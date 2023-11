Giá trị của một khu phức hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế

Ixora Ho Tram by Fusion là một siêu phẩm dẫn đầu và đặc biệt. Dẫn đầu vì bản thân sản phẩm được phát triển đúng chuẩn nghỉ dưỡng, mang đến cho nhà đầu tư 03 giá trị rất lớn về nghỉ dưỡng, sức khỏe và đầu tư.

Đặc biệt vì đây là dự án hiếm hoi trên thị trường nằm trong khu phức hợp đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á, mang đến cơ hội quý giá khi chỉ cần sở hữu 01 condotel hay villa là có thể tận hưởng trọn vẹn mọi giá trị của cả một tổ hợp quy mô 164ha. Có thể nói, Ixora chính là một “siêu phẩm nằm trong siêu phẩm” mang tầm vóc châu lục - The Grand Ho Tram.

Giá trị nghỉ dưỡng & tận hưởng trong không gian đẳng cấp quốc tế

Thị trường du lịch thế giới đang phát triển nhanh chóng với sự gia tăng không ngừng của tầng lớp trung - thượng lưu yêu thích tận hưởng các dịch vụ nghỉ dưỡng chất lượng cao all-inclusive. Chính điều này góp phần cho sự lên ngôi của các khu phức hợp sang trọng tích hợp nhiều dịch vụ khác nhau trong cùng một địa điểm – từ khách sạn, nhà hàng & bar, casino, sân golf, cho đến các tiện ích giải trí và hội họp.

Nếu Macau có Venetian Casino, Singapore có Marina Bay Sands và Resorts World Sentosa, Philippines có Solaire Resort & Casino thì Việt Nam có The Grand Ho Tram - tổ hợp nghỉ dưỡng hàng đầu khu vực, cùng lúc sở hữu sân golf top đầu thế giới The Bluffs 86ha, casino quy mô 5.000m2 và sân bay 240ha dành riêng cho khách lưu trú.

Như vậy, luôn có sẵn một thiên đường nghỉ dưỡng “một điểm đến, triệu trải nghiệm” liền kề TP.HCM, chào đón các chủ sở hữu Ixora. Chỉ tích tắc trong 2 giờ di chuyển là có thể đến ngay được The Grand Ho Tram. Tất cả khách hàng trong và ngoài nước sẽ được tận hưởng nghỉ dưỡng & hưởng thụ toàn bộ dịch vụ đẳng cấp thế giới một cách trọn vẹn ngay tại trong tổ hợp mà không cần phải đi đâu xa, sánh ngang cùng khu phức hợp nổi tiếng toàn cầu.

The Grand Ho Tram được phát triển và xây dựng với ý tưởng tạo nên một thiên đường vui chơi giải trí bất tận. Dù là ngày hay đêm, khách lưu trú luôn được tận hưởng một quần thể tiện ích chuẩn quốc tế đa dạng và đỉnh cao, trong không gian lưu trú sang trọng bậc nhất, kết hợp hài hoa giữa phong cách kiến trúc phương Tây và cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, thuần khiết của biển rừng Hồ Tràm.

Được phát triển thành nhiều giai đoạn, Giai đoạn 1 bao gồm cụm khách sạn lừng lẫy InterContinental Grand Ho Tram, Holiday Inn Resort Ho Tram Beach và Ixora Ho Tram by Fusion - Phase 1 với hơn 1.300 phòng cùng sân golf The Bluffs và casino đẳng cấp quốc tế đã đưa vào vận hành. Sở hữu căn nhà trong tổ hợp này chắc chắn sẽ là niềm tự hào của chủ sở hữu mỗi khi tiếp đãi bạn bè và đối tác, đồng thời khẳng định vị thế cá nhân và là dịp để kết nối trong một cộng đồng tinh hoa thành đạt.

Tổng cộng có hơn 15 nhà hàng đa dạng ẩm thực Á - Âu, hơn 8 hồ bơi rộng lớn ngoài trời cùng loạt tiện ích giải trí hiện đại như Roxy Lounge, Fuel Bar, DJ By The Pool, Game Center, Beta Cinema, Bowling, Billards và chăm sóc rèn luyện sức khỏe như Lotus Spa, Gym Fitness, Kayaking, Tennis Court, Beach Club hay thế giới vui nhộn dành cho con trẻ tại Kids Club, Vườn Mê Cung. Quần thể tiện ích sẵn có này sẽ đáp ứng tất cả mọi nhu cầu nghỉ dưỡng của các thành viên trong gia đình.

Bên cạnh bản thân sản phẩm được thiết kế chỉn chu, hướng đến giá trị nghỉ dưỡng và sức khỏe vô cùng lớn thì sự cộng hưởng của tổ hợp The Grand Ho Tram càng làm bật hơn nữa giá trị nghỉ dưỡng đẳng cấp của Ixora. Tìm kiếm một sản phẩm đúng chuẩn nghỉ dưỡng đã khó rồi, mà dự án đó còn được nằm trong một tổ hợp có sẵn loạt tiện ích chuẩn quốc tế lại càng khó hơn. Chính vì vậy, Ixora Giai đoạn 2 đang là tâm điểm thu hút sự quan tâm và yêu thích của nhà đầu tư. Đây thực sự là một cơ hội hiếm hoi để sở hữu một siêu phẩm dẫn đầu về giá trị nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế.

Giá trị đầu tư hấp dẫn: đón nhận tiềm năng tăng giá và thanh khoản tốt

Kỷ nguyên của các khu phức hợp chuẩn quốc tế đã bắt đầu từ những năm 2010 khi Singapore khánh thành Marina Bay Sands - biểu tượng của ngành du lịch, đã thu hút hơn 380 triệu du khách cùng hơn 1.000 sự kiện MICE đến với quốc đảo này. Trong cuộc cạnh tranh thu hút du khách toàn cầu, những khu phức hợp hàng đầu thế giới luôn khẳng định được vị thế qua những dịch vụ và tiện ích đẳng cấp nhất như Marina Bay Sands,Venetian Macau, hay The Grand Ho Tram.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng cá nhân, The Grand Ho Tram còn là điểm đến hàng đầu cho xu hướng MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện), gaming và golf - những lĩnh vực mang lại nguồn doanh thu hấp dẫn. Sở hữu cự ly gần TP.HCM và sân bay quốc tế Long Thành cùng các nút giao thông trọng điểm như cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu, tuyến đường ven biển 994 mở rộng 42m, The Grand Ho Tram hàng năm đều thu hút loạt sự kiện hội nghị doanh nghiệp, giải trí và thể thao tầm cỡ như Asian Tour Tournament, Lexus Challenge, giải đấu Quyền Anh danh giá IBF & WBO, giải MMA Angel’s Fighting Championship.

Những sự kiện này tiếp tục làm dày “bảng thành tích” của The Grand Ho Tram trong hành trình định vị thương hiệu là khu phức hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á, là điểm đến hấp dẫn của các sự kiện tầm cỡ châu lục và quan trọng là đảm bảo được hiệu suất khai thác bán phòng trong nước lẫn quốc tế. Thừa hưởng giá trị của khu phức hợp như vậy là một lợi thế lớn cho Ixora, đảm bảo dòng tiền thu nhập thụ động hiệu quả của chủ sở hữu, đồng thời củng cố thêm sự an tâm khi có thể đánh giá được năng lực bán phòng của chủ đầu tư ngay từ thời điểm hiện tại.

Xét về tiềm năng sinh lợi trong dài hạn, một lần nữa giá trị của một khu phức hợp càng có tác động tích cực rất lớn lên các dự án thành phần. Việc tích hợp sân golf như một tiện ích nghỉ dưỡng giúp gia tăng giá trị bất động sản đã được chứng minh trên toàn cầu. Điển hình như tại Anh, giá bán trung bình một căn biệt thự sân golf cao hơn 1.8 - 2.5 lần so với một căn thông thường. Bên cạnh đó, giá trị của casino - một tiện ích thu hút lớp du khách người nước ngoài giàu có cũng góp phần đẩy mạnh giá bán của các bất động sản. Những khu phức hợp casino như Venetian and Palazzo (Las Vegas), Melbourne's Crown Entertainment Complex (Úc)... là nơi mà giá trị bất động sản luôn tăng theo thời gian.

Việc sở hữu cùng lúc 3 tiện ích cực kỳ giá trị như sân golf The Bluffs, Casino The Grand và sân bay chuyên dụng chắc chắn sẽ là đòn bẩy mạnh mẽ giúp tăng giá trị tài sản cho Ixora. Đẳng cấp của The Grand Ho Tram chính là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sức hút đặc biệt cho dự án, nâng cao giá trị tổng thể để Ixora hoàn toàn chinh phục được những nhà đầu tư thận trọng và khó tính nhất.

Một khi toàn bộ các dự án thành phần trong tổ hợp The Grand Ho Tram được hoàn thành thì chắc chắn việc sở hữu một căn nhà tại đây là vô cùng cạnh tranh. Vì vậy, thời điểm này thực sự là một cơ hội rất đặc biệt để sở hữu Ixora, vừa được tận hưởng nghỉ dưỡng ngay từ bây giờ mà còn đón đầu làn sóng đầu tư dài hạn vào khu phức hợp nói riêng và thủ phủ du lịch Hồ Tràm nói chung.