hệ của họ vẫn còn mới.

Thể hiện một khía cạnh khác của bản thân

Nếu mối quan hệ của bạn cho đến nay chỉ là tình bạn, việc thể hiện một khía cạnh của bản thân mà bạn chưa từng thể hiện trước đây, hoặc tiết lộ điều gì đó bất ngờ, có thể khơi gợi sự quan tâm của họ. Thể hiện khía cạnh nữ tính hoặc sự yếu đuối của bạn có thể là điều tốt.

Ngoài ra, hãy thử làm điều gì đó mà cả hai chưa từng làm cùng nhau trước đây. Hãy thử chơi một môn thể thao cùng nhau, hoặc tham gia một buổi hội thảo... Bạn có thể thể hiện một khía cạnh khác của bản thân, và thậm chí bạn có thể khám phá ra một khía cạnh bất ngờ của người kia.

Thay đổi ngoại hình

Để thay đổi ấn tượng bạn tạo ra với người kia, hãy thử thay đổi ngoại hình của mình, chẳng hạn như phong cách thời trang, trang điểm và kiểu tóc. Bạn cũng có thể cố gắng phù hợp với sở thích của anh ấy. Nếu bạn không biết sở thích của anh ấy, hãy hướng đến vẻ ngoài gọn gàng và nữ tính.

Tăng điểm chung

Mọi người thường nảy sinh tình cảm với những người có nhiều sở thích chung. Thật là một ý tưởng hay khi khẳng định điều này bằng những câu nói như: "Chúng ta rất hợp nhau," hoặc "Chúng ta có những sở thích tương tự". Nếu anh ấy có sở thích hoặc những điều anh ấy thích, bạn có thể hỏi anh ấy về chúng. Đàn ông đánh giá cao khi người yêu thể hiện sự quan tâm đến sở thích của họ, và nhiều người thích giúp đỡ, vì vậy, anh ấy có thể sẽ rất vui nếu bạn yêu cầu anh ấy dạy bạn.

Hãy cố gắng mỉm cười

Nụ cười là vũ khí mạnh nhất của bạn. Ở bên cạnh người hay cười sẽ khiến người khác cảm thấy hạnh phúc, vì vậy, hãy cố gắng mỉm cười càng nhiều càng tốt. Nếu bạn không thể mỉm cười hoặc phản ứng tốt trong một buổi hẹn hò với người lạ, hãy thành thật nói với họ rằng, bạn đang lo lắng. Điều đó sẽ khiến bạn dễ mến và đáng yêu hơn.

Đừng nản lòng nếu biểu đồ đánh giá sự quan tâm lẫn nhau cho thấy không có sự tương đồng. Vẫn còn cơ hội để chinh phục trái tim người ấy bằng cách thay đổi nhận thức của họ về bạn, rằng bạn chỉ là một người bạn. Nếu bạn được đánh giá là có cơ hội, lý tưởng nhất là hãy để người đàn ông đó thổ lộ tình cảm của mình. Điều quan trọng là phải thể hiện thái độ "Tôi thích bạn" và tạo ra một bầu không khí khiến anh ấy tin rằng, bạn sẽ không từ chối nếu anh ấy tỏ tình.

