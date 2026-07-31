Giá trị của Nghị quyết phải đo đếm bằng công trình cụ thể cho đất nước

TPO - Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn yêu cầu các cấp bộ Đoàn phải nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII vào thực tiễn bằng những công trình, sản phẩm cụ thể đóng góp cho quê hương, đất nước; tạo chuyển biến thực chất trong tư duy, phương thức tổ chức và chất lượng phong trào thanh thiếu nhi.

Sáng 31/7, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với điểm cầu Trung ương tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

Điểm cầu Trung ương tại Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam. Ảnh: Xuân Tùng

Không để có độ trễ đưa Nghị quyết vào thực tiễn

Sau một buổi làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung theo chương trình đề ra, tập trung trao đổi những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo lớn, những giải pháp trọng tâm và các điểm mới quan trọng của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Kết luận hội nghị, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho biết, chỉ hơn một tháng sau Đại hội, T.Ư Đoàn đã ban hành đầy đủ Nghị quyết, Chương trình hành động cùng hệ thống tài liệu tuyên truyền phong phú, từ văn kiện, sách hỏi đáp đến các sản phẩm truyền thông số như infographic, video, podcast.

“Đây là sự thể hiện quyết tâm cao với mục tiêu: “Không để có độ trễ giữa ban hành Nghị quyết và đưa Nghị quyết vào thực tiễn”, anh Huy nhấn mạnh.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn lưu ý, hoàn thành Hội nghị không có nghĩa là đã hoàn thành việc học tập; nắm được nội dung Nghị quyết chưa đồng nghĩa với việc đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

“Giá trị thực sự của Nghị quyết phải được đo bằng sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của từng cán bộ Đoàn, từng đoàn viên; bằng chất lượng phong trào; bằng những cơ hội phát triển thiết thực cho thanh thiếu nhi; bằng những công trình, sản phẩm cụ thể đóng góp cho đất nước, quê hương và đơn vị”, anh Huy nói.

Theo anh Huy, “quán triệt” không chỉ là nghe, biết, mà phải là quá trình thấm nhuần sâu sắc các chủ trương, quan điểm chỉ đạo; từ nhận thức phải chuyển thành hành động, từ hiểu đúng phải cụ thể hóa thành nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với từng địa phương, đơn vị.

Bốn nhiệm vụ trọng tâm

Để triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đoàn đạt hiệu quả cao nhất, anh Bùi Quang Huy đề nghị các cấp bộ Đoàn tập trung thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết nghiêm túc, thực chất, bảo đảm tiến độ, chất lượng và phù hợp với từng nhóm đối tượng. Ngay sau Hội nghị toàn quốc, các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tiếp tục triển khai tại cấp mình; Bí thư Đoàn cấp tỉnh trực tiếp quán triệt Chương trình hành động của địa phương, các ban chuyên môn Trung ương Đoàn theo dõi, đánh giá chất lượng triển khai.

Công tác tuyên truyền cần linh hoạt, tránh cào bằng. Với cán bộ Đoàn, báo cáo viên, yêu cầu đặt ra là phải nghiên cứu sâu, hiểu kỹ bản chất, điểm mới, cơ sở lý luận và thực tiễn của Nghị quyết để có khả năng giải thích, hướng dẫn và tổ chức thực hiện.

Với đoàn viên, cần làm rõ chủ trương lớn của Đoàn và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong tham gia phong trào, xây dựng tổ chức. Với thanh niên, nội dung tuyên truyền phải ngắn gọn, dễ hiểu, gần gũi, giúp thanh niên thấy rõ Nghị quyết gắn với quyền lợi, cơ hội phát triển và sự trưởng thành của chính mình.

Thứ hai, tổ chức kiểm tra, đánh giá nhận thức sau học tập nghiêm túc, trung thực và thực chất. Việc kiểm tra, đánh giá được thực hiện từ tháng 8 đến hết tháng 10/2026 trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam.

Mỗi đoàn viên, hoàn thành đánh giá và được xác thực thông tin sẽ được cấp chứng chỉ điện tử tích hợp vào dữ liệu đoàn viên, làm căn cứ đánh giá, xếp loại đoàn viên cuối năm.

Toàn Đoàn phấn đấu 100% cán bộ, đoàn viên đạt yêu cầu kiểm tra; ít nhất 80% thanh niên được tuyên truyền về Nghị quyết.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn lưu ý tuyệt đối không lấy số lượng hội nghị, điểm cầu thay cho chất lượng nhận thức; không học thay, làm thay, thi hộ; không chạy theo tỷ lệ hoàn thành hình thức. Việc đánh giá phải bảo đảm trung thực, thực chất.

Thứ ba, khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết thành Chương trình hành động và kế hoạch năm 2026. Các cấp bộ Đoàn không chờ đợi mà phải đưa ngay các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết XIII vào chương trình công tác từ nay đến cuối năm, triển khai ngay từ cơ sở.

“Chương trình hành động phải bám sát Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, các chỉ đạo của Trung ương và nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành các cấp cần bàn kỹ, lựa chọn đúng khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm; Bí thư tỉnh đoàn phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm, không khoán trắng cho bộ phận tham mưu”, anh Huy nhấn mạnh.

Thứ tư, tập trung tổ chức thực hiện quyết liệt, đổi mới thực chất, bám sát phương châm “3 dễ, 3 rõ, 3 đo”. Theo đó, mọi hoạt động phải dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện; rõ người, rõ việc, rõ tiến độ; đo được đầu vào, đo được đầu ra và đo được hiệu quả.

Đột phá trên nhiều lĩnh vực

Anh Bùi Quang Huy yêu cầu các cấp bộ Đoàn tập trung đột phá trên nhiều lĩnh vực trọng tâm.

Trong công tác tuyên truyền, giáo dục, cần quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo: “Làm cho thanh niên hiểu đúng, tin mãnh liệt, hành động tự giác”. Công tác giáo dục phải kiên định nền tảng tư tưởng nhưng hiện đại về phương thức, lấy môi trường số làm không gian giáo dục mới, ứng dụng AI, khai thác hiệu quả ứng dụng Thanh niên Việt Nam, phát huy vai trò của những người có uy tín, có ảnh hưởng tích cực trên mạng xã hội.

Đối với phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới”, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh phong trào phải bám sát nhiệm vụ chính trị, tạo ra giá trị thực và kết quả đo đếm được. Các hoạt động phải hướng tới những sản phẩm, công trình, phần việc cụ thể, đóng góp thiết thực cho sự phát triển đất nước.

Trong triển khai Chương trình “Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam”, các cấp bộ Đoàn cần tập trung nâng cao kỹ năng, tạo động lực và xây dựng môi trường để thanh niên phát triển. Mục tiêu là giúp thanh niên “biến ước mơ thành năng lực, biến năng lực thành sản phẩm, biến sản phẩm thành giá trị cho đất nước”.

Về xây dựng tổ chức Đoàn và đổi mới phương thức hoạt động, anh Huy yêu cầu khắc phục triệt để bệnh “hành chính hóa”, xa cơ sở, chú trọng hình thức nhưng thiếu chiều sâu hành động. Trong bối cảnh tinh gọn bộ máy, địa bàn rộng hơn nhưng cán bộ ít hơn, toàn hệ thống phải đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản trị, điều phối lực lượng. Cán bộ Đoàn thời kỳ mới cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, giỏi dân vận, có năng lực số, năng lực tổ chức phong trào và khả năng thực tiễn cao.

Đối với công tác chăm lo thiếu niên, nhi đồng, anh Huy nhấn mạnh phương châm “Xây dựng Đội là xây dựng Đoàn trước một bước”. Các cấp bộ Đoàn cần quan tâm đặc biệt tới trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; chủ động bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ xâm hại, tai nạn thương tích và những vấn đề mới phát sinh trên môi trường mạng.

Cán bộ Đoàn học kỹ hơn để hiểu đúng; suy nghĩ sâu hơn để vận dụng đúng; hành động quyết liệt hơn để tạo ra kết quả thực chất. (Trong ảnh, cán bộ Đoàn tham dự hội nghị cùng trao đổi, hỏi - đáp nội dung Nghị quyết). Ảnh: Xuân Tùng

Anh Bùi Quang Huy đề nghị mỗi cán bộ Đoàn, nhất là cán bộ chủ chốt, bắt đầu ngay từ ba việc: học kỹ hơn để hiểu đúng; suy nghĩ sâu hơn để vận dụng đúng; hành động quyết liệt hơn để tạo ra kết quả thực chất.

Anh Huy tin tưởng, với truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cùng bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ, Nghị quyết Đại hội XIII của Đoàn sẽ tạo nên những bước phát triển mới, đáp ứng sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

“Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã gửi gắm thông điệp vô cùng sâu sắc tới thế hệ trẻ: Thanh niên Việt Nam phải “Nghĩ rộng hơn, học nhanh hơn, làm tốt hơn, sống đẹp hơn, trách nhiệm hơn và cống hiến nhiều hơn”. Để thanh niên làm được điều đó, tổ chức Đoàn và mỗi cán bộ Đoàn chúng ta phải đổi mới nhanh hơn, hành động quyết liệt hơn, sâu sát cơ sở hơn và trách nhiệm cao hơn nữa!”, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh.