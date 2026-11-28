Doanh nghiệp tìm cách giữ thị trường trước sức ép thuế quan Mỹ

TPO - Đề xuất thuế mới của Mỹ khiến doanh nghiệp xuất khẩu lo ngại về đơn hàng, lợi nhuận và sức cạnh tranh. Trong khi chờ quyết định cuối cùng, doanh nghiệp tính phương án giữ khách, ổn định sản xuất.

Bình tĩnh hơn trong việc xây dựng phương án ứng phó

Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) mới đây đề xuất thuế tối đa 35% đối với hàng hóa Việt Nam trong cuộc điều tra theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 về dư thừa công suất. Mức thuế có thể được xem xét điều chỉnh về 20% nếu hai nước đạt thỏa thuận thương mại đáp ứng các vấn đề đặt ra trong cuộc điều tra.

Trao đổi với PV Tiền Phong, bà Lê Hằng - Phó Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) - cho biết đề xuất thuế mới của Mỹ đang tạo thêm tâm lý lo ngại cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, sau những biến động thuế quan từ năm trước, doanh nghiệp đã có kinh nghiệm xử lý và bình tĩnh hơn trong việc xây dựng phương án ứng phó.

Theo bà Hằng, mức thuế được đề xuất cần được theo dõi cùng với diễn biến đàm phán giữa các bên. Bà kỳ vọng kết quả thương lượng có thể đưa mức thuế đối với hàng Việt Nam thấp hơn.

Tuy nhiên, trong thời gian chờ quyết định cuối cùng, bà Hằng nhận định có thể xuất hiện xu hướng đẩy nhanh giao hàng trong tháng 12 và tháng 1 tới nhằm giảm rủi ro thuế quan.

“Việc nhập hàng sớm để tránh các mốc thay đổi thuế cũng có thể tạo ra những đợt tồn kho, khiến nhu cầu đặt hàng sau đó chững lại. Diễn biến này làm thị trường khó dự báo và doanh nghiệp phải theo sát tình hình tiêu thụ của khách hàng, thay vì chỉ nhìn vào lượng hàng xuất khẩu tại từng thời điểm”, bà Hằng nói.

Đối với thị trường Mỹ, bà Hằng cho biết xuất khẩu thủy sản đang gặp khó khăn, trong đó tôm chịu sức ép đáng kể từ thuế chống bán phá giá. Nhu cầu cũng có dấu hiệu chững lại, một phần liên quan đến việc các nhà nhập khẩu đã mua hàng trước những mốc điều chỉnh thuế.

Các doanh nghiệp xuất khẩu sang Mỹ có thể đẩy nhanh giao hàng trong tháng 12 và tháng 1 tới nhằm giảm rủi ro thuế quan. Ảnh: VASEP.

Cũng theo bà Hằng, điều doanh nghiệp quan tâm nhất không chỉ là mức thuế cuối cùng dành cho Việt Nam, mà còn là chênh lệch so với các nước cạnh tranh. Nếu hàng Việt Nam chịu thuế cao hơn những nguồn cung khác, khả năng giữ đơn hàng sẽ khó khăn hơn, ngay cả khi mức thuế được giảm so với đề xuất ban đầu.

Bà Hằng phân tích, nếu mức thuế bổ sung lên tới 35% được áp dụng, một số doanh nghiệp có thể không còn khả năng xuất khẩu hiệu quả sang Mỹ. Nguyên nhân là ngoài khoản thuế này, sản phẩm còn có thể chịu thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp, tùy mặt hàng và doanh nghiệp. Tổng gánh nặng thuế có thể khiến doanh nghiệp mất khả năng cạnh tranh, thậm chí phải rời thị trường.

“Nếu mức thuế giữa Việt Nam và các nước cung ứng tương đương nhau, doanh nghiệp vẫn có cơ hội duy trì xuất khẩu, dù lợi nhuận chịu sức ép. Vì vậy, mong muốn của doanh nghiệp là quá trình đàm phán giúp hạn chế bất lợi về thuế so với các đối thủ, tạo điều kiện giữ thị trường và ổn định sản xuất”, Phó Tổng thư ký VASEP cho hay.

Chuẩn bị phương án giữ khách, ổn định sản xuất

Với ngành thép, đại diện Công ty CP Thép Nam Kim cho biết sản phẩm thép đang chịu thuế 50% theo Mục 232 của Mỹ, tạo sức ép về chi phí với các doanh nghiệp khi tiếp cận thị trường. Tuy nhiên, đây là chính sách thuế áp dụng với thép nhập khẩu từ nhiều quốc gia, không riêng Việt Nam.

Theo vị đại diện, việc một số sản phẩm được đề xuất miễn khỏi biện pháp thuế mới theo Mục 301 không đồng nghĩa các rào cản thuế quan hiện hành được gỡ bỏ. Doanh nghiệp đang theo sát diễn biến thị trường, chính sách thuế và các biện pháp phòng vệ thương mại.

Đại diện Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam đánh giá đề xuất thuế mới của Mỹ có tác động khác nhau đối với từng nhóm sản phẩm gỗ.

USTR đề xuất miễn các mặt hàng đang chịu thuế theo Mục 232 khỏi biện pháp mới; với những sản phẩm còn lại, cần đối chiếu danh mục miễn trừ để xác định phạm vi áp dụng. Doanh nghiệp đang rà soát từng mã hàng để đánh giá rủi ro và xây dựng phương án ứng phó.

Doanh nghiệp gỗ rà soát các sản phẩm, xây dựng các kế hoạch ứng phó trước biến động từ thị trường Mỹ. Ảnh: Vietforest.

PGS, TS. Nguyễn Thường Lạng - Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân - nhận định nếu Mỹ áp mức thuế như đề xuất, tác động sẽ lan tới cả doanh nghiệp, người lao động Việt Nam và phía Mỹ, bao gồm người tiêu dùng.

Ông Lạng cho rằng Việt Nam có thể tăng mua hàng Mỹ phục vụ nhu cầu phát triển công nghiệp, công nghệ; đồng thời mở rộng hợp tác và đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ, qua đó tạo thêm cơ sở thúc đẩy đàm phán thương mại giữa hai nước.

Tại họp báo ngày 26/11, trả lời câu hỏi của PV Tiền Phong, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái khuyến nghị doanh nghiệp chuẩn bị nhiều kịch bản, theo dõi cảnh báo của Cục Phòng vệ thương mại để chủ động quản trị rủi ro.

Doanh nghiệp có thể tham khảo kế hoạch tổng thể quản trị xuất siêu và phòng tránh rủi ro thương mại quốc tế giai đoạn 2026-2030, được Chính phủ ban hành ngày 21/11, để tổ chức sản xuất, kinh doanh phù hợp.

Theo ông Thái, Việt Nam tiếp tục phối hợp điều tra theo Mục 301, đồng thời thúc đẩy đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng với Mỹ. Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp Mỹ tại Việt Nam cung cấp thông tin và tham gia điều trần. Doanh nghiệp, hiệp hội cũng có thể đóng góp ý kiến về phạm vi sản phẩm, mức thuế và cách tính đến các sắc thuế hiện hành.

Theo thông báo USTR, hạn gửi bình luận và đăng ký điều trần kèm tóm tắt nội dung trình bày là ngày 5/1/2027. Phiên điều trần dự kiến bắt đầu ngày 25/1/2027.