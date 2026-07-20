Gia Lai phê bình nhiều địa phương

TPO - Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai cùng một số địa phương bị phê bình liên quan đến việc chậm trễ thực hiện các dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư khẩn cấp vùng thiên tai.

Phê bình Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh và một số xã

Ngày 20/7, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã có ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tại cuộc họp đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện các dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư khẩn cấp vùng thiên tai.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai đánh giá tiến độ triển khai các dự án, phương án tuy đã có chuyển biến nhưng nhìn chung còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu. Đến ngày 30/6, công tác phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng nơi ở cũ mới đạt 161/980 hộ, tương đương 16,43%, số hộ đã bốc thăm, giao đất mới đạt 245/980 hộ, số hộ đã di dời vào khu tái định cư mới đạt 31/980 hộ.

Tỉnh Gia Lai thực hiện 16 dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai.

Công tác thi công hạ tầng tại một số khu tái định cư chưa đáp ứng yêu cầu, chưa bảo đảm đầy đủ điều kiện để giao đất, xây dựng nhà ở cho người dân, nhất là các hạng mục thiết yếu như san nền, cấp điện, cấp nước, cắm mốc, phân lô. Công tác phối hợp giữa chủ đầu tư, địa phương, nhà thầu và các sở, ngành có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, một số địa phương còn lúng túng, thiếu quyết liệt trong tuyên truyền, vận động, kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất, lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai - Nguyễn Tuấn Thanh - phê bình Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh (ban tỉnh), UBND các xã: An Hòa, Phù Mỹ Đông, Cát Tiến, Đề Gi, Ia Hiao và các đơn vị, địa phương khác có liên quan. Ông Thanh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế nêu trên.

Tổ chức chiến dịch cao điểm

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai, thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc còn rất lớn, nhất là bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất, xây dựng nhà ở và di dời dân cư.

Nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ năm 2026 đã được phân bổ với quy mô lớn, yêu cầu phải hoàn thành giải ngân trước ngày 31/12, nếu không triển khai quyết liệt, đồng bộ, nguy cơ chậm giải ngân, bị thu hồi, hủy dự toán hoặc mất vốn là rất lớn.

Dự án tái định cư vùng thiên tai﻿ thôn Trà Cong, xã An Hòa (giai đoạn 2).

Trước tình hình trên, lãnh đạo tỉnh Gia Lai yêu cầu hoàn thành bốc thăm, giao đất ngoài thực địa đối với các hộ thuộc diện di dời năm 2026 trước ngày 20/7, yêu cầu khu vực nào đã đủ điều kiện thì tổ chức bốc thăm, giao đất ngay, không chờ hoàn thiện toàn bộ dự án.

Tổ chức chiến dịch cao điểm khởi công, xây dựng nhà ở đồng loạt cho người dân, chậm nhất trước ngày 30/7, huy động tối đa lực lượng tại chỗ, lực lượng vũ trang, đoàn thể và các nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ triển khai. Ưu tiên hoàn thành trước đối với các hộ thuộc khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt cao, hộ nghèo, hộ khó khăn, hộ không có khả năng tự tổ chức xây dựng, không để tình trạng đã giao đất nhưng chậm khởi công, chậm xây dựng nhà ở.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện 16 dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai, hằng tuần tổng hợp cụ thể tiến độ báo cáo UBND tỉnh, kịp thời hướng dẫn giải quyết những vướng mắc phát sinh từ cơ sở.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu Bí thư Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã, phường và Chủ tịch UBND các xã, phường trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Lưu ý không báo cáo xin chủ trương của UBND tỉnh đối với các nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, đơn vị, không chờ họp mới báo cáo, đề xuất, kiên quyết không để các vướng mắc nhỏ kéo dài, làm ảnh hưởng tiến độ giải ngân, giao đất, xây dựng nhà ở và di dời dân cư.