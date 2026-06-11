Đang giải đề thi Toán THPT 2026

report Hướng dẫn giải Phần trắc nghiệm đúng sai

Tiếp tục phân tích phần trắc nghiệm đúng - sai, Tiến sĩ Phạm Thanh Tùng cho rằng các câu hỏi trong phần này chủ yếu kiểm tra khả năng vận dụng kiến thức đã học, từ khảo sát hàm số, nguyên hàm - tích phân đến xác suất, thay vì đánh đố thí sinh.

Ở câu đầu tiên về khảo sát hàm số bậc ba, thầy cho biết học sinh chỉ cần thực hiện các thao tác quen thuộc như tính đạo hàm, giải phương trình đạo hàm bằng 0 và lập bảng biến thiên để đánh giá các mệnh đề đúng - sai.

Tiến sĩ Phạm Thanh Tùng hướng dẫn chinh phục phần trắc nghiệm.

Theo đó, các mệnh đề liên quan đến đạo hàm và nghiệm của phương trình đạo hàm đều chính xác. Tuy nhiên, mệnh đề về giá trị cực tiểu là một "bẫy" dễ gây nhầm lẫn, bởi giá trị được nêu trong đề thực chất là giá trị cực đại của hàm số.

Dù vậy, Tiến sĩ Phạm Thanh Tùng đánh giá đây là dạng bài cơ bản mà học sinh đã được học kỹ trong học kỳ I lớp 12. Đến câu thứ hai, bài toán được đặt trong bối cảnh hệ thống pin năng lượng mặt trời nhằm kiểm tra khả năng vận dụng nguyên hàm và tích phân vào thực tiễn.

Theo thầy, học sinh cần xác định hàm số từ đạo hàm đã cho, sử dụng điều kiện ban đầu để tìm hằng số tích phân, sau đó áp dụng định nghĩa tích phân để tính lượng điện năng tích lũy theo thời gian.

Qua phân tích, hai mệnh đề đầu là đúng, trong khi hai mệnh đề còn lại sai do kết quả tính toán không thỏa mãn điều kiện đề bài. "Nếu hiểu bản chất của nguyên hàm và biết cách tính tích phân, học sinh hoàn toàn có thể giải quyết trọn vẹn câu hỏi này", TS Phạm Thanh Tùng nhận xét.

Ở câu thứ ba, đề thi đưa ra tình huống ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sàng lọc nguy cơ mắc bệnh thông qua dữ liệu y tế của 10.000 người. Theo TS Phạm Thanh Tùng, dù phần dữ liệu ban đầu khá dài và dễ gây cảm giác rối, nhưng thực chất bài toán chỉ yêu cầu học sinh phân tích dữ liệu theo từng nhóm, sau đó vận dụng các công thức xác suất cơ bản như xác suất có điều kiện, xác suất toàn phần và định lý Bayes.

Thầy cho biết mệnh đề đầu tiên về xác suất một người không nhận được cảnh báo là đúng. Mệnh đề thứ hai liên quan đến xác suất có điều kiện cũng đúng sau khi tính toán. Trong khi đó, hai mệnh đề còn lại là sai vì kết quả xác suất thực tế khác với giá trị được nêu trong đề.

Nhận xét chung về câu hỏi xác suất này, Tiến sĩ Phạm Thanh Tùng cho rằng đây là dạng bài rất quen thuộc với học sinh lớp 12, thường xuất hiện trong các bài kiểm tra và đề thi thử.

"Nhiều em có thể sẽ cảm thấy đây là dạng bài tương tự những gì đã gặp ở cuối học kỳ II. Nếu nắm vững kiến thức xác suất cơ bản thì hoàn toàn có thể xử lý câu hỏi một cách thuận lợi", thầy nói.

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