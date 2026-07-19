Trực tiếp World Cup 2026 Pháp vs Anh (04h00 ngày 19/7): Đại gia tìm niềm an ủi

TPO - Xét về mặt giá trị và chất lượng nhân sự, đây có thể coi là trận tranh hạng ba đắt giá nhất lịch sử World Cup. Cả Pháp và Anh đều sở hữu những đội hình "tỷ bảng" với chiều sâu đáng mơ ước.

Pháp và Anh là hai đội bóng đắt giá nhất World Cup 2026 với tổng đội hình lên hơn 1 tỷ bảng. Thế nhưng cả hai đều dừng bước ở bán kết. Hôm nay, 2 đội hình đắt giá này sẽ tạo nên trận cầu đắt giá nhất thế giới, chiến đấu để tìm kiếm niềm an ủi là vị trí thứ 3.

Sức mạnh của Les Bleus nằm ở tốc độ và khả năng chuyển trạng thái cực nhanh. Dù Kylian Mbappe bị phong tỏa ở bán kết, anh vẫn là mối đe dọa thường trực bên hành lang cánh nhờ sự hỗ trợ của Ousmane Dembele và Bradley Barcola. Trục dọc với sự càn quét của Tchouameni giúp Pháp duy trì được sự chủ động trong việc bẻ gãy các đợt lên bóng từ trung lộ của đối phương.

Dưới sự dẫn dắt của Thomas Tuchel, Anh trình diễn một bộ mặt thực dụng và đầy toan tính. Lối chơi của họ phụ thuộc nhiều vào khả năng điều tiết và tạo đột biến của Jude Bellingham, kết hợp với bản năng sát thủ của Harry Kane. Điểm mạnh nhất của người Anh tại giải đấu năm nay chính là sự đa dạng trong các phương án tiếp cận khung thành, đặc biệt là các tình huống cố định và không chiến.

Lịch sử gọi tên tuyển Anh. Trong tổng số 32 lần chạm trán ở quá khứ, Anh vượt trội với 17 chiến thắng, hòa 5 và chỉ thua 10. Tuy nhiên, nếu tính trong thế kỷ 21, Pháp mới là đội có thành tích tốt hơn. Ký ức gần nhất chính là chiến thắng nghẹt thở 2-1 của Pháp trước Anh tại tứ kết World Cup 2022, nơi Harry Kane đã bỏ lỡ quả phạt đền định mệnh.

Bên cạnh đó, yếu tố tâm lý từ lịch sử giải đấu cũng mang đến những thống kê trái ngược: Tuyển Anh cực kỳ vô duyên với các trận tranh huy chương đồng khi toàn thua trong cả 2 lần lọt vào trận đấu này (thua Italia 1-2 năm 1990 và thua Bỉ 0-2 năm 2018).

Pháp lại rất bén duyên với vị trí này khi đã giành chiến thắng trong cả hai lần tham dự gần nhất mà họ góp mặt (thắng Đức 6-3 năm 1958 và thắng Bỉ 4-2 năm 1986). Khi áp lực đè nặng từ mục tiêu vô địch đã được rũ bỏ, Didier Deschamps nhiều khả năng sẽ đưa đồng đội đến chiến thắng.