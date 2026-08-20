Đăng ký điện tử mã số vùng trồng, xuất khẩu nông sản

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia - Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lớp tập huấn toàn quốc nhằm hướng dẫn triển khai các quy định mới về đơn giản hóa thủ tục hành chính, đăng ký điện tử mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói phục vụ tiêu thụ, xuất khẩu nông sản.

Lớp tập huấn được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối toàn bộ hệ thống khuyến nông, khuyến nông cộng đồng và các đơn vị chuyên môn trên cả nước. Trọng tâm của chương trình nhằm quán triệt, đưa Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP ngày 31/7/2026 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và Nghị định số 38/2026/NĐ-CP vào thực tiễn sản xuất.

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia Lê Quốc Thanh chia sẻ về sổ tay hướng dẫn do Bộ Nông nghiệp và Môi trường biên soạn. Ảnh: Bảo Thắng.

Theo ông Nghiêm Quan Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đây là những văn bản quy phạm pháp luật có tác động trực tiếp đến quy trình thiết lập, quản lý và duy trì mã số của các chủ thể. Việc chuẩn hóa kiến thức cho đội ngũ cán bộ khuyến nông cơ sở đóng vai trò then chốt, bảo đảm lực lượng này thực hiện tốt vai trò "cầu nối" hướng dẫn các hợp tác xã, doanh nghiệp và nông dân hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy chuẩn.

Chương trình tập huấn tập trung vào 3 chuyên đề chuyên sâu. Bên cạnh việc cập nhật các điều kiện, trình tự thủ tục mới, các chuyên gia của Cục Chuyển đổi số đã trực tiếp hướng dẫn quy trình thực hành đăng ký điện tử mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Việc chuyển dịch từ hướng dẫn lý thuyết sang thao tác thực hành trên môi trường trực tuyến giúp cán bộ cơ sở nắm vững quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa trong quản lý nông nghiệp.

Nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ hỗ trợ các chuỗi giá trị nông sản, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đang triển khai kế hoạch đào tạo quy mô lớn tại các vùng nguyên liệu trọng điểm.

Trong tháng 8 này, đơn vị tổ chức 6 lớp đào tạo giảng viên nguồn (ToT) tại Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng để hình thành đội ngũ 240 cán bộ nòng cốt. Vào tháng 9, có 6 lớp tập huấn cho người sản xuất (ToF) được triển khai trực tiếp cho 240 học viên tại 3 địa phương này, đi kèm hệ thống sổ tay và video hướng dẫn kê khai trực tuyến.

Ông Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia - khẳng định mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói hiện không đơn thuần là thủ tục hành chính mà là yêu cầu bắt buộc gắn liền với truy xuất nguồn gốc, tổ chức vùng nguyên liệu tập trung và năng lực cạnh tranh của nông sản xuất khẩu.

Hệ thống khuyến nông sẽ tiếp tục lồng ghép việc quản lý mã số với phát triển chuỗi liên kết an toàn, đồng thời tổ chức các diễn đàn, tọa đàm trong tháng 9 và tháng 10/2026 để kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh từ thực tiễn địa phương.