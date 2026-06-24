Huế: Im lìm công trình Trung tâm Công nghệ thông tin sau 'khai tử' nhà thầu

TPO - Gần một năm sau khi chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng với liên danh nhà thầu thiếu năng lực tài chính, công trình tòa nhà Trung tâm Công nghệ thông tin TP. Huế vẫn trong tình trạng im lìm, dở dang do chờ lựa chọn đơn vị thi công mới.