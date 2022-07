Bùng nổ nhu cầu sở hữu BĐS nghỉ dưỡng hậu covid-19

Mong muốn sở hữu một căn nhà nghỉ dưỡng ven biển nằm gần các đô thị lớn trong bối cảnh bùng nổ nhu cầu du lịch thời hậu đại dịch, tiềm năng tăng giá cũng như lợi suất cho thuê được xem là những yếu tố chính thúc đẩy phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam.

Sở hữu BĐS nghỉ dưỡng là xu hướng toàn cầu

Đại dịch Covid-19 có lẽ là nguyên nhân chính làm thay đổi hành vi và nhu cầu của con người đối với không gian sống, trong đó có không gian nghỉ dưỡng. Chưa bao giờ mà yếu tố sức khoẻ được đặc biệt quan tâm như hiện nay, thế nên, những không gian nghỉ dưỡng ven biển có không khí trong lành với hệ thống tiện ích đầy đủ luôn cho thấy sức hút khó cưỡng. Chính xu hướng này đã kích hoạt thị trường bất động sản nghỉ dưỡng ven biển, đặc biệt là các dự án nằm trong khu phức hợp đẳng cấp.

Sau thời gian “ngủ đông” do tác động từ đại dịch, trong khi một số lĩnh vực của nền kinh tế vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức thì thị trường bất động sản nghỉ dưỡng vẫn được xem là một trong số ít phân khúc giữ được đà tăng trưởng mạnh mẽ. Theo Redfin News ra ngày 06/01/2022, nhu cầu về ngôi nhà thứ hai trên toàn cầu đã tăng 77% so với mức trước đại dịch. Còn báo cáo quý I/2022 của Pacaso – công ty môi giới bất động sản tên tuổi ở Mỹ – cho thấy mức giá bán trung bình trong phân khúc second home ở nước này đã tăng 19.7% so với cùng kỳ năm trước.

Tại Việt Nam, theo khảo sát “Nhu cầu second home” do VnExpress thực hiện, gần 80% người được hỏi cho rằng thích mua second home tại các tổ hợp giải trí nghỉ dưỡng tích hợp đầy đủ tiện ích nội khu và người mua có xu hướng chọn mua căn nhà nghỉ dưỡng tại những điểm đến tiện lợi về hạ tầng giao thông. Vì vậy, những khu nghỉ dưỡng phức hợp với đầy đủ tiện ích nghỉ dưỡng - giải trí cao cấp sở hữu cự ly gần các đô thị lớn cùng hạ tầng giao thông đang & sẽ được phát triển mạnh mẽ sẽ có nhiều lợi thế để thu hút khách hàng.

Bên cạnh đó, tốc độ gia tăng dân số siêu giàu tại Việt Nam với tỷ lệ khoảng 26% mỗi năm trong giai đoạn từ nay đến năm 2026 theo Báo cáo Thịnh vượng lần thứ 16 của Knight Frank là một chỉ báo quan trọng có tác động tích cực đến bất động sản nghỉ dưỡng. Đó là chưa kể đến sự gia tăng đáng kể về lượng tìm kiếm quốc tế đối với du lịch Việt Nam với mức tăng 50-75% - mức cao thứ tư trên thế giới theo dữ liệu từ Google. Chỉ tính riêng trong tháng 5/2022 đã có tới 172.900 lượt khách nước ngoài đến Việt Nam, tăng 70,6% so với tháng trước và gấp 12,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, du lịch nội địa cũng cho thấy kết quả vượt mong đợi khi chỉ trong 6 tháng đầu năm, lĩnh vực này đã phục vụ 60,8 triệu lượt khách nội địa, đạt tỷ lệ doanh thu 95%. Các chỉ số này tiếp tục ủng hộ về tiềm năng bùng nổ của các BĐS nghỉ dưỡng thời hậu covid-19.

BĐS nghỉ dưỡng là tài sản vô giá của gia đình

Theo nhiều chuyên gia bất động sản, covid-19 đã làm tăng sức hấp dẫn của các điểm đến có cự ly gần những đô thị lớn bởi sự thuận tiện và an toàn khi chủ động di chuyển bằng ô tô riêng, trong đó không thể không nhắc đến Hồ Tràm và dự án mới nhất tại khu vực này - Ixora Ho Tram by Fusion.

Tuy chỉ cách TP.HCM 2 giờ đi xe nhưng Ixora Ho Tram by Fusion mang đến một không gian nghỉ dưỡng hòa mình cùng thiên nhiên trong lành với hơn 300 ngày nắng ấm, trước mặt là bãi biển Hồ Tràm thanh bình, liền kề là rừng nguyên sinh Phước Bửu - Bình Châu. Một không gian lý tưởng với mục tiêu hướng đến các giá trị về sức khỏe tinh thần lẫn thể chất cho chủ sở hữu và gia đình.

Nghỉ dưỡng bên bờ biển không chỉ là thư giãn mà đó còn là một liệu pháp y học mang đến nhiều lợi ích. Nước biển chứa nhiều vitamin, muối khoáng, nguyên tố vi lượng và các vi sinh vật sống có thể tạo ra các hiệu ứng kháng sinh và kháng khuẩn, giúp thúc đẩy hệ thống miễn dịch khỏe mạnh của cơ thể, cải thiện lưu thông máu, làm tăng số lượng hồng cầu và ổn định nhịp tim. Trong muối biển có chứa vô số nguyên tố vi chất và muối khoáng tốt cho sức khỏe, cải thiện hệ hô hấp, giúp khỏe xương và phòng bệnh loãng xương.

Trong khi đó, những làn gió biển với các ion điện tích âm hay phân tử nước muối biển giúp tăng cường sức đề kháng và tinh thần thêm phấn chấn. Ngoài ra, việc nằm liền kề 11.000ha mảng xanh ngút ngàn sẽ mang đến cho các khách hàng của Ixora Ho Tram by Fusion một không gian nghỉ ngơi trong lành, cung cấp cho cơ thể lượng ion âm dồi dào có tác dụng trung hòa sự dư thừa các chất độc hại mà cư dân đô thị tích lũy trong các “rừng bê tông” của thành phố.

Chưa dừng lại ở đó, Ixora Ho Tram by Fusion nằm trong quần thể đa tiện ích “một điểm đến, triệu trải nghiệm” của The Grand Ho Tram Strip. Khách hàng sẽ được trải nghiệm các hoạt động rèn luyện thể chất với các bộ môn thể thao bãi biển, gym, hồ bơi hay chạy bộ khám phá rừng nguyên sinh hoặc đánh golf tại một trong những sân golf hàng đầu thế giới The Bluffs. Ngoài ra, hệ thống 15 nhà hàng đa dạng ẩm thực Á - Âu và spa chăm sóc sức khỏe sẽ là những lựa chọn hấp dẫn để các chủ sở hữu có những giây phút tái tạo năng lượng cùng gia đình và bạn bè.

Vì vậy, việc sở hữu căn nhà nghỉ dưỡng bên bờ biển tại Ixora Ho Tram by Fusion luôn được ưu tiên và là xu hướng thiết yếu của nhiều gia đình hiện nay, để đảm bảo các thành viên luôn có được những giây phút nghỉ ngơi chất lượng và có nhiều sức khoẻ hơn.