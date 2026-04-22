Gió mùa đông bắc tràn về từ đêm nay

Nguyễn Hoài
TPO - Từ đêm nay (22/4), gió mùa đông bắc bắt đầu ảnh hưởng đến nước ta, từ chiều tối nay, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác. Từ 23/4, miền Bắc chuyển mát, riêng vùng núi chuyển lạnh.

Trước khi đón không khí lạnh, sáng nay khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Từ đêm nay, chuyển gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay từ 31-34 độ, từ đêm nay xuống còn 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Hà Nội sáng nay nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Miền Bắc có thể chuyển mưa dông từ chiều tối và đêm nay (22/4).

Dự báo trong ngày 23-24/4, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trời mát mẻ với nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, vùng núi dưới 21 độ.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Dự báo từ ngày 23-24/4, do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều tối 23/4 đến ngày 25/4, khu vực Quảng Trị, Huế cũng có mưa rào và dông rải rác.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay ngày nắng, phía Bắc nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, phía Bắc 35-36 độ.

Tây Nguyên hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

TPHCM hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo từ ngày 24/4, Nam Bộ có nắng nóng diện rộng.

