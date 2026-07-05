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Hàng không - Du lịch

Dùng chuyên cơ riêng đi xem World Cup, Chủ tịch FIFA bị chỉ trích

Ngọc Ánh

TPO - Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều sau khi BBC đưa tin ông sử dụng chuyên cơ riêng thực hiện 27 chuyến bay trong thời gian diễn ra vòng bảng World Cup 2026.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino đã thực hiện một hành trình di chuyển dày đặc khắp Bắc Mỹ để theo dõi các trận đấu tại World Cup 2026.

Trong vòng 18 ngày, người đứng đầu FIFA có mặt trên khán đài ở 25 trận đấu, đồng thời liên tục di chuyển giữa các thành phố đăng cai.

Theo cuộc điều tra của BBC Sport, trong giai đoạn vòng bảng, Chủ tịch FIFA đã thực hiện 27 chuyến bay.

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Ông Gianni Infantino đã tích lũy được rất nhiều dặm bay trong suốt mùa World Cup. Ảnh: Getty.

Ước tính, lượng phát thải từ chiếc chuyên cơ riêng được cho là Gulfstream G650ER mà ông sử dụng trong khoảng hai tuần tương đương tổng lượng khí thải trung bình của 78 người trong một năm.

Việc liên tục di chuyển bằng máy bay riêng để theo dõi nhiều trận đấu nhất có thể khiến ông Infantino đối mặt với những chỉ trích từ các nhà hoạt động môi trường.

Trong chiến lược về phát triển bền vững và nhân quyền của FIFA dành cho World Cup, ông Infantino từng khẳng định: "Dù là vấn đề khí hậu, nhân quyền, bệnh tật hay người khuyết tật, chúng tôi cam kết sẽ đóng góp phần trách nhiệm của mình".

FIFA cũng từng đặt mục tiêu giảm 50% lượng khí thải trước năm 2030 và đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2040.

Tuy nhiên, theo ước tính, chuyên cơ của ông Infantino đã tạo ra khoảng 516 tấn CO₂ tương đương ngay trước khi World Cup bước vào vòng đấu loại trực tiếp.

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Biểu đồ minh họa các chuyến bay của Chủ tịch FIFA. Ảnh: The Sun.

Trong suốt giải đấu, Chủ tịch FIFA đã 8 lần xem hai trận đấu trong cùng một ngày, đồng thời dành hơn 70 giờ trên máy bay kể từ khi World Cup khởi tranh.

Trong số các thành phố đăng cai, chỉ có Dallas và New Jersey - nơi diễn ra trận chung kết vào ngày 19/7 - là hai địa điểm ông chưa đặt chân tới.

Chủ tịch FIFA cũng chỉ bỏ lỡ các trận đấu của 7 trong tổng số 48 đội tuyển tham dự giải, gồm Bosnia và Herzegovina, Đức, Ecuador, Na Uy, Senegal, Áo và đội lần đầu dự World Cup là Jordan.

Chuyến bay dài nhất của ông Infantino là hành trình dài khoảng 2.800 dặm (khoảng 4.500 km) từ Vancouver đến Miami sau khi theo dõi trận Australia thắng Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngày 15/6, ông cũng bay khoảng 2.700 dặm (gần 4.350 km) từ Miami đến Seattle, trước khi kết thúc ngày bằng việc có mặt tại Los Angeles.

Trước đó, ông Infantino cũng hứng chịu nhiều chỉ trích từ cầu thủ và các nhà quản lý bóng đá sau khi FIFA quyết định tổ chức World Cup tại 3 quốc gia và mở rộng số đội tham dự từ 32 lên 48.

Đội trưởng tuyển Iran - Mehdi Taremi - công khai bày tỏ sự không hài lòng về những khó khăn liên quan đến việc di chuyển và thủ tục thị thực: "Chúng tôi đã phàn nàn về những điều này từ đầu giải. Đây là một kỳ World Cup thảm họa. Là những cầu thủ chuyên nghiệp thi đấu ở một giải đấu chuyên nghiệp, điều đó không đúng và cũng không công bằng. Nếu FIFA cho rằng điều đó công bằng thì cứ như vậy".

Ông Carlos Queiroz - Huấn luyện viên trưởng tuyển Ghana - cũng cho rằng việc mở rộng quy mô giải đấu đã khiến World Cup đánh mất phần nào giá trị và sự danh giá vốn có.

Ngọc Ánh
#Gianni Infantino #FIFA #World Cup 2026 #chuyên cơ riêng #khí thải #bền vững #môi trường

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