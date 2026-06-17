Hàng triệu người xem video fan nữ 9x xinh đẹp gặp Ronaldo

TPO - Céline Dept bật khóc xúc động khi lần đầu được gặp thần tượng là siêu sao sân cỏ Cristiano Ronaldo tại buổi tập hôm 13/6 của tuyển Bồ Đào Nha ở Florida (Mỹ) chuẩn bị cho World Cup.

Céline Dept xúc động đến bật khóc khi gặp Cristiano Ronaldo “bằng xương bằng thịt”. “Chân sút” người Bồ Đào Nha hỏi thăm fan nữ, khen cô xinh đẹp và cảm ơn cô đã luôn theo dõi anh. Đáp lại, nữ influencer cho biết cô rất vui khi được gặp CR7 và xin được chụp ảnh cùng thần tượng.

Video fan nữ gặp Ronaldo hút hơn 21 triệu lượt "thả tim" trên trang cá nhân của Céline Dept.

Đăng tải những đoạn video ngắn từ cuộc gặp với CR7, Céline chia sẻ trên trang cá nhân: “Tôi không thể tin đây là sự thật. Hôm nay tôi đã có cơ hội gặp thần tượng của mình, Cristiano Ronaldo, người không chỉ truyền cảm hứng cho tôi bắt đầu chơi bóng đá, mà còn là người đã cho tôi động lực để nỗ lực hết mình, tin tưởng vào bản thân và không bao giờ bỏ cuộc. Một nguồn cảm hứng thực sự cho rất nhiều người. Đây là một ngày tôi sẽ không bao giờ quên. Cảm ơn Ronaldo vì sự tử tế, cảm ơn Bồ Đào Nha vì sự đón tiếp nồng nhiệt, cảm ơn Michiel vì luôn ở bên cạnh tôi, và một lời cảm ơn rất lớn đến tất cả các bạn vì đã ủng hộ tôi mỗi ngày.

Fan nữ 9x vui mừng khi gặp thần tượng ngoài đời thật.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, tôi phải thử màn bắt tay hoàn hảo với thần tượng vĩ đại của mình, Cristiano Ronaldo. Vì quá hồi hộp, nên tôi làm mãi không được. Chắc do bối rối khi gặp được cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại… Nhưng cuối cùng, chúng tôi đã có một màn bắt tay hoàn hảo.

Tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn một lần nữa vì tình yêu và sự ủng hộ trong vài ngày qua, tôi nhận ra đây không phải là một giấc mơ. Tôi càng có thêm động lực để phát huy hết khả năng của mình và tạo ra những nội dung tuyệt vời trong suốt mùa World Cup này. Siuuuuuu!”

Đáng chú ý, ngay dưới bài đăng video này của Céline, bạn gái lâu năm của Ronaldo là mỹ nhân Georgina Rodriguez vào bình luận vỏn vẹn một biểu tượng trái tim và ngay lập tức tương tác này cũng nhận về hơn 2 triệu lượt "thả tim" từ cộng đồng mạng.

Khoảnh khắc Cristiano Ronaldo và YouTuber Céline Dept hô ăn mừng “Siuuu” tại buổi tập cũng gây sốt mạng.