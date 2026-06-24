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Duyệt quy hoạch dự án du lịch sinh thái 1.400 ha tại Hưng Yên

Trần Hoàng

TPO - UBND tỉnh Hưng Yên vừa phê duyệt Quy hoạch phân khu 1/2.000 dự án du lịch sinh thái phía Nam Phù Cừ. Dự án có quy mô khoảng 1.400 ha, dự báo dân số khoảng 68.500 người.

UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành Quyết định số 1938 phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu du lịch, đô thị sinh thái phía Nam Phù Cừ với quy mô khoảng 1.400 ha, dự báo dân số khoảng 68.500 người.

Khu vực quy hoạch nằm trên địa bàn các xã Tống Trân, Tiên Tiến và Tiên Hoa. Phạm vi quy hoạch phía Bắc giáp khu dân cư hiện trạng các xã Tống Trân và Tiên Tiến, phía Nam và phía Đông giáp sông Luộc, phía Tây giáp đường Tân Phúc - Võng Phan và khu dân cư hiện trạng xã Tiên Hoa.

Theo quy hoạch, trong tổng diện tích khoảng 1.400 ha, đất ở chiếm gần 480 ha, đất giao thông khoảng 225 ha, đất cây xanh công cộng khoảng 188 ha, đất nhóm nhà ở kết hợp dịch vụ khoảng 88 ha; phần còn lại dành cho các công trình thể dục thể thao, y tế, văn hóa và hạ tầng công cộng khác.

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Phối cảnh dự án. Ảnh: CĐT.

Mục tiêu của dự án là phát triển khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và đô thị mới gắn với khai thác hiệu quả nguồn khoáng nóng.

Khu vực cũng được định hướng trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch, văn hóa, thể thao, đổi mới sáng tạo và nông nghiệp công nghệ cao, tận dụng lợi thế kết nối với Hà Nội, đường Tân Phúc - Võng Phan, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và Khu kinh tế tự do tỉnh Hưng Yên.

Không gian được tổ chức theo mô hình "đô thị sinh thái - du lịch nghỉ dưỡng - không gian di sản", gồm các khu chức năng chính như khu đô thị sinh thái cửa ngõ và nghỉ dưỡng khoáng nóng, khu trung tâm dịch vụ đô thị, khu nghỉ dưỡng - thể thao - vui chơi giải trí ven sông và khu du lịch văn hóa, di sản La Tiến.

Theo quyết định, Sở Xây dựng chịu trách nhiệm tổ chức tiếp nhận, thẩm định và trình duyệt đồ án quy hoạch. UBND các xã Tống Trân, Tiên Tiến và Tiên Hoa phối hợp công bố quy hoạch, cắm mốc giới, xây dựng kế hoạch triển khai và quản lý hoạt động đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Việc phê duyệt quy hoạch phân khu nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển đô thị, du lịch sinh thái và dịch vụ của địa phương; khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của khu vực, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để thu hút đầu tư và phát triển đồng bộ hạ tầng.

Đây được xem là bước đi quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân và tạo động lực phát triển bền vững cho khu vực phía Nam Phù Cừ trong thời gian tới.

Trần Hoàng
#Phê duyệt quy hoạch du lịch sinh thái #Dự án khu đô thị sinh thái Phù Cừ #Phát triển du lịch nghỉ dưỡng và khoáng nóng #Quy hoạch hạ tầng và dịch vụ địa phương #Định hướng phát triển bền vững khu vực #Sun Group #UBND tỉnh Hưng Yên

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