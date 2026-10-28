12 dự án có vi phạm liên quan ông Lê Thanh Thản được xử lý thế nào?

TPO - Ngày 24/10, Giàn khoan Prospector 5 đã bị chìm ngoài khơi bờ biển Mayumba, Gabon khi đang chuẩn bị cho chiến dịch khoan dầu. Trong số 115 người trên giàn khoan, 110 người đã được tìm thấy an toàn, 1 người thiệt mạng và 4 người mất tích.