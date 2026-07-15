WinCommerce ghi nhận quý thứ 8 liên tiếp tăng trưởng hai chữ số

Tiêu dùng nội địa tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam trong nửa đầu năm 2026. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 3,89 triệu tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay cho giai đoạn nửa đầu năm. Trong bối cảnh đó, các chuỗi bán lẻ hiện đại ghi nhận tốc độ tăng trưởng tích cực, phản ánh xu hướng người tiêu dùng ngày càng ưu tiên những điểm mua sắm có chất lượng hàng hóa được kiểm soát, giá cả minh bạch.

Sức mua phục hồi, bán lẻ hiện đại hưởng lợi

Theo Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 3,89 triệu tỉ đồng 6 tháng đầu năm 2026 và tăng 12,9% so với cùng kỳ, phản ánh sức mua trong nước tiếp tục phục hồi. Điều này cho thấy tiêu dùng trong nước tiếp tục giữ vai trò là động lực quan trọng của nền kinh tế trong bối cảnh xuất khẩu và đầu tư vẫn chịu nhiều biến động từ thị trường quốc tế.

Bức tranh tiêu dùng tích cực không chỉ phản ánh qua số liệu vĩ mô mà còn được thể hiện rõ trong kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bán lẻ. WinCommerce (WCM) là một trong những doanh nghiệp phản ánh rõ xu hướng này. Sáu tháng đầu năm 2026, hệ thống WinMartWinMart+/WiN thuộc WCM đạt doanh thu gần 23.000 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Lượng khách đến mua sắm đạt khoảng 1,6 triệu lượt mỗi ngày, tăng 24% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, tăng trưởng của WinCommerce không chỉ đến từ việc mở rộng mạng lưới. Ông Phan Nguyễn Trọng Huy – Giám đốc Tài chính WinCommerce cho biết: “Doanh thu của các cửa hàng hiện hữu tiếp tục duy trì mức tăng trưởng hai chữ số, đánh dấu quý thứ 8 liên tiếp đạt kết quả này.” Trong ngành bán lẻ, đây là chỉ số phản ánh chất lượng tăng trưởng, bởi doanh thu được tạo ra từ chính các cửa hàng đang hoạt động, thay vì chỉ dựa vào việc gia tăng số lượng điểm bán.

Theo doanh nghiệp, kết quả này đến từ việc chuyển đổi mô hình vận hành trong nhiều năm qua. Thay vì áp dụng một mô hình cửa hàng đồng nhất trên toàn quốc, WinCommerce phát triển các định dạng khác nhau phù hợp với từng khu vực, từ đô thị đến nông thôn. Danh mục hàng hóa, diện tích bán hàng và cách thức vận hành được điều chỉnh theo đặc điểm tiêu dùng của từng địa phương, giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh ngay từ giai đoạn đầu vận hành.

Song song với đó, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào chuỗi cung ứng, dữ liệu và công nghệ. Các ứng dụng AI được triển khai trong dự báo nhu cầu, quản trị tồn kho, tối ưu danh mục hàng hóa và tự động hóa vận hành, qua đó giúp giảm chi phí, hạn chế thất thoát và nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu mua sắm theo từng khu vực. Đây cũng là nền tảng để chuỗi có thể mở rộng quy mô nhưng vẫn duy trì hiệu quả vận hành trên toàn hệ thống.

SSI Research: WCM là bên hưởng lợi cấu trúc từ quá trình chuyển dịch sang bán lẻ hiện đại

Những con số tăng trưởng của WinCommerce cũng nhận được sự đồng thuận từ giới phân tích. Trong báo cáo cập nhật quý gần nhất về Masan Group, SSI Research đánh giá WinCommerce là bên hưởng lợi mang tính cấu trúc từ quá trình cải cách thuế đưa các hộ kinh doanh từ hình thức nộp thuế khoán sang kê khai theo doanh thu thực tế, qua đó đẩy nhanh quá trình chính thức hóa và giúp kênh bán lẻ hiện đại giành thêm thị phần.

Ở cấp độ tài chính hợp nhất, SSI Research cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực tại WCM trong quý đầu năm: doanh thu quý 1/2026 của WinCommerce tăng lên 11,4 nghìn tỷ đồng (tăng 29% so với cùng kỳ), trong khi lợi nhuận sau thuế tăng lên 204 tỷ đồng (tăng 251% so với cùng kỳ), biên lợi nhuận cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, đà tăng trưởng của WCM không chỉ đến từ nội lực của doanh nghiệp – như tốc độ mở điểm bán, cải thiện vận hành hay tối ưu danh mục hàng hóa – mà còn được tiếp sức bởi một loạt chính sách vĩ mô đang tạo môi trường thuận lợi cho tiêu dùng và bán lẻ hiện đại phát triển. Về phía cầu, các biện pháp kích cầu tiêu dùng của Chính phủ như duy trì mức thuế suất VAT 8% đến hết năm 2026 đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, tăng mức giảm trừ gia cảnh, cùng các chương trình bình ổn thị trường đang giúp củng cố sức mua của người dân. Bên cạnh đó, nỗ lực cắt giảm thủ tục hành chính, cũng như các chính sách thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử và hạ tầng logistics… đang tạo thêm dư địa để các chuỗi bán lẻ hiện đại như WinMart/WinMart+/WiN mở rộng mạng lưới với chi phí vận hành tối ưu hơn.

Nhìn về nửa cuối năm, SSI Research duy trì quan điểm tích cực đối với triển vọng mở rộng của chuỗi. Theo báo cáo, SSI dự báo WCM sẽ tiếp tục tăng trưởng khi kênh bán lẻ hiện đại tiếp tục giành thị phần từ kênh truyền thống sau thay đổi chính sách thuế, đồng thời việc đóng cửa các chợ tự phát tại Hà Nội cũng được kỳ vọng mang lại lợi ích cho WCM nhờ mạng lưới cửa hàng đã có sẵn tại thành phố này. Đơn vị phân tích cũng lưu ý rằng với hơn một nửa số cửa hàng đã đặt tại khu vực phía Bắc, WCM có vị thế thuận lợi để tận dụng xu hướng dịch chuyển chính sách này. Bên cạnh yếu tố chính sách, hiệu quả vận hành tại các siêu thị quy mô lớn cũng được cải thiện rõ rệt sau các đợt cải tạo, thể hiện qua tăng trưởng doanh thu cửa hàng hiện hữu (LFL) đạt mức cao trong quý đầu năm – một chỉ báo cho thấy chất lượng tăng trưởng, chứ không chỉ tốc độ mở điểm bán, đang được cải thiện song song.