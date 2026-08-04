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Đã quy tập 570 ngôi mộ ở Gia Lai

Tiền Lê

TPO - Đội lấy mẫu, bàn giao và số hóa mẫu hài cốt liệt sĩ số 2 đã phát hiện một vật bằng nhôm khắc tên “Dương Văn Hải" cùng các thông tin khác khi khai quật mộ liệt sĩ chưa có thông tin phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai.

Trong khi khai quật mộ liệt sĩ chưa có thông tin phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) chiều 3/8, đội lấy mẫu, bàn giao và số hóa mẫu hài cốt liệt sĩ số 2 đã phát hiện một vật bằng nhôm khắc tên cùng nhiều thông tin liên quan.

Ngôi mộ trên thuộc số 20, lô 4 ở Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một vỏ hộp bằng nhôm màu trắng, trên đó khắc các thông tin: “Dương Văn Hải, thôn làng Na, xã La Hien, huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên...". Những nội dung trên có thể là thông tin quê quán liệt sĩ.

Hiện vật được tìm thấy tại phần mộ có giá trị đặc biệt, là căn cứ quan trọng để các cơ quan chức năng đối chiếu, xác minh, góp phần sớm xác định danh tính và tìm kiếm thân nhân liệt sĩ.

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Tính đến ngày 3/8, tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, đội lấy mẫu, bàn giao và số hóa mẫu hài cốt liệt sĩ số 2 cùng các lực lượng tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã khai quật 570 ngôi mộ, thu thập 369 mẫu phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết trong quá trình khai quật, lấy mẫu ADN mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Hảo (xã Vĩnh Thạnh), lực lượng làm nhiệm vụ cũng phát hiện trong phần mộ khu B, hàng 02, mộ số 32 có một cây bút khắc dòng chữ “Bùi Xuân Kỳ”. Đây có thể là tên liệt sĩ, tên người thân, đồng đội hoặc chủ nhân của kỷ vật. Đây được xem là manh mối quý, có thể hỗ trợ quá trình xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ, mở thêm hy vọng để gia đình tìm được người thân sau nhiều thập kỷ xa cách.

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 3/8, Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) triển khai lực lượng tìm kiếm, phát hiện và quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại làng Sơr, xã Ia Boòng. Sau đó, Đội K52 đã cất bốc hài cốt liệt sĩ theo đúng quy định, bảo đảm chu đáo, trang nghiêm. 3 hài cốt sau đó được đưa về Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Boòng để thờ cúng, bảo quản và phối hợp thực hiện các thủ tục xác minh, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Tiền Lê
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