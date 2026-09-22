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Trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan 0-1 (H1): Xuân Bắc rời sân bằng cáng

Hương Ly - Hoàng Nguyên - Minh Hưng

TPO - Xuân Bắc bị cầu thủ U23 Uzbekistan đạp kín vào chân. Sau thời gian được bác sỹ chăm sóc, Ban huấn luyện quyết định rút anh khỏi sân nhằm bảo vệ anh khỏi chấn thương nặng hơn.

report U23 Việt Nam cầm bóng 41%

Phút 36: U23 Uzbekistan đang tạo ra thế trận đặc biệt khó chịu. Đội bạn cầm bóng nhiều nhưng không muốn đẩy nhanh nhịp độ tấn công. Thay vào đó, U23 Uzbekistan chuyền bóng qua lại, bình tĩnh điều tiết để kéo giãn đội hình U23 Việt Nam.

substitution U23 Việt Nam thay người đầu tiên

Phút 34: Cuối cùng HLV Đinh Hồng Vinh quyết định rút Xuân Bắc ra nghỉ. Quang Vinh được tung vào sân. Ảnh: Minh Hưng.

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report Xuân Bắc tiếp tục trận đấu

Phút 32: HLV Đinh Hồng Vinh đã tính đến phương án thay người. Tuy nhiên, Xuân Bắc ra dấu ổn và sẵn sàng trở lại.

injury Xuân Bắc rời sân bằng cáng

Phút 30: Xuân Bắc bị cầu thủ U23 Uzbekistan đạp kín vào chân. Nhiều khả năng tiền vệ U23 Việt Nam dính chấn thương nặng.

report U23 Uzbekistan bỏ lỡ cơ hội

Phút 27: U23 Uzbekistan triển khai phải công rất nhanh, chỉ cần vài pha phối hợp đã đưa bóng hướng đến vòng cắm U23 Việt Nam. May cho chúng ta khi cú sút của cầu thủ U23 Uzbekistan không như ý muốn.

report U23 Uzbekistan kiểm soát trận đấu trở lại

Phút 21: Sau 10 phút bị U23 Việt Nam dồn ép và suýt nhận bàn thua, U23 Uzbekistan vực dậy tinh thần và kiểm soát thế trận trở lại rất nhanh. Đội bóng áo xanh cầm bóng nhiều hơn trong 5 phút gần đây và chủ động triển khai bóng chậm rãi để giảm nhịp độ trận đấu. U23 Uzbekistan đang nắm trong tay lợi thế quá lớn và họ không cần tấn công bằng mọi cách. Ảnh: Minh Hưng.

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report Thêm cơ hội cho U23 Việt Nam

Phút 15: Ngọc Mỹ sút táo bạo từ ngoài vong cấm bằng chân trái, đưa bóng đi chệch đôi chút so với khung thành. Thế trận đang có tín hiệu khởi sắc cho Việt Nam.

report Thanh Nhàn không được công nhận bàn thắng

Phút 14: Thanh Nhàn vượt qua thủ môn U23 Uzbekistan và sút vào khung thành bỏ trống. Dù vậy, trọng tài thổi lỗi việt vị của tiền đạo U23 Việt Nam từ trước.

report KHÔNG VÀO!!! U23 Việt Nam lỡ 2 cơ hội liên tiếp

Phút 12: Ngọc Mỹ không thắng thủ môn U23 Uzbekistan ở tình huống dứt điểm, trước đó là pha ban bật đẹp mắt từ trung lộ. Trước đó, Xuân Bắc cũng không thắng thủ môn ở pha dứt điểm chéo góc.

report U23 Việt Nam nỗ lực tìm bàn gỡ

Phút 9: Các cầu thủ áo đỏ đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ vào lưới U23 Uzbekistan. Đây là thời điểm nhạy cảm của U23 Việt Nam vì khi mải mê tấn công, chúng ta lộ ra nhiều khoảng trống và dễ bị "hồi mã thương".

goal VÀO!!! Uzbekistan mở tỷ số 1-0

Phút 5: Sau pha phối hợp đánh thẳng vào trung lộ, cầu thủ U23 Uzbekistan có pha xử lý và dứt điểm đẳng cấp khiến thủ môn Văn Bình đứng chôn chân, ghi bàn mở tỷ số.

start HIỆP MỘT BẮT ĐẦU
report NHM đã có mặt ở sân khá đông để làm điểm tựa cho các cầu thủ trong trận đấu rất khó khăn với U23 Uzbekistan
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ảnh: Minh Hưng
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report Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam
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report U23 Việt Nam đang khởi động
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ảnh: Minh Hưng
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report U23 Uzbekistan rất quyết tâm đổi màu huy chương

Trong lịch sử dự Á vận hội, U23 Uzbekistan mới chỉ giành HCĐ. Đó là kỳ 2022 nơi họ dừng bước trước Nhật Bản tại bán kết. Đó là động lực để đội tuyển này quyết tâm đổi màu huy chương trong lần tham dự Nagoya 2026.

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report NHM Việt Nam đang háo hức chờ đón cổ vũ cho đội nhà
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ảnh: Minh Hưng
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report Tuyển U23 Việt Nam thua 100% số trận trước U23 Uzbekistan ở các giải chính thức

Trong các giải đấu chính thức thuộc hệ thống AFC (VCK U23 châu Á và), hai bên đã gặp nhau 2 lần:

Chung kết U23 châu Á 2018: U23 Uzbekistan thắng 2-1 ở phút 119 của hiệp phụ.

Vòng bảng U23 châu Á 2024: U23 Uzbekistan giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-0.

report U23 Việt Nam và cái dớp trước U23 Uzbekistan

Tính trên mọi đấu trường (cả cấp độ U22/U23 giao hữu lẫn chính thức), hai đội đã chạm trán nhau 10 lần. Trong đó, U23 Uzbekistan áp đảo hoàn toàn khi bất bại cả 10 trận (thắng 6, hòa 4), còn U23 Việt Nam chưa từng giành chiến thắng. Các phiên bản U của Uzbekistan luôn rất mạnh, thường xuyên chinh phục cấp độ châu Á nên việc đánh bại đội tuyển này là rất khó khăn với bóng đá trẻ Việt Nam.

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Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan diễn ra vào lúc 12h00 trưa nay (22/9) mang ý nghĩa then chốt quyết định ngôi đầu bảng, qua đó giúp đội chiến thắng có nhiều cơ hội tránh mặt ứng cử viên vô địch U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết. Sau chiến thắng 2-0 giải tỏa áp lực trước U23 Philippines, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đang nắm trong tay nhiều lợi thế. Kịch bản lý tưởng nhất là một chiến thắng để vươn lên dẫn đầu.

Nếu kết quả hòa, đội bóng áo đỏ chắc chắn đi tiếp ở vị trí nhì bảng. Trong trường hợp xấu nhất là để thua, U23 Việt Nam vẫn có thể lọt vào vòng trong nếu U23 Kuwait không có chiến thắng quá đậm trước U23 Philippines.

Dù đã thể hiện sự lấn lướt trong hai trận đấu trước với trung bình gần 20 cú sút mỗi trận, U23 Việt Nam vẫn đang bộc lộ điểm yếu lớn ở khâu tận dụng cơ hội. Đối mặt với một U23 Uzbekistan có đẳng cấp vượt trội, đội bóng từng vùi dập U23 Philippines tới 5-1, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh buộc phải chắt chiu từng tình huống lên bóng.

Về thế trận, "Những chiến binh sao vàng" sẽ khó lòng duy trì tỷ lệ kiểm soát bóng áp đảo như trước. Lối chơi phòng ngự phản công được xem là phương án tiếp cận hợp lý nhất, trong đó hàng thủ mang trọng trách vô cùng lớn. Nhiệm vụ sống còn của U23 Việt Nam là phải cải thiện khả năng chống bóng bổng, bởi đây không chỉ là điểm yếu của chúng ta tại giải lần này mà còn là vũ khí vô cùng sắc bén của đại diện Trung Á.

Nhìn lại lịch sử đối đầu ở cấp độ U23, U23 Việt Nam chưa từng giành chiến thắng trước U23 Uzbekistan, đáng nhớ nhất là thất bại 1-2 dưới cơn mưa tuyết tại chung kết giải châu Á năm 2018.

Bước vào trận đấu này, HLV Đinh Hồng Vinh nhiều khả năng vẫn sẽ tung ra sân đội hình mạnh nhất với những cái tên đang có phong độ cao như Cao Văn Bình, Quốc Việt hay Thanh Nhàn. Ngược lại, do đã sớm thể hiện sức mạnh, U23 Uzbekistan có thể sẽ chủ động sử dụng đội hình dự bị nhằm dưỡng sức cho vòng đấu loại trực tiếp.

Hương Ly - Hoàng Nguyên - Minh Hưng
#U23 Việt Nam #U23 Uzbekistan #bóng đá #giải châu Á #tứ kết #đội tuyển Việt Nam #bóng đá quốc tế #Trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan ngày 22/9

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