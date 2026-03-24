TPHCM: Cảnh báo 'nóng' tình trạng uy hiếp an ninh an toàn hàng không

TPO - Trước tình trạng sử dụng flycam, drone trái phép gần khu vực sân bay đang có xu hướng gia tăng, Công an TPHCM khuyến cáo đây là hành vi bị nghiêm cấm, có thể bị xử phạt đến 80 triệu đồng, thậm chí xử lý hình sự nếu đe dọa an toàn bay.

Ngày 24/3, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an TPHCM phát đi khuyến cáo mới, nhấn mạnh việc bảo đảm an ninh, an toàn hàng không không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân khi tham gia hoạt động hàng không.

Nội dung cảnh báo của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TPHCM.

Theo đó, thời gian vừa qua vẫn ghi nhận nhiều hành vi vi phạm phổ biến như: Xâm nhập trái phép khu vực hạn chế tại sân bay; mang vật nguy hiểm lên tàu bay; gây rối, đe dọa, tung tin giả; không chấp hành hướng dẫn của nhân viên hàng không. Những hành vi này tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn chuyến bay và trật tự xã hội.

Tùy mức độ vi phạm, cá nhân có thể bị xử phạt hành chính từ vài trăm nghìn đồng đến 100 triệu đồng. Ngoài ra, còn có thể bị áp dụng các biện pháp bổ sung như tước quyền đi máy bay, đình chỉ hoạt động, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

Đáng chú ý, tình trạng sử dụng flycam, drone trái phép gần khu vực sân bay đang có xu hướng gia tăng. Đây là hành vi bị nghiêm cấm, có thể bị xử phạt đến 80 triệu đồng, thậm chí xử lý hình sự nếu đe dọa an toàn bay.

Công an TPHCM cũng lưu ý người dân cần nắm rõ quy định về vật phẩm nguy hiểm khi đi máy bay theo Quyết định số 1541/QĐ-CHK của Cục Hàng không Việt Nam. Cụ thể, các vật phẩm bị cấm mang theo gồm chất nổ, chất dễ cháy (pháo, xăng), vũ khí, vật dụng sắc nhọn như dao, kéo trong hành lý xách tay.

Đối với vật phẩm hạn chế, hành khách cần đặc biệt lưu ý: Pin lithium chỉ được mang theo hành lý xách tay và phải đảm bảo đúng dung lượng quy định; chất lỏng không vượt quá 100ml mỗi chai và tổng không quá 1 lít; rượu bia bị giới hạn về nồng độ và số lượng. Các thiết bị như thuốc lá điện tử, vape, thuốc lá nung nóng bị cấm sử dụng và không được vận chuyển dưới mọi hình thức.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, việc tuân thủ nghiêm các quy định về an ninh hàng không không chỉ giúp bảo vệ chính hành khách mà còn góp phần đảm bảo an toàn cho toàn bộ chuyến bay và cộng đồng.