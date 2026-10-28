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Multimedia

12 dự án liên quan ông Lê Thanh Thản được xử lý thế nào?

Nguyễn Sơn

TPO - UBND thành phố Hà Nội rà soát để phân 12 dự án liên quan ông Lê Thanh Thản thành hai nhóm, nhóm 1 được tồn tại có điều kiện, nhóm 2 phải phá dỡ, cư dân được bồi thường và ưu đãi thỏa thuận mua căn hộ, nhà ở.

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#Thành phố Hà Nội #nhà ở xã hội #phá dỡ #cư dân #bồi thường #thỏa thuận mua căn hộ #ông Lê Thanh Thản #dự án nhà ở

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