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Đang gợi ý giải đề thi Toán THPT 2026

BÁO TIỀN PHONG

TPO - Hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước đã bước vào bài thi môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đề thi toán được nhiều người quan tâm về độ khó và yếu tốt bất ngờ. Trên các nền tảng của Báo Tiền Phong, các chuyên gia, giảng viên đang livestream cung cấp những thông tin quan trọng giúp thí sinh đánh giá tương đối kết quả làm bài, nhận diện cơ hội xét tuyển.

Chuyên gia tham gia gợi ý giải đề và nhận định đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán:

- Tiến sĩ Phạm Thanh Tùng - Trưởng bộ môn Toán tại DOL Đình Lực, thủ khoa đầu vào năm 2010 và Huy chương bạc đầu ra Khoa Kỹ thuật xây dựng ĐH Bách khoa TPHCM năm 2015. Thời phổ thông, TS Thanh Tùng đoạt giải nhất môn toán toàn TPHCM các năm 2007, 2009 và 2010.

- Thạc sĩ Trần Thuý Trâm Quyên - Phó Hiệu Trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

- Host: Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh.

report Chuyên gia cùng Hoa hậu Hà Trúc Linh chinh phục đề thi Toán
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Livestream Gợi ý và nhận định đề thi tốt nghiệp THPT 2026 môn Toán do Báo Tiền Phong thực hiện diễn ra chiều 11/6. Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh đảm nhận vai trò MC.

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Hà Trúc Linh xuất hiện ở trường quay Báo Tiền Phong trong trang phục nền nã, sẵn sàng điều phối, dẫn dắt livestream cùng hai khách mời.
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Thạc sĩ Trần Thúy Trâm Quyên - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Bàng.
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Tiến sĩ Phạm Thanh Tùng - Trưởng bộ môn Toán tại DOL Đình Lực, thủ khoa đầu vào năm 2010 và Huy chương bạc đầu ra Khoa Kỹ thuật xây dựng ĐH Bách khoa TPHCM năm 2015 đồng hành với chương trình. Thời phổ thông, Tiến sĩ Thanh Tùng đoạt giải nhất môn toán toàn TPHCM các năm 2007, 2009 và 2010.
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Chuỗi livestream sẽ được phát trực tiếp trên Báo điện tử Tiền Phong, Fanpage Báo Tiền Phong, YouTube Báo Tiền Phong và các nền tảng số của báo. Đây là hoạt động nằm trong chiến dịch Tiền Phong đồng hành mùa thi 2026, gồm các nội dung tư vấn tâm lý trước kỳ thi, giải đề thi, nhận định phổ điểm và chương trình độc quyền Cùng thủ khoa mở khóa chọn trường dự kiến triển khai sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi.
report Hơn 1,2 triệu thí sinh đang làm bài thi môn Toán

Hơn 1,2 triệu thí sinh trên toàn quốc đang làm bài thi môn Toán - môn thi thứ hai trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, với sự tham gia trực tiếp của cấp xã trong công tác phối hợp, hỗ trợ. Điều này đặt ra yêu cầu đặc biệt về sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Sáng nay, đề Văn tốt nghiệp THPT được đánh giá là thời sự, song học sinh không dễ lấy điểm cao, nhất là ở câu hỏi "làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam".

Trước kỳ thi, GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), cho biết đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018, trong đó kiến thức lớp 12 chiếm tỷ trọng chủ yếu.

Đề thi năm 2026 tiếp tục được xây dựng theo định hướng đánh giá năng lực và phẩm chất người học, đồng thời duy trì tỷ lệ câu hỏi phân hóa tương tự năm 2025, trong đó có các câu vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tế cuộc sống.

Môn thi trắc nghiệm sẽ được ra theo các dạng như cấu trúc đề thi tham khảo đã được Bộ GD&ĐT công bố năm trước, gồm dạng nhiều phương án lựa chọn, dạng câu đúng/sai, dạng trả lời ngắn.

Kết thúc môn Toán chiều nay, thí sinh sẽ hoàn thành hai môn thi bắt buộc của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Kết quả thi dự kiến được Bộ GD&ĐT công bố vào 8 giờ sáng ngày 1/7 tới.

BÁO TIỀN PHONG
#Gợi ý giải đề thi Toán tốt nghiệp #Chia sẻ của thí sinh thi tốt nghiệp #Lỗi đề thi Văn tại TPHCM #Xuất hiện của Elon Musk #Steve Jobs trong đề Ngữ văn #Đề thi THPT năm 2026

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