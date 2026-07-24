Trực tiếp Timor Leste vs tuyển Việt Nam 0-1 (H1): Vào!!! Hoàng Hên ghi bàn

TPO - Một tình huống lộn xộn trong vòng cấm sau pha dứt điểm của Đình Bắc, bóng đến chân Hoàng Hên và anh tung cú sút bằng chân trái phá lưới Timor Leste.

report Tuyển Việt Nam đá nửa sân Phút 12: "Chiến binh sao vàng" tiếp tục gây sức ép, dồn 11 cầu thủ Timor Leste lùi về phòng ngự. Tuyển Việt Nam đang dồn bóng nhiều sang biên trái cho Đình Bắc. Ảnh: Hữu Phạm. goal VÀO!!! Hoàng Hên mở tỷ số cho tuyển Việt Nam Phút 7: Hoàng Hên dứt điểm lạnh lùng mang về bàn mở tỷ số cho tuyển Việt Nam. Tiền đạo mang áo số 10 xử lý bình tĩnh trong khu vực cấm địa và dứt điểm bất ngờ. report Mặt sân đọng nước. tuyển Việt Nam gặp khó Phút 6: Các đường chuyền ngắn của tuyển Việt Nam bị ảnh hưởng nặng vì mặt sân đọng nước. Trong tình huống mới đây, Hoàng Đức rê dắt bóng nhưng bị vũng nước đọng cản lại. report Tuyển Việt Nam ép sân Phút 3: Tuyển Việt Nam đang cầm bóng áp đảo và đẩy tất cả cầu thủ Timor Leste lùi về phòng ngự. Ảnh: Hữu Phạm. start Hiệp một bắt đầu photo Các tuyển thủ Việt Nam khởi động Các "Chiến binh sao vàng" sẵn sàng bước vào trận đấu. Ảnh: Hữu Phạm. report Tuyển Việt Nam đối đầu đồng đội cũ của Bellingham, Cole Palmer Đồng đội cũ Bellingham sắp đối đầu tuyển Việt Nam report Đội tuyển Việt Nam mặc áo trắng Do phải đá sân khách nên tuyển Việt Nam mặc áo phụ. Tuy nhiên, dù được mặc định là đội chủ nhà nhưng Timor Leste cũng không có được lợi thế sân bãi khi họ thi đấu ở Thái Lan. report Đội hình xuất phát tuyển Việt Nam report Đội tuyển Việt Nam có mặt Xe chở đội tuyển Việt Nam đã đến sân. Lúc này, thời tiết đang có mưa. report Người hâm mộ đổ về sân từ rất sớm Dù còn 2 tiếng nữa, bóng mới lăn ở Chonburi nhưng từ lúc này, nhiều người hâm mộ Việt Nam đã có mặt ngoài sân. Tinh thần ấy cho thấy đam mê và nhiệt huyết của các cổ động viên áo đỏ bất chấp đội tuyển Việt Nam chỉ phải gặp đối thủ yếu nhất là Timor Leste.

Tuyển Việt Nam bước vào chiến dịch ASEAN Cup 2026 bằng cuộc so tài với Timor Leste tại bảng A. Sau chức vô địch ở kỳ giải trước, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik tiếp tục được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho ngôi vương. Trận ra quân gặp đối thủ bị đánh giá yếu nhất bảng là cơ hội thuận lợi để "Chiến binh sao vàng" giành trọn 3 điểm, đồng thời tạo bước đà tâm lý thuận lợi cho những thử thách cam go phía trước.

Điểm tựa lớn nhất của tuyển Việt Nam ở giải đấu năm nay là lực lượng được tăng cường chất lượng, đặc biệt với bộ ba tiền đạo nhập tịch gốc Brazil gồm Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc. Phong độ của toàn đội cũng đang rất cao sau chiến thắng đậm 4-0 trước Myanmar ở trận giao hữu gần nhất. Dù vắng thủ môn Đặng Văn Lâm vì chấn thương, HLV Kim Sang-sik vẫn sở hữu phương án thay thế chất lượng là Patrik Lê Giang cùng khung gỗ.

Về phía Timor Leste, đội bóng này cũng có những bước chuyển mình nhất định khi triệu tập nhiều cầu thủ thi đấu tại châu Âu như Claudio Osorio hay Eric Silva, kết hợp cùng cựu binh trụ cột Joao Pedro. Dù vậy, phần lớn các nhân tố mới này đều chơi ở các giải hạng thấp và chỉ vừa tập trung cùng đội sát ngày thi đấu. Thời gian chuẩn bị gấp rút khiến Timor Leste gặp khó trong việc gắn kết lối chơi.

Với sự vượt trội về đẳng cấp, kinh nghiệm lẫn lực lượng, tuyển Việt Nam được dự đoán sẽ dễ dàng làm chủ thế trận. Mục tiêu của thầy trò HLV Kim Sang-sik không chỉ dừng lại ở một chiến thắng đơn thuần mà còn là một tỷ số đậm thuyết phục. Điều này vừa giúp khẳng định sức mạnh của nhà đương kim vô địch, vừa tạo cú hích quan trọng trước khi chạm trán các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Singapore hay Indonesia.