Trực tiếp U20 Việt Nam vs U20 Iran 0-0 (H1): Không vào!!! Iran lỡ cơ hội

TPO - Số 21 của U20 Iran Erfan tung pha dứt điểm nhanh ở cự ly gần nhưng bóng đi chệch khung thành U20 Việt Nam.

report Nguy hiểm 5': U20 Iran thực hiện quả phạt góc bên cánh trái. Bóng được phối hợp 2 nhịp trước khi tạt vào vòng cấm U20 Việt Nam. Cầu thủ số 6 U20 Iran đánh đầu nhưng bóng bay cao hơn so với khung thành của U20 Việt Nam. report Bắt đầu 1': Trận đấu chính thức bắt đầu, U20 Việt Nam là đội thực hiện giao bóng trước. report Trận đấu chuẩn bị bắt đầu Các cầu thủ U20 Việt Nam khởi động, chuẩn bị cho trận đấu gặp U20 Iran. Cơ hội cho U20 vẫn còn, ở trận đấu diễn ra trước đó, U20 Triều Tiên giành chiến thắng 4-0 trước U20 Palestine và giành ngôi nhất bảng. Nếu giành chiến thắng trước U20 Iran, U20 Việt Nam có cơ hội xét hiệu số với các đội nhì bảng khác. report Đội hình U20 Việt Nam không có nhiều thay đổi Trong trận đấu quyết định gặp ĐT U20 Iran, ĐT U20 Việt Nam chỉ có 3 sự thay đổi người so với trận đấu gặp U20 Palestine. Tiền đạo Công Hậu xuất phát từ đầu thay cho Duy Khang. Trong khi đó, Văn Bách vào sân từ đầu thay cho Văn Khánh. Ở vị trí thủ môn, HLV Yutaka Ikeuchi bắt buộc phải đưa ra thay đổi. Thủ thành Hoa Xuân Tín trở lại khung gỗ. Trước đó, thủ thành Phan Đình Bách nhận thẻ đỏ ở những phút cuối trận đấu gặp Palestine.

Trận thua tiếc nuối 1-2 trước U20 Palestine đã đẩy U20 Việt Nam xuống đáy bảng C với 0 điểm sau hai lượt trận, xếp sau U20 Triều Tiên (6 điểm), U20 Iran và chính U20 Palestine (cùng 3 điểm). Dù đánh mất quyền tự quyết tấm vé dự VCK U20 châu Á 2027, nhưng cánh cửa đi tiếp của thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi vẫn chưa hoàn toàn khép lại trước màn so tài sinh tử với U20 Iran lúc 19h00 ngày 6/9.

Do U20 Philippines rút lui khiến bảng A chỉ còn 3 đội. Vì lý do đó, AFC áp dụng quy tắc trừ kết quả đối đầu với đội bét bảng khi xét thành tích các đội nhì xuất sắc nhất. Điều này tạo nên một kịch bản vô cùng trớ trêu về mặt chỉ số phụ: U20 Việt Nam bắt buộc phải thắng U20 Iran với cách biệt đúng 1 bàn nhưng phải ghi từ 3 bàn trở lên (như 3-2, 4-3, 5-4...). Nếu thắng cách biệt từ 2 bàn, chính đối thủ Tây Á sẽ tụt xuống cuối bảng C và chiến thắng ấy lập tức bị vô hiệu hóa khi so sánh vé vớt.

Nhiệm vụ trên lý thuyết này là thử thách cực đại đối với đại diện Đông Nam Á. Nhìn lại hai trận đấu đã qua, đoàn quân của HLV Yutaka Ikeuchi bộc lộ không ít lỗ hổng trong khâu tổ chức phòng ngự, khả năng thoát pressing, tốc độ chuyển đổi trạng thái lẫn sự sắc bén khi dứt điểm. Tâm lý nôn nóng, thiếu bình tĩnh ở những thời khắc bước ngoặt cũng khiến các cầu thủ trẻ phải trả giá đắt.

Chạm trán một U20 Iran vượt trội về thể hình, thể lực và cũng khát điểm để đi tiếp, họ không còn đường lui ngoài việc dâng cao tấn công tìm kiếm bàn thắng. Ở tình thế không còn gì để mất, sự tỉnh táo, bản lĩnh trận mạc cùng điểm tựa sân nhà sẽ là những vũ khí then chốt giúp các chiến binh trẻ hy vọng tạo nên một kết quả ấn tượng. Trước khi nghĩ đến kết quả khó tin, có lẽ U20 Việt Nam thực tế nhất nên hướng đến mục tiêu chơi hết mình, giành một kết quả chấp nhận được để tri ân người hâm mộ.