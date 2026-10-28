12 dự án liên quan ông Lê Thanh Thản được xử lý thế nào?

TPO - UBND thành phố Hà Nội rà soát để phân 12 dự án liên quan ông Lê Thanh Thản thành hai nhóm, nhóm 1 được tồn tại có điều kiện, nhóm 2 phải phá dỡ, cư dân được bồi thường và ưu đãi thỏa thuận mua căn hộ, nhà ở.
TPO - Hơn 3.400 máy bay không người lái (UAV) đồng loạt thắp sáng bầu trời thành phố Mysuru, Ấn Độ, với hình ảnh chim công khổng lồ đang múa, xác lập kỷ lục Guinness về màn trình diễn trên không lớn nhất mô phỏng một loài chim bằng UAV.
TPO - Từ bỏ công việc nơi phố thị, vợ chồng anh Lê Trọng Đức (SN 1990, Hà Tĩnh) trở về quê khởi nghiệp trồng nấm, thu nhập khoảng 300 triệu đồng mỗi năm.
TPO - Ngày 24/10, Giàn khoan Prospector 5 đã bị chìm ngoài khơi bờ biển Mayumba, Gabon khi đang chuẩn bị cho chiến dịch khoan dầu. Trong số 115 người trên giàn khoan, 110 người đã được tìm thấy an toàn, 1 người thiệt mạng và 4 người mất tích.
TPO - Một bát phở có thể chứa tới 5g muối cùng nhiều purin từ xương hầm. Việc duy trì thói quen uống cạn nước dùng lâu dài là nguyên nhân âm thầm dẫn đến các bệnh lý mạn tính mà ít ai ngờ tới.
TPO - Tối 25/10 tại Hà Nội, đêm nhạc “Chạm Việt Nam 2” trong khuôn khổ Ngày thanh toán số Việt Nam 2026 thu hút đông đảo khán giả với sự kết hợp giữa âm nhạc, vũ đạo và công nghệ sân khấu hiện đại, mang đến những màn trình diễn giàu hiệu ứng thị giác.
TPO - Chiều tối 27/10, triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường ở phường Bình Đông, TPHCM ngập sâu hơn nửa mét. Nhiều căn nhà bị nước tràn vào, người dân hối hả di dời, kê cao đồ đạc trong nhà để tránh hư hỏng.
TPO - Chiều 27/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An phối hợp cùng báo Tiền Phong tổ chức diễn đàn trang bị kỹ năng phòng tránh thuốc lá điện tử và chất gây nghiện cho học sinh Trường THPT Lê Viết Thuật.
TPO - Cơ quan điều tra thu giữ khối lượng vàng trị giá hơn 222 tỷ đồng, 1,72 triệu USD cùng hàng loạt túi xách hàng hiệu, đồng hồ xa xỉ tại nhà Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái Mr Pips.
TPO - Thành tích hủy diệt xuyên suốt cả mùa giải đã mang về cho Harry Kane danh hiệu Quả bóng Vàng 2026. Nhưng trong năm có World Cup, Kane đã không thể đăng quang. Tại mặt trận Champions League, Kane cũng bị loại sớm. Trong kỷ nguyên Ballon D'or, còn có nhiều trường hợp giống anh.
TPO - Chùa Thanh Mai trên núi Phật Tích là danh lam cổ tự, một trong 5 di tích thành phần cụm Côn Sơn - Kiếp Bạc (TP Hải Phòng), thuộc quần thể Di sản văn hóa thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.
TPO - Top 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam bày tỏ sự phấn khích, hào hứng khi kết hợp cùng rapper Pháp Kiều trong màn trình diễn thời trang trước hàng nghìn khán giả tại phố đi bộ Trần Nhân Tông thuộc khuôn khổ đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 tối 25/10.
TPO - Phó Đức Nam (Mr. Pips) từng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội bằng hình ảnh giàu có, sở hữu hàng loạt siêu xe, tiền mặt, vàng khối và hàng hiệu xa xỉ. Đằng sau màn phô diễn ấy, Nam bị VKS cáo buộc là chủ mưu, thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng hơn 1.568 tỷ đồng.
TPO - Dự án cải tạo, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang (phường Cầu Giấy, Hà Nội) với tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng được thi công sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng, hướng tới xóa bỏ điểm nghẽn giao thông và tình trạng xuống cấp kéo dài nhiều năm.
TPO - Sau một năm khởi công, cầu Hồng Hà thuộc tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô được lắp đặt các phiến dầm ngang, từng nhịp cầu thành hình, mở ra diện mạo mới cho công trình vượt sông Hồng.
TPO - Harry Kane đã vươn mình trở thành một chân sút vĩ đại khi sang Bayern Munich. Ngay mùa giải đầu tiên ở Bundesliga (chiến dịch 2023/24), anh ghi tới 36 bàn và đoạt Chiếc giày Vàng châu Âu. Và ở mùa thứ 3, anh có Quả bóng Vàng.
TPO - Từ bộ tuxedo chỉn chu trong đêm giành Quả bóng vàng 2026 đến áo phông, quần jeans và giày thể thao thường ngày, Harry Kane theo đuổi phong cách nam tính, kín đáo, không chạy theo những xu hướng phô trương.