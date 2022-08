Venetron® cải thiện giấc ngủ sinh lý an toàn và hiệu quả

Venetron ® chiết xuất từ lá cây Rafuma, được cấp bằng sáng chế tại Hoa Kỳ trong ứng dụng cải thiện chất lượng giấc ngủ và chống trầm cảm.

Rafuma (tên tiếng Nhật) hay còn gọi là cây La Bố Ma, tên khoa học Apocynum venetum L., họ Apocynaceae là loài thảo dược đã được Y học cổ truyền phương Đông sử dụng trong nhiều thế kỷ qua để hỗ trợ giấc ngủ và giảm lo âu, căng thẳng.

Nghiên cứu lâm sàng chứng minh hiệu quả của Venetron®

Venetron® là chiết xuất từ Apocynum venetum được tiêu chuẩn hóa chứa tối thiểu 4% hyperoside và isoquercitrin. Sản phẩm được nghiên cứu phát triển, sản xuất và đăng ký bằng sáng chế bởi công ty Tokiwa Phytochemical (Nhật Bản).

Venetron cải thiện chất lượng giấc ngủ

Thành phần chính của Venetron là hai hợp chất flavonoide: hyperoside và isoquercitrin. Sản phẩm thủy phân của hai hợp chất này là quercetin, có tác dụng ức chế enzym monoamine oxidase, từ đó ngăn chặn sự suy thoái serotonin, tăng cường lượng serotonin trong máu thúc đẩy não bộ tăng sản xuất melatonin vào ban đêm. Như chúng ta đã biết, melatonin đóng vai trò điều hòa chu kỳ thức-ngủ, được mệnh danh là “hormone bóng tối” giúp con người nhanh chóng đi vào giấc ngủ, ngủ ngon hơn.

Venetron cải thiện tâm trạng, giảm stress

GABA (acid gamma-aminobutyric) là chất ức chế dẫn truyền thần kinh, khi GABA gắn vào thụ thể GABA sẽ tạo ra hiệu ứng làm giảm cảm giác lo lắng, căng thẳng và sợ hãi. Venetron làm tăng ái lực của GABA với các thụ thể, làm tăng tác dụng của GABA, từ đó làm dịu sự kích thích của não bộ, giải tỏa stress.

Nghiên cứu lâm sàng về hiệu quả của Venetron đối với chất lượng giấc ngủ và cải thiện tâm lý căng thẳng được thực hiện từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2017 trên những người Nhật Bản trưởng thành khỏe mạnh không hài lòng về giấc ngủ của họ. Trong 8 ngày, người tham gia nghiên cứu sử dụng 50 mg Venetron hoặc giả dược mỗi ngày. Một số khác biệt đáng kể đã được quan sát thấy giữa nhóm sử dụng Venetron so với nhóm dùng giả dược, bao gồm: cải thiện dễ đi vào giấc ngủ và duy trì giấc ngủ đánh giá bởi bài kiểm tra chất lượng giấc ngủ OSA-MA (Oguri Shirakawa Azumi Sleep Inventory MA); tăng hiệu suất công việc, khả năng tập trung và giảm căng thẳng tinh thần đánh giá bởi bài kiểm tra UK (Uchida Kraepelin performance test) và bộ câu hỏi UKQ (Uchida Kreaepelin performance test questionnaire) (Nghiên cứu được công bố trên Jpn Pharmacol Ther 2018;46:117‒25)

Venetron® được FDA chứng nhận an toàn tuyệt đối

Venetron® đã nhận được Chứng chỉ an toàn tuyệt đối GRAS (Generally recognized as safe), số hiệu GRN000530 do FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) phê duyệt. Đây là chứng nhận an toàn bắt buộc đối với một sản phẩm trước khi lưu hành trên thị trường tại Mỹ, đặc biệt với đối tượng sử dụng là trẻ nhỏ, trẻ sơ sinh và phụ nữ có thai.

Thành phần chính của Venetron® là các hợp chất flavonoide nguồn gốc thực vật an toàn, không gây tương tác thuốc, không gây tác dụng phụ đáng kể nào trong các nghiên cứu lâm sàng đã được thực hiện.

Công ty Tokiwa Phytochemical đã tiến hành nghiên cứu đánh giá độ an toàn khi sử dụng Venetron trong 8 tuần đầu với liều 50 mg/ngày, 4 tuần tiếp theo với liều 150 mg/ngày trên nhóm đàn ông tình nguyện khỏe mạnh. Tình nguyện viên được đánh giá tất cả các chỉ số sức khỏe trong suốt 12 tuần sử dụng sản phẩm. Kết quả nghiên cứu cho thấy không có phát hiện bất thường nào trong các thông số huyết học, sinh hóa máu, tiết niệu, huyết áp, nhịp tim hay trọng lượng cơ thể.

Hiện nay, nguồn nguyên liệu quý Venetron® đã được Công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản về Việt Nam sản xuất sản phẩm TPBVSK Bình Tâm Khang giúp giảm nhanh các triệu chứng mất ngủ, khó ngủ, giúp tái tạo giấc ngủ sinh lý tự nhiên, làm êm dịu thần kinh, giảm căng thẳng, lo lắng giúp người dùng có tinh thần sảng khoái, thoải mái khi thức dậy. Sản phẩm hiện đã có mặt tại các nhà thuốc trên toàn quốc.

