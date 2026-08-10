Doanh nghiệp ngày càng chú trọng đầu tư website như một tài sản số dài hạn

Sự thay đổi trong hành vi tìm kiếm thông tin khiến website trở thành một trong những kênh quan trọng để doanh nghiệp xây dựng hình ảnh và tiếp cận khách hàng. Trước khi liên hệ, hợp tác hoặc mua sản phẩm, khách hàng ngày càng có xu hướng tìm hiểu doanh nghiệp thông qua Google, website, mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến.

Trong bối cảnh đó, website không còn đơn thuần là một trang giới thiệu thông tin. Một website được xây dựng phù hợp có thể hỗ trợ doanh nghiệp truyền tải hình ảnh thương hiệu, cung cấp thông tin sản phẩm – dịch vụ, thu hút khách hàng tiềm năng và kết nối với các hoạt động marketing khác.

Tuy nhiên, bài toán đặt ra cho doanh nghiệp hiện nay không chỉ là làm một website đẹp, mà là xây dựng một nền tảng có thể vận hành ổn định, dễ quản trị và đáp ứng nhu cầu phát triển trong nhiều năm.

Từ một website giới thiệu đến nền tảng phục vụ kinh doanh

Trước đây, nhiều doanh nghiệp xem website chủ yếu như một “profile online”, nơi đăng tải thông tin về công ty, sản phẩm và dịch vụ. Cách tiếp cận này đang dần thay đổi khi website ngày càng tham gia sâu hơn vào quá trình marketing và kinh doanh.

Một khách hàng có thể truy cập website từ kết quả tìm kiếm Google, quảng cáo, mạng xã hội hoặc đường dẫn được chia sẻ qua email. Sau đó, họ tiếp tục xem thông tin về sản phẩm, tìm hiểu năng lực doanh nghiệp, đọc nội dung chuyên môn và thực hiện các hành động như gửi yêu cầu tư vấn, đăng ký thông tin hoặc mua hàng.

Điều đó khiến cấu trúc website cần được tính toán dựa trên hành trình của người dùng thay vì chỉ sắp xếp nội dung theo cách doanh nghiệp muốn giới thiệu.

Từ menu, danh mục, trang dịch vụ đến các nút liên hệ, mọi thành phần đều cần hướng tới mục tiêu giúp người truy cập nhanh chóng tìm được thông tin phù hợp.

Thiết kế website cần bắt đầu từ bài toán của doanh nghiệp

Theo các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thiết kế website, một trong những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dự án là cách doanh nghiệp xác định yêu cầu ngay từ đầu.

Không phải website nào cũng cần một cấu trúc hoặc giao diện giống nhau. Website của một doanh nghiệp sản xuất sẽ có nhu cầu khác với website thương mại điện tử. Tương tự, doanh nghiệp B2B, bất động sản, giáo dục, tài chính hay nhà hàng – khách sạn đều có nhóm khách hàng và hành vi sử dụng khác nhau.

Vì vậy, quy trình thiết kế nên bắt đầu từ việc tìm hiểu ngành nghề, khách hàng mục tiêu, định vị thương hiệu và mục tiêu kinh doanh. Trên cơ sở đó, đơn vị phát triển mới có thể xây dựng cấu trúc nội dung, giao diện và hệ thống chức năng phù hợp.

Đây cũng là lý do nhiều doanh nghiệp có xu hướng lựa chọn thiết kế website theo yêu cầu thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào những giao diện có sẵn.

Cánh Cam Agency: hơn 20 năm phát triển trong lĩnh vực website

Là một trong những đơn vị hoạt động lâu năm tại Việt Nam, Cánh Cam bắt đầu hoạt động từ năm 2005 và đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, phát triển website và các giải pháp digital marketing.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, Cánh Cam đã triển khai hơn 6.500 dự án cho khách hàng trong nước và quốc tế. Các dự án được thực hiện cho nhiều lĩnh vực, từ doanh nghiệp, thương mại điện tử, xây dựng, bất động sản đến giáo dục, tài chính, nhà hàng – khách sạn và nhiều ngành nghề khác.

Việc tiếp cận nhiều nhóm khách hàng giúp đội ngũ phát triển website có thêm kinh nghiệm trong việc xử lý những yêu cầu khác nhau về giao diện, nội dung, chức năng và trải nghiệm người dùng.

Đại diện Cánh Cam Agency cho rằng website doanh nghiệp nên được nhìn nhận như một nền tảng có khả năng phát triển theo thời gian thay vì chỉ hoàn thành một lần rồi giữ nguyên trong nhiều năm.

Giao diện đẹp chưa đủ để tạo nên một website hiệu quả

Một trong những quan niệm phổ biến khi xây dựng website là tập trung quá nhiều vào yếu tố hình ảnh. Một giao diện đẹp có thể tạo ấn tượng ban đầu, nhưng trải nghiệm thực tế của người dùng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác.

Website cần được thiết kế sao cho thông tin dễ đọc, điều hướng thuận tiện và tương thích với các thiết bị phổ biến. Đặc biệt, điện thoại di động hiện là một trong những phương tiện chính để người dùng truy cập Internet, vì vậy khả năng hiển thị trên màn hình nhỏ cần được tính toán ngay từ đầu.

Ngoài ra, hình ảnh, video, bố cục nội dung và các nút kêu gọi hành động cũng cần được sử dụng hợp lý. Một trang dịch vụ có giao diện đẹp nhưng không làm rõ doanh nghiệp cung cấp gì hoặc khách hàng cần liên hệ như thế nào vẫn khó tạo ra hiệu quả kinh doanh.

Do đó, thiết kế website hiện đại thường đặt UX/UI cùng mục tiêu chuyển đổi vào quá trình xây dựng thay vì chỉ chú trọng đến yếu tố thẩm mỹ.

Nền tảng kỹ thuật ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phát triển

Phần giao diện chỉ là lớp người dùng nhìn thấy. Đằng sau website còn có hệ thống mã nguồn, cơ sở dữ liệu, máy chủ và nhiều yếu tố kỹ thuật quyết định khả năng vận hành.

Tốc độ tải trang, khả năng tối ưu hình ảnh, cấu trúc HTML, hệ thống URL, khả năng thu thập dữ liệu và lập chỉ mục đều cần được cân nhắc trong quá trình phát triển.

Đặc biệt với doanh nghiệp có kế hoạch làm SEO, nền tảng kỹ thuật càng trở nên quan trọng. Website cần tạo điều kiện để công cụ tìm kiếm hiểu được cấu trúc và nội dung, đồng thời giúp đội ngũ marketing có thể phát triển nội dung và mở rộng hệ thống trang trong tương lai.

Theo Cánh Cam, việc tính toán các yếu tố này ngay từ giai đoạn thiết kế có thể giúp doanh nghiệp hạn chế những vấn đề phát sinh khi website bắt đầu có lượng truy cập lớn hoặc triển khai các hoạt động marketing trên nhiều kênh.

Website trở thành “điểm trung tâm” của hệ sinh thái digital

Một xu hướng khác đang được nhiều doanh nghiệp quan tâm là xây dựng website như trung tâm kết nối giữa các hoạt động digital marketing.

SEO đưa người dùng đến website thông qua công cụ tìm kiếm. Quảng cáo có thể tạo ra lượng truy cập nhanh chóng. Mạng xã hội giúp mở rộng khả năng tiếp cận, trong khi email marketing và các hệ thống chăm sóc khách hàng có thể tiếp tục đưa người dùng quay lại website.

Khi các kênh được kết nối, website không còn hoạt động độc lập mà trở thành nơi tập trung thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi lượng truy cập thành khách hàng tiềm năng.

Điều này cũng đặt ra yêu cầu website phải có khả năng tích hợp với các công cụ đo lường, quảng cáo, CRM, mạng xã hội hoặc những hệ thống khác tùy theo nhu cầu.

Đầu tư website cần nhìn từ bài toán dài hạn

Website có thể được sử dụng trong nhiều năm và trở thành một phần quan trọng trong tài sản số của doanh nghiệp. Vì vậy, bên cạnh chi phí thiết kế ban đầu, doanh nghiệp nên quan tâm đến khả năng mở rộng, quản trị nội dung, bảo trì, bảo mật và nâng cấp về sau.

Một nền tảng được xây dựng tốt có thể tiếp tục được mở rộng khi doanh nghiệp phát triển thêm sản phẩm, dịch vụ hoặc thị trường mới.

Với kinh nghiệm triển khai hơn 6.500 dự án, Cánh Cam Agency đang cung cấp các giải pháp thiết kế website và phát triển nền tảng số cho nhiều nhóm doanh nghiệp. Định hướng của đơn vị là kết hợp giữa thiết kế, công nghệ, trải nghiệm người dùng và các yêu cầu marketing nhằm tạo ra website phù hợp với mục tiêu riêng của từng thương hiệu.

Trong quá trình doanh nghiệp chuyển dịch mạnh hơn sang môi trường số, website vì thế không chỉ là một kênh hiện diện trực tuyến. Nếu được đầu tư đúng hướng, đây có thể trở thành nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, phát triển marketing và mở rộng hoạt động kinh doanh trong dài hạn.

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