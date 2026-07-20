Đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất ở TPHCM

TPO - Trong 6 tháng qua, tổng nguồn thu từ đất của TPHCM dự kiến khoảng 47.028 tỷ đồng. Hiện, TPHCM đang tập trung rà soát, hoàn thiện và trình phương án giá đất cụ thể đối với các dự án đã có dự thảo chứng thư định giá đất.

UBND TPHCM vừa ban hành công văn về việc đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất cụ thể và thông báo thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn TPHCM năm 2026 để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách từ đất năm 2026.

Theo đó, UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM khẩn trương xây dựng kế hoạch xác định giá đất cụ thể đối với các dự án, dự kiến trình Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể TPHCM trong năm 2026 và báo cáo UBND TPHCM.

Trong đó, tập trung rà soát, hoàn thiện và trình phương án giá đất cụ thể đối với các dự án đã có dự thảo chứng thư định giá đất; ưu tiên hoàn thành các phương án giá đất đã được Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể TPHCM hoặc tổ giúp việc của hội đồng có ý kiến để trình hội đồng xem xét.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM phải kịp thời cung cấp đầy đủ thông tin địa chính cho Thuế TPHCM đối với các dự án đã được phê duyệt phương án giá đất cụ thể để ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định, không để ảnh hưởng đến tiến độ thu ngân sách nhà nước.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cũng được giao phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM xây dựng kế hoạch tổ chức đấu giá đối với các khu đất đã được UBND TPHCM phê duyệt kế hoạch đấu giá năm 2026.

UBND TPHCM chỉ đạo Thuế TPHCM khẩn trương ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án đã được phê duyệt phương án giá đất cụ thể và đã được cung cấp đầy đủ thông tin địa chính theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đã tham mưu triển khai đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư và 8 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Thuế TPHCM chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, đôn đốc việc cung cấp thông tin địa chính để kịp thời phát hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch đôn đốc thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; theo dõi chặt chẽ việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách nhà nước.

Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM được giao khẩn trương xây dựng phương án đấu giá đối với các khu đất đã được UBND TPHCM phê duyệt kế hoạch đấu giá năm 2026; chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm hoàn thành kế hoạch đấu giá đất năm 2026.

Trong 6 tháng đầu năm nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đã hoàn thiện dự thảo quyết định điều chỉnh giá đất năm 2026. Đồng thời, tham mưu thẩm định, phê duyệt giá đất cụ thể đối với 30 hồ sơ, phối hợp cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính 4 hồ sơ, thông báo nộp tiền thuê đất năm 2026 cho 27 hồ sơ… tổng nguồn thu dự kiến khoảng 47.028 tỷ đồng cho ngân sách TPHCM.

Về xác định giá khởi điểm và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đã tham mưu triển khai đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư và 8 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tiếp tục hoàn thiện thủ tục đấu giá khu đất Công ty Sobexco với nguồn thu ước khoảng 291 tỷ đồng, triển khai đấu giá 12 khu đất trên địa bàn khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đối với 37/53 cơ sở nhà, đất theo chỉ đạo của UBND TPHCM, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đang phối hợp Sở Tài chính rà soát lại kết quả thẩm định giá trị tài sản công trong giai đoạn trước.

Về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, có 3 dự án cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, 13 dự án đang triển khai; tỷ lệ giải ngân vốn bồi thường năm 2025 đạt 91,85%, vốn năm 2026 đạt 37,05%.