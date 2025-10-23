Hà Nội nêu lý do chậm giải ngân

TPO - Hà Nội chậm giải ngân do vướng mắc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Theo thống kê, có 358 dự án do các xã, phường thực hiện gặp khó khăn về mặt bằng.

Ngày 23/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chủ trì Hội nghị Giao ban công tác đầu tư xây dựng cơ bản toàn TP quý IV năm 2025.

Tại Hội nghị, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 Trung ương giao cho Hà Nội là 87.693,46 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương chiếm hơn 12.900 tỷ đồng. Sau khi thực hiện điều chỉnh, kế hoạch TP cập nhật là 107.134,7 tỷ đồng, cao hơn 19.441 tỷ đồng so với mức Thủ tướng Chính phủ giao.

Thời gian qua, Trung ương và TP đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo và các cấp, các ngành đã rất nỗ lực thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Tuy nhiên, kết quả giải ngân đến thời điểm 20/10/2025 mới đạt 44.428 tỷ đồng, tương đương 51% kế hoạch Trung ương giao và 41,5% kế hoạch TP giao.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chủ trì Hội nghị Giao ban công tác đầu tư xây dựng cơ bản toàn thành phố quý IV năm 2025

Theo lãnh đạo Sở Tài chính, áp lực giải ngân 2 tháng cuối năm là rất lớn, bởi TP cần hoàn thành thêm hơn 43.000 tỷ đồng để đạt 100% kế hoạch vốn Trung ương giao và hơn 62.700 tỷ đồng để hoàn thành kế hoạch vốn do TP phân bổ.

Nguyên nhân chậm giải ngân được chỉ rõ là do vướng mắc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng - khâu chiếm tỷ trọng lớn trong các dự án. Theo thống kê, có 358 dự án do các xã, phường thực hiện gặp khó khăn về mặt bằng; cùng với đó, giá vật liệu xây dựng tăng, công tác thẩm định quy hoạch, điều chỉnh dự án còn kéo dài…

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các sở ngành, địa phương, đặc biệt là Sở Tài chính trong tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp sát thực tiễn nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Nhấn mạnh thời gian còn lại của năm 2025 không còn nhiều, Chủ tịch UBND TP đồng ý phát động đợt thi đua cao điểm 75 ngày, huy động toàn bộ hệ thống chính trị “vào cuộc đồng bộ, hành động quyết liệt”, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Theo đó, mỗi sở, ngành, xã, phường phải coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là thước đo năng lực, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu. Thành phố sẽ khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc; đồng thời kiểm điểm, xử lý nghiêm các đơn vị chậm trễ, thiếu quyết liệt hoặc để xảy ra sai phạm.

Đối với các dự án trọng điểm như Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, Quốc lộ 6, Quốc lộ 21, Trạm bơm Yên Nghĩa, các sở, ngành, địa phương cần tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công, tăng cường đối thoại, vận động nhân dân đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Đặc biệt, người đứng đầu UBND các xã, phường phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, kết quả giải ngân tại địa phương...