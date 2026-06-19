ACV bầu bổ sung phó tổng giám đốc vào hội đồng quản trị

TPO - Tại đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra ngày 19/6, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) dự kiến trình cổ đông bầu bổ sung ông Nguyễn Cao Cường - Phó Tổng Giám đốc ACV - vào hội đồng quản trị.

Giai đoạn cao điểm đầu tư

Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, ACV dự kiến trình cổ đông bầu bổ sung ông Nguyễn Cao Cường - Phó Tổng Giám đốc ACV - vào hội đồng quản trị.

Năm nay, ACV đặt kế hoạch doanh thu tăng 2% so với năm 2025, lên 21.141 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 7.011 tỷ đồng.

Theo ACV, doanh nghiệp bước vào giai đoạn cao điểm đầu tư và có nhiều dự án lớn hoàn thành. Điều này làm tăng chi phí khấu hao, vận hành, bảo trì khai thác... Bên cạnh đó, nguồn tiền tích lũy nhiều năm sẽ dùng đầu tư các dự án trọng điểm quốc gia nên lãi tiền gửi ngân hàng dự kiến giảm đáng kể.

ACV sắp tổ chức đại hội đồng cổ đông.

ACV cho rằng, thị trường vận tải hàng không quốc tế đang bị kìm nén và dự kiến tăng mạnh trở lại khi các căng thẳng địa chính trị từng bước được kiểm soát, chuỗi cung ứng nhiên liệu ổn định hơn. Trong 4 tháng đầu năm nay, sản lượng khách quốc tế tại các cảng hàng không do ACV quản lý tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái, còn khách nội địa tăng gần 7%.

Tuy nhiên, ACV đánh giá, việc duy trì tăng trưởng này chịu tác động lớn từ nhiều yếu tố khách quan, khó dự báo và nằm ngoài khả năng kiểm soát như xung đột địa chính trị, biến động giá nhiên liệu hàng không... Do căng thẳng nguồn cung xăng dầu, nhiều hãng hàng không đã dừng, cắt giảm tần suất khai thác và đồng loạt áp dụng cơ chế phụ thu khiến giá vé tăng 20-30% để bù đắp chi phí, qua đó tác động trực tiếp đến sản lượng hành khách.

ACV ước tính, tổng mức đầu tư năm nay khoảng 286.900 tỷ đồng và kế hoạch vốn đầu tư khoảng 40.570 tỷ đồng, đều tăng mạnh so với năm ngoái.

Báo cáo kịp thời tình hình doanh nghiệp

Theo tài liệu đại hội, Hội đồng quản trị ACV đã báo cáo về sự việc vi phạm pháp luật của các cá nhân tại ACV.

Cụ thể, ngày 26/1, một số cán bộ, lãnh đạo ACV, trong đó có ông Vũ Thế Phiệt - Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Tiến Việt - thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách ACV, Giám đốc Ban Quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành - có các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến dự án sân bay Long Thành, nhà ga T3 của sân bay Tân Sơn Nhất. Hai ông Phiệt và Việt đã bị các cơ quan chức năng khởi tố, tạm giam.

Vi phạm của các cá nhân cựu lãnh đạo ACV xảy ra tại dự án sân bay Long Thành.

Sự việc được các cơ quan chức năng đánh giá là rất nghiêm trọng, các cá nhân vi phạm là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của ACV, hành vi vi phạm rất tinh vi, vượt qua khả năng kiểm soát của Hội đồng quản trị và nhiều cơ quan chức năng.

Tài liệu đại hội nêu, hội đồng quản trị đã phối hợp cùng Thường vụ Đảng ủy, Ban điều hành tổng công ty kiện toàn nhân sự chủ chốt thay thế; giao quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị cho ông Lê Văn Khiên - thành viên Hội đồng quản trị, giao quyền Tổng Giám đốc cho ông Nguyễn Đức Hùng. Các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của ACV ổn định, thông suốt.

Hội đồng quản trị ACV đánh giá, đây là vụ việc phức tạp, các sai phạm liên quan đến trách nhiệm tập thể, cá nhân đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. ACV vẫn đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để phục vụ quá trình điều tra, làm rõ sự việc.

Các vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc đều được ACV tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính và các cấp có thẩm quyền cũng như nghĩa vụ về công bố thông tin theo quy định của pháp luật đến cổ đông và các cơ quan liên quan.

ACV khẳng định, các vi phạm pháp luật là động cơ cá nhân, thuộc trách nhiệm của các cá nhân liên quan, mọi hoạt động khai thác tại các cảng hàng không trực thuộc vẫn diễn ra bình thường và đảm bảo an toàn.

"Sự việc xảy ra trong năm 2026, không ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025. Mặt khác, với đặc thù là đơn vị quản lý hạ tầng giao thông trọng yếu, hệ thống vận hành của ACV không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào" - ACV nhấn mạnh.