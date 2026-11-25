BAF Việt Nam khởi công nhà máy chế biến thực phẩm 1.250 tỷ đồng tại Gia Lai

Gần một tháng sau khi nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Công ty TNHH Chế biến thực phẩm BAF Bình Định, thuộc Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (BAF) vừa khởi công Dự án Nhà máy chế biến thực phẩm BAF Gia Lai có quy mô 12ha, tổng vốn 1.250 tỷ đồng.

Dự án đánh dấu bước tiến mới của BAF trong chiến lược mở rộng năng lực chế biến sâu, hoàn thiện chuỗi giá trị khép kín 3F và Nông nghiệp tuần hoàn.

Dự lễ khởi công có ông Thái Đại Ngọc - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; ông Phạm Anh Tuấn - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; cùng đại diện lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, lãnh đạo địa phương và các đối tác liên quan.

Nâng cao năng lực chế biến thực phẩm

Tiếp nối đà phát triển của hệ thống 3 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi và hơn 50 trang trại chăn nuôi công nghệ cao trải dài khắp cả nước, việc khởi công Nhà máy chế biến thực phẩm BAF Gia Lai thể hiện sự quyết liệt của BAF trong việc nâng cao năng lực sản xuất ở mảng "Food" (thực phẩm).

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai và lãnh đạo BAF Việt Nam thực hiện nghi thức khởi công Dự án Nhà máy chế biến thực phẩm BAF Gia Lai.

Theo thiết kế, dự án vận hành hệ thống giết mổ đạt công suất trên 1 triệu heo/năm, trên 21 triệu con gà/năm và trên 5 triệu con vịt/năm. Dây chuyền chế biến thịt và các sản phẩm từ thịt đạt công suất 84.200 tấn/năm và đặc biệt là dây chuyền sản xuất suất ăn công nghiệp có công suất thiết kế 180 triệu suất mỗi năm, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng an toàn cho trường học, bệnh viện, nhà máy, xí nghiệp và các cơ sở kinh doanh.

Nhà máy ứng dụng công nghệ giết mổ và chế biến tự động hóa hiện đại, đồng bộ từ khâu tiếp nhận nguyên liệu đến đóng gói và bảo quản. Quy trình vận hành khép kín nghiêm ngặt kết nối trực tiếp nguồn heo nguyên liệu từ hệ thống trang trại công nghệ cao của doanh nghiệp, tích hợp kho lạnh hiện đại, dây chuyền đóng gói tự động và thiết bị dò kim loại tiên tiến. Nhờ đó, sản phẩm đảm bảo kiểm soát tối đa an toàn thực phẩm và minh bạch khả năng truy xuất nguồn gốc từ trang trại đến bàn ăn.

Khi đi vào hoạt động, nhà máy dự kiến giải quyết việc làm cho gần 1.000 lao động trực tiếp, góp phần ổn định an sinh xã hội và đóng góp ngân sách tỉnh Gia Lai.

Thương hiệu thực phẩm sạch từ chuỗi chăn nuôi bền vững

Lý giải về quyết định tiếp tục mở rộng đầu tư quy mô lớn, ông Trương Sỹ Bá - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam, nhấn mạnh triết lý phát triển xuyên suốt của doanh nghiệp.

Ông Trương Sỹ Bá - Chủ tịch HĐQT BAF Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Theo ông, câu trả lời của BAF khi đầu tư vào chuỗi Nông nghiệp tuần hoàn bền vững gói gọn trong triết lý: Làm thực phẩm sạch từ chăn nuôi bền vững, thành công bằng sự tử tế và phụng sự xã hội.

“Khi nhà máy Chế biến thực phẩm BAF Gia Lai hoạt động, giá trị lớn nhất mà công trình mang đến nằm ở việc BAF đang trực tiếp góp phần nâng cao chuẩn mực sản xuất thực phẩm cho cả khu vực; nằm ở việc hàng nghìn người lao động có thu nhập tốt ngay trên chính quê hương mình; có những đóng góp thiết thực vào ngân sách, sự phát triển kinh tế địa phương; và nằm ở niềm tự hào khi những sản phẩm mang thương hiệu Việt từ vùng đất Gia Lai vươn xa, chinh phục người tiêu dùng cả nước”, ông Bá nói.

Tại lễ khởi công, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khẳng định, trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Gia Lai khuyến khích các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ hiện đại, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường…

Ông Phạm Anh Tuấn - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại buổi lễ.

“Đây không chỉ là quyết định đầu tư có ý nghĩa đối với doanh nghiệp mà còn thể hiện niềm tin vào tiềm năng phát triển, môi trường đầu tư và định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh Gia Lai”, ông Tuấn nói.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và kịp thời tháo gỡ vướng mắc để dự án triển khai đúng tiến độ, sớm mang lại nguồn thực phẩm chất lượng cao, minh bạch nguồn gốc cho người tiêu dùng.

Dự án dự kiến vận hành giai đoạn 1 vào tháng 7/2027 và đạt tối đa công suất khi vận hành giai đoạn 2 vào tháng 8/2028.