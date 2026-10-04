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FPT Polytechnic và Tỉnh đoàn Điện Biên ký kết hợp tác: Khơi dậy khát vọng công nghệ, khẳng định sứ mệnh phụng sự

PV

Chiều ngày 3.10.2026, tại mảnh đất lịch sử Điện Biên, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030. Không dừng lại ở một dấu mốc hợp tác giáo dục, sự kiện mở ra hành trình dài hạn đưa công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) về với thanh thiếu nhi vùng cao, khẳng định trách nhiệm xã hội và cam kết đồng hành vì sự phát triển bền vững của thế hệ trẻ Việt Nam.

Cú hích chuyển đổi số từ vùng đất biên cương

Sự kiện ký kết thỏa thuận hợp tác diễn ra tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi (cơ sở 1), tỉnh Điện Biên. Buổi lễ có sự tham dự và chủ trì của đồng chí Mùa Chiến Thắng - Ủy viên BCH T.Ư Đoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên; đồng chí Lò Xuân Hạnh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên; cùng ông Nguyễn Thanh Nam - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic. Tham dự chương trình còn có các đồng chí lãnh đạo Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, chuyên viên Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, đội ngũ giảng viên FPT Polytechnic cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên địa phương.

Chương trình được xây dựng trên cơ sở bám sát các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 về chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; cùng Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện hai đơn vị cùng nhấn mạnh: Thỏa thuận hợp tác ký kết hôm nay tập trung trọng tâm vào việc hỗ trợ đoàn viên, thanh niên tỉnh Điện Biên thúc đẩy ứng dụng công nghệ số, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) và các công cụ số tiên tiến. Đây chính là đòn bẩy thiết thực để nâng cao năng lực cho thanh thiếu nhi, tạo tiền đề bứt phá cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên tỉnh nhà trong kỷ nguyên số.

Trang bị "vũ khí số": Khi AI và công nghệ đồng hành cùng người trẻ

Theo thỏa thuận ký kết giai đoạn 2026 - 2030, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic sẽ phát huy tối đa thế mạnh đào tạo thực chiến, mạng lưới chuyên gia cùng hạ tầng số hiện đại để thiết kế các chương trình bồi dưỡng chuyên sâu dành riêng cho cán bộ Đoàn - Hội và lực lượng thanh niên nòng cốt tại Điện Biên.

Nội dung đào tạo tập trung vào các lĩnh vực công nghệ nền tảng và đón đầu xu thế:

Làm chủ công nghệ mới: Trang bị kiến thức thực hành từ cơ bản đến nâng cao về trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây (Cloud), dữ liệu lớn (Data) và an toàn thông tin.

Kỹ năng số hóa công tác Đoàn: Ứng dụng công nghệ vào truyền thông số, quản lý dữ liệu hội viên, tổ chức sự kiện trực tuyến, sử dụng nền tảng làm việc nhóm linh hoạt.

Kỹ năng nghề nghiệp thời đại mới: Rèn luyện phương pháp làm việc từ xa, tư duy sản phẩm số, quản trị dự án công nghệ và văn hóa doanh nghiệp hiện đại.

Bên cạnh đào tạo kỹ năng, FPT Polytechnic cũng trực tiếp tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật số cho Tỉnh đoàn Điện Biên trong việc triển khai các nền tảng quản lý đoàn viên, hệ thống điểm danh, khảo sát trực tuyến và số hóa dữ liệu phong trào thanh niên. Việc kết hợp chặt chẽ này nhằm chuẩn hóa và hiện đại hóa quy trình hoạt động Đoàn ngay từ cơ sở.

Cầu nối tương lai: Đưa cơ hội nghề nghiệp về với vùng cao

Một điểm nhấn nổi bật trong thỏa thuận hợp tác là chuỗi hoạt động hướng nghiệp và giải quyết việc làm cho người học. Thay vì để học sinh, sinh viên vùng cao phải tự bơi trong bài toán định hướng nghề, FPT Polytechnic cùng Tỉnh đoàn Điện Biên xây dựng giải pháp đồng hành toàn diện, bao gồm tổ chức Ngày hội nghề nghiệp số - FPT cùng sinh viên; Tổ chức chuỗi tọa đàm xu hướng nghề nghiệp cùng lãnh đạo, chuyên gia FPT; đưa các gian hàng trải nghiệm công nghệ, giải pháp số đến gần hơn với học sinh, sinh viên tại các ngày hội của thanh niên Điện Biên.

Chương trình "Thực tập - thực tế doanh nghiệp FPT": Mở ra cơ hội cho cán bộ Đoàn, thanh niên tiêu biểu và sinh viên có thành tích tốt được tham gia trải nghiệm thực tế ngắn hạn, tham quan doanh nghiệp, phòng thực hành chuyên ngành và tiếp cận mạng lưới tuyển dụng của các doanh nghiệp đối tác uy tín.

Sự kết nối bài bản giữa nhà trường - tổ chức Đoàn - doanh nghiệp hứa hẹn mở ra con đường lập thân, lập nghiệp vững chắc, giúp thanh niên địa phương tự tin khẳng định bản thân trong thị trường lao động công nghệ cao.

Khẳng định trách nhiệm xã hội: Công nghệ gắn liền với lòng tri ân và phụng sự

Không chỉ gói gọn trong giảng đường hay các buổi hội thảo, sức mạnh thương hiệu của Cao đẳng FPT Polytechnic trong lần hợp tác này được khắc họa rõ nét qua định hướng trách nhiệm xã hội.

Đó là việc thành lập các đội hình "Thanh niên tình nguyện chuyển đổi số". Giảng viên, chuyên gia và sinh viên FPT Polytechnic sẽ sát cánh cùng thanh niên địa phương đến từng trường học, xã, bản để hướng dẫn kỹ năng số cơ bản, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và đưa công nghệ len lỏi vào từng nhịp sống thường nhật.

Đặc biệt, tính nhân văn sâu sắc của sự hợp tác được thể hiện qua cam kết đồng hành thực hiện Chương trình Phục dựng di ảnh Liệt sĩ và trao tặng thân nhân Liệt sĩ tại các địa bàn trọng điểm. Bằng chính công nghệ xử lý hình ảnh và đồ họa hiện đại của FPT Polytechnic, những bức ảnh thời chiến đã phai mờ theo năm tháng sẽ được tái hiện chân thực, gửi gắm lòng tri ân sâu sắc đến những người con đã ngã xuống vì nền độc lập của Tổ quốc.

Cùng với đó, các sân chơi sáng tạo như "Ý tưởng sinh viên với cộng đồng số", "Hackathon vì cộng đồng" sẽ được hai bên phối hợp tổ chức định kỳ, khuyến khích bạn trẻ tìm kiếm giải pháp công nghệ phục vụ an sinh xã hội tại địa phương.

Dấu ấn nhân văn của FPT Polytechnic

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác với Tỉnh đoàn Điện Biên giai đoạn 2026 - 2030 một lần nữa khẳng định triết lý đào tạo gắn liền với thực tiễn và tinh thần dấn thân vì cộng đồng của Cao đẳng FPT Polytechnic.

Ở nơi cực Tây của Tổ quốc, khi khát vọng số của tuổi trẻ Điện Biên gặp gỡ nguồn lực tri thức và công nghệ của FPT Polytechnic, hành trình 5 năm phía trước được kỳ vọng sẽ tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ: vừa nâng bước nghề nghiệp cho thanh niên, vừa lan tỏa những giá trị phụng sự nhân văn, cùng viết tiếp câu chuyện tự hào của thế hệ trẻ Việt Nam trong thời đại số./.

#FPT Polytechnic #Tỉnh đoàn Điện Biên #Chuyển đổi số #Trí tuệ nhân tạo #Phụng sự cộng đồng

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