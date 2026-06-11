Đang gợi ý giải đề thi Toán THPT 2026

report Hơn 1,2 triệu thí sinh đang làm bài thi môn Toán

Hơn 1,2 triệu thí sinh trên toàn quốc đang làm bài thi môn Toán - môn thi thứ hai trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, với sự tham gia trực tiếp của cấp xã trong công tác phối hợp, hỗ trợ. Điều này đặt ra yêu cầu đặc biệt về sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Sáng nay, đề Văn tốt nghiệp THPT được đánh giá là thời sự, song học sinh không dễ lấy điểm cao, nhất là ở câu hỏi "làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam".

Trước kỳ thi, GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), cho biết đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018, trong đó kiến thức lớp 12 chiếm tỷ trọng chủ yếu.

Đề thi năm 2026 tiếp tục được xây dựng theo định hướng đánh giá năng lực và phẩm chất người học, đồng thời duy trì tỷ lệ câu hỏi phân hóa tương tự năm 2025, trong đó có các câu vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tế cuộc sống.

Môn thi trắc nghiệm sẽ được ra theo các dạng như cấu trúc đề thi tham khảo đã được Bộ GD&ĐT công bố năm trước, gồm dạng nhiều phương án lựa chọn, dạng câu đúng/sai, dạng trả lời ngắn.

Kết thúc môn Toán chiều nay, thí sinh sẽ hoàn thành hai môn thi bắt buộc của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Kết quả thi dự kiến được Bộ GD&ĐT công bố vào 8 giờ sáng ngày 1/7 tới.