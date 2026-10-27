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Bộ Công Thương phát động thi đua 'Sáng kiến mỗi ngày'

Phạm Tuyên
Trọng Quân

Ngày 27/10, Bộ Công Thương tổ chức lễ phát động Phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” trong ngành công thương năm 2026 và khởi động Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành công thương”.

Toàn cảnh lễ phát động phong trào thi đua "Sáng kiến mỗi ngày" trong ngành công thương năm 2026

Phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” trong ngành Công Thương năm 2026 là chương trình do Bộ Công Thương phối hợp với Công đoàn Công Thương Việt Nam, được Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số và Tạp chí Công Thương tổ chức thực hiện.

Chuyển tinh thần đổi mới sáng tạo thành hành động cụ thể

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cho biết, Nghị quyết số 57 đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của toàn hệ thống chính trị trong đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực chủ yếu để đổi mới mô hình phát triển, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh, hiệu lực quản trị và năng lực tự chủ quốc gia.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương, với ngành Công Thương, ba bài toán lớn cần tập trung giải quyết gồm: bảo đảm an ninh năng lượng; tự chủ công nghiệp, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị; hiện đại hóa thương mại thông qua dữ liệu, logistics thông minh và chuỗi cung ứng tin cậy.

Thời gian qua, các đơn vị, doanh nghiệp, viện, trường trong ngành đã chủ động chuyển từ ứng dụng công nghệ thông tin đơn lẻ sang xây dựng danh mục công nghệ, sản phẩm chiến lược gắn với hoạt động vận hành, sản xuất và thị trường, hướng tới hiệu quả cụ thể.

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Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng (đứng giữa) cùng các đại biểu thực hiện nghi thức kích hoạt lễ phát động.


Theo Thứ trưởng Phan Thị Thắng, phong trào “Sáng kiến mỗi ngày” nhằm đưa tinh thần đổi mới sáng tạo thành hành động thường xuyên, thiết thực. Cùng với đó, Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương” là cơ hội để kết nối, chia sẻ các mô hình hay, giải pháp hiệu quả ở cấp đơn vị, doanh nghiệp, từ đó phát triển và nhân rộng thành giải pháp tổng thể cho toàn ngành.

“Mỗi sáng kiến dù nhỏ, nếu được áp dụng hiệu quả và được chia sẻ, nhân rộng, sẽ tạo nên nguồn lực đổi mới mạnh mẽ”, Thứ trưởng Phan Thị Thắng nhấn mạnh.

Khơi dậy sức sáng tạo từ mỗi đoàn viên, người lao động

Bà Lê Thị Đức - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam - cho biết, mỗi năm, có hàng trăm nghìn sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và giải pháp sáng tạo đã góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả công việc, làm lợi cho các đơn vị hàng nghìn tỷ đồng.

Việc Bộ Công Thương triển khai phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh”, trong đó có phong trào “Sáng kiến mỗi ngày”, tạo thêm động lực để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khai thác hiệu quả nguồn lực sáng tạo từ thực tiễn nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng thực hiện nghi thức phát động Phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày”, Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương”; kích hoạt cổng điện tử tiếp nhận hồ sơ sáng kiến thi đua tại www.khoahoccongthuong.vn và www.doimoisangtao.tapchicongthuong.vn và chiến dịch truyền thông “Đổi mới sáng tạo Công Thương” - “MOIT Innovation”.

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Bà Nguyễn Thị Lâm Giang - Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số - cùng các đại biểu tham dự nghi thức kích hoạt lễ phát động

Phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” được triển khai trong các đơn vị thuộc ngành Công Thương, khuyến khích đề xuất, chia sẻ và nhân rộng sáng kiến, cải tiến từ thực tiễn quản lý, sản xuất, kinh doanh. Đối tượng tham gia là cá nhân, nhóm tác giả từ 2 người trở lên, cùng các doanh nghiệp, đơn vị thuộc lĩnh vực quản lý của ngành. Sáng kiến được triển khai từ ngày 1/1/2025 đến hết ngày 30/11/2026, bảo đảm tính mới, sáng tạo, hiệu quả và khả năng nhân rộng. Ban tổ chức tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 30/11/2026. Dự kiến tháng 12/2026 biểu dương 30 cá nhân có sáng kiến tiêu biểu và 15 tập thể xuất sắc.

Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương” được tổ chức nhằm phát hiện, lan tỏa các giải pháp, mô hình hiệu quả về ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tăng cường kết nối các chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của ngành Công Thương.

Đối tượng tham gia là các đội thi gồm từ 3 cá nhân trở lên thuộc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức có đề xuất, phát triển hoặc triển khai giải pháp thuộc các lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương. Mỗi đơn vị, doanh nghiệp được đề cử tối đa 10 đội thi. Hồ sơ được tiếp nhận từ ngày công bố cuộc thi đến ngày 20/11/2026. Vòng Chung kết và trao giải dự kiến diễn ra trong tháng 12/2026.

Cuộc thi sẽ trao 1 giải Nhất trị giá 30 triệu đồng, 1 giải Nhì 20 triệu đồng, 1 giải Ba 15 triệu đồng và 2 giải Khuyến khích, mỗi giải 10 triệu đồng.

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#Sáng kiến mỗi ngày #Bộ Công Thương #đổi mới sáng tạo #chuyển đổi số #Phan Thị Thắng

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