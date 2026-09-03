Trực tiếp U20 Việt Nam - U20 Palestine, 19h ngày 3/9: Mệnh lệnh ba điểm

TPO - Sau thất bại 0-3 ở trận ra quân, U20 Việt Nam phải đánh bại U20 Palestine lúc 19h ngày 3/9 trên sân Việt Trì để tiếp tục nuôi hy vọng giành vé dự vòng chung kết U20 châu Á 2027.

U20 Việt Nam bước vào lượt trận thứ hai bảng C vòng loại U20 châu Á 2027 trong tình thế khó khăn. Sau lượt mở màn, U20 CHDCND Triều Tiên dẫn đầu với 3 điểm và hiệu số +3, U20 Iran đứng thứ hai với 3 điểm, trong khi U20 Palestine và U20 Việt Nam chưa có điểm.

Theo thể thức thi đấu, tám đội nhất bảng cùng bảy đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết tại Trung Quốc. Vì vậy, một kết quả hòa chưa khiến U20 Việt Nam bị loại về mặt lý thuyết, nhưng sẽ đẩy cánh cửa đi tiếp trở nên rất hẹp, nhất là khi đối thủ cuối cùng của đội chủ nhà là U20 Iran. Ba điểm trước Palestine vì thế gần như là mệnh lệnh bắt buộc.

Ở trận ra quân, U20 Việt Nam duy trì được sự chắc chắn trong hiệp một và cầm hòa U20 CHDCND Triều Tiên 0-0. Thủ môn Hoa Xuân Tín có một số pha cứu thua đáng chú ý, nhưng hệ thống phòng ngự nhanh chóng mất cân bằng sau giờ nghỉ. Ba bàn thua liên tiếp trong khoảng thời gian ngắn phơi bày những hạn chế về khả năng duy trì cự ly, tranh chấp tay đôi và phản ứng sau khi nhận bàn thua.

HLV Yutaka Ikeuchi thừa nhận tâm lý nóng vội khiến các học trò đẩy đội hình lên quá cao và đánh mất sự cân bằng. Nhà cầm quân người Nhật Bản cũng chỉ ra rằng thể lực, kinh nghiệm thi đấu thực tế và ý thức phòng ngự là những vấn đề U20 Việt Nam cần nhanh chóng khắc phục.

Trước U20 Palestine, bộ khung của đội chủ nhà nhiều khả năng vẫn xoay quanh Hoa Xuân Tín trong khung thành, cặp trung vệ Đinh Quang Kiệt - Nguyễn Quốc Khánh cùng những nhân tố giàu tốc độ và khả năng tạo đột biến như Trần Gia Bảo, Nguyễn Văn Bách hay Hoàng Công Hậu. Ở khu vực giữa sân, Trần Gia Hưng, Nguyễn Văn Khánh và Hoàng Trọng Duy Khang cần tăng khả năng tranh chấp, thu hồi bóng cũng như đưa bóng lên phía trên nhanh hơn.

Trong đó, Quang Kiệt được kỳ vọng đem lại sự chắc chắn cho hàng thủ nhờ chiều cao và những trải nghiệm tích lũy khi tập trung cùng đội tuyển quốc gia. Dù vậy, trung vệ trẻ này cùng các đồng đội phải hạn chế những đường chuyền bất cẩn và duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu. Đây chính là điều U20 Việt Nam không làm được ở đầu hiệp hai trận gặp U20 CHDCND Triều Tiên.

Khó khăn lớn nhất đối với HLV Yutaka Ikeuchi là sự vắng mặt của Nguyễn Lê Phát. Cầu thủ thuộc biên chế Ninh Bình FC phải trở về CLB chuẩn bị thi đấu tại V.League và không thể tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển ở hai lượt trận còn lại. Lê Phát là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của U20 Việt Nam khi từng được triệu tập lên đội tuyển quốc gia và cùng U23 Việt Nam giành hạng Ba U23 châu Á 2026.

Không có Lê Phát, trách nhiệm trên hàng công sẽ được chia sẻ cho Gia Bảo, Văn Bách và Công Hậu. U20 Việt Nam cần luân chuyển bóng nhanh, kéo giãn đội hình đối phương bằng những pha đổi cánh, đồng thời tăng cường các tình huống phối hợp ở hành lang trong thay vì lạm dụng bóng bổng. Khả năng gây sức ép ngay sau khi mất bóng cũng rất quan trọng, bởi nếu tuyến giữa bị vượt qua, hàng phòng ngự chủ nhà có thể phải đối mặt với những đợt phản công nguy hiểm.

U20 Palestine không phải đối thủ có thể xem nhẹ. Đại diện Tây Á chỉ thua U20 Iran 1-2 trong ngày ra quân. Họ giữ sạch lưới suốt hiệp một, chỉ nhận hai bàn ở các phút 51 và 71, trước khi Jasin ghi bàn rút ngắn tỷ số ở phút 90+1. Diễn biến ấy cho thấy Palestine có khả năng phòng ngự kiên trì và không dễ buông xuôi khi bị dẫn bàn.

Đội hình Palestine còn gây chú ý bởi nhiều cầu thủ được đào tạo hoặc thi đấu tại Đức, Brazil, Italia, Na Uy, Thụy Điển và một số quốc gia Tây Á. Những gương mặt như Leon Al-Nasaseebi ở khu trung tuyến, hậu vệ Odai Al-Nasaseebi cùng Fouad Hbous và Tawfik Jomah trên hàng công có thể đem lại cho đối thủ sức mạnh, tốc độ và kinh nghiệm từ nhiều môi trường bóng đá khác nhau.

U20 Việt Nam cần đặc biệt thận trọng trước những đường bóng trực diện, các pha tranh chấp bóng hai và tình huống cố định. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Palestine cũng để lộ khoảng trống khi bị Iran đẩy tốc độ và liên tục luân chuyển bóng. Nếu kiên nhẫn, giữ được cự ly đội hình và tận dụng tốt lợi thế sân nhà, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi có đủ khả năng giành chiến thắng.

Bốn năm trước, U20 Việt Nam và U20 Palestine từng hòa 0-0 trong một trận giao hữu cũng tại sân Việt Trì. Lần tái ngộ này có tính chất hoàn toàn khác: đội chiến thắng sẽ tiếp tục hy vọng cạnh tranh vé đi tiếp, còn đội thất bại gần như phải sớm từ bỏ mục tiêu. Với U20 Việt Nam, đây không chỉ là trận đấu cần ba điểm, mà còn là cơ hội chứng minh khả năng đứng dậy sau cú vấp ở ngày ra quân.