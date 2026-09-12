Vietjet tổ chức chuỗi Ngày hội tuyển dụng tiếp viên hàng không năm 2026

Vietjet chính thức khởi động chuỗi Ngày hội tuyển dụng tiếp viên hàng không năm 2026 tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 18/9 và tại Hà Nội vào ngày 03/10. Đây là một trong những đợt tuyển dụng trọng điểm của hãng nhằm bổ sung đội ngũ nhân sự, đáp ứng nhu cầu phát triển mạng bay trong nước và quốc tế.

Chương trình mang đến cơ hội tiếp cận nghề tiếp viên hàng không với lộ trình đào tạo, phát triển sự nghiệp cùng các chính sách thu nhập và phúc lợi dành cho người lao động trong hệ sinh thái hàng không – dịch vụ đa ngành.

Học viên được đào tạo trên mô hình mô phỏng khoang hành khách hiện đại, đạt chuẩn châu Âu và IATA

Mở rộng quy mô đội ngũ và ưu đãi học phí đào tạo

Cùng với sự phát triển của đội tàu bay và mạng đường bay, Vietjet tiếp tục tìm kiếm những ứng viên trẻ năng động, tự tin và có mong muốn làm việc trong môi trường hàng không quốc tế. Quy trình tuyển dụng được tổ chức công bằng, minh bạch, tạo cơ hội bình đẳng để các ứng viên thể hiện năng lực, phẩm chất và sự phù hợp với yêu cầu của vị trí tiếp viên hàng không.

Một buổi huấn luyện trên mô hình tàu bay tại Học viện Hàng không Vietjet Victoria

Điểm đáng chú ý trong đợt tuyển dụng năm 2026 là chính sách hỗ trợ 50% học phí đào tạo dành cho các ứng viên trúng tuyển tại hai ngày hội tuyển dụng ở TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội. Bên cạnh đó, những học viên có thành tích nổi bật trong quá trình đào tạo sẽ có cơ hội nhận các phần thưởng xứng đáng.

Sau khi trúng tuyển, học viên được đào tạo tại Học viện Hàng không Vietjet Victoria và các đối tác quốc tế với hệ thống trang thiết bị đào tạo hiện đại, đạt chuẩn châu Âu và IATA, gồm buồng lái mô phỏng (SIM) huấn luyện phi công, các mô hình mô phỏng tàu bay, khoang hành khách, động cơ máy bay, thiết bị kỹ thuật, các phòng huấn luyện chức năng, hồ bơi tạo sóng tiêu chuẩn Olympic, sân vận động, trung tâm huấn luyện kỹ sư...

Nội dung đào tạo bao gồm kiến thức về an toàn, an ninh hàng không, nghiệp vụ khai thác, ngoại ngữ, tác phong nghề nghiệp và kỹ năng xử lý tình huống… nhằm trang bị nền tảng cần thiết trước khi chính thức làm việc trong môi trường hàng không toàn cầu.

Các học viên thực tập tại hồ bơi tạo sóng tiêu chuẩn Olympic

Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong hệ sinh thái đa ngành

Trở thành tiếp viên hàng không Vietjet không chỉ mang đến cơ hội làm việc trên các chuyến bay mà còn mở ra những định hướng phát triển nghề nghiệp dài hạn.

Trong hệ sinh thái đa ngành của Tập đoàn, đội ngũ nhân sự có thể phát triển chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm và tiếp cận các cơ hội thăng tiến phù hợp với năng lực cũng như định hướng nghề nghiệp của mỗi cá nhân.

Sau khi tốt nghiệp, các bạn trẻ được hiện thực hoá giấc mơ bay với công việc của một tiếp viên hàng không trên các chuyến bay của Vietjet

Song hành với cơ hội phát triển là hệ thống hơn 60 chính sách phúc lợi dành cho người lao động. Bên cạnh chính sách vé máy bay cho nhân viên và gia đình, Vietjet cũng triển khai các chính sách chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm y tế dành cho phi công và tiếp viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại nước ngoài, góp phần hỗ trợ người lao động yên tâm công tác.

Môi trường làm việc quốc tế và ứng dụng công nghệ hiện đại

Làm việc cả trong nước và quốc tế, tiếp viên hàng không Vietjet có cơ hội tiếp xúc với hành khách đến từ nhiều quốc gia và trải nghiệm các nền văn hóa khác nhau. Quá trình làm việc cũng giúp nhân sự rèn luyện ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp, khả năng xử lý tình huống và sự thích ứng với môi trường làm việc có tính linh hoạt cao.

Tiếp viên hàng không Vietjet có cơ hội trải nghiệp với các nền văn hoá khác nhau

Ngoài ra, trước xu hướng công nghệ ngày càng trở thành một phần tất yếu trong hoạt động khai thác và phục vụ hành khách, đội ngũ tiếp viên sẽ được tiếp cận những tiện ích và dịch vụ mới trên tàu bay, trong đó có dịch vụ Internet.

Mỗi người trẻ bước đến với ước mơ bay đều ấp ủ tiềm năng để phát triển, khát vọng vươn xa. Với hơn 15 năm chinh phục bầu trời, Vietjet tạo bệ phóng vững chắc cho nhiều bạn trẻ tự tin làm chủ tương lai.

Phi hành đoàn Vietjet trẻ trung, năng động, xuất hiện rạng rỡ tại nhiều thành phố lớn trên thế giới

Với thông điệp “Sẵn sàng hóa Rồng, tung cánh toàn cầu”, chuỗi Ngày hội tuyển dụng Tiếp viên hàng không Vietjet năm 2026 hướng tới những bạn trẻ có đam mê với ngành hàng không, mong muốn khám phá môi trường làm việc mới và xây dựng sự nghiệp của riêng mình.

Sẵn sàng hóa Rồng để vươn mình. Tung cánh toàn cầu để mở rộng những chân trời mới. Sẵn sàng gia nhập Tập đoàn hàng không Vietjet ngay hôm nay.

