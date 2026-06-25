Trực tiếp Thụy Sỹ vs Canada 1-0 (H2): Vargas mở tỷ số cho Thụy Sỹ

TPO - Ngay phút đầu tiên hiệp 2, Thụy Sỹ đã có bàn mở tỷ số sau pha dứt điểm của Vargas.

goal Hiệp hai bắt đầu và Thụy Sỹ mở tỷ số Phút 46: Thật bất ngờ. Ngay khi bắt đầu hiệp hai, Thụy Sỹ đã có bàn sau khi Vargas có rất nhiều khoảng trống để căn chỉnh trước khi tung cú sút rất căng vào góc gần. time Hiệp một khép lại 45 phút đầu tiên tại Vancouver không phải quá hấp dẫn. Một số cơ hội đã được hai đội tạo ra nhưng kỹ năng dứt điểm không tốt khiến cả Canada và Thụy Sỹ đều chưa thể có bàn thắng. Mặc dù vậy, tỷ số hiện tại đủ để hai đội giữ vững hai vị trí đầu tiên của bảng B. report Có 4 phút bù giờ Phút 45+1: Canada đang tạo nhiều cơ hội hơn trong những phút đã qua, nhưng khả năng dứt điểm của họ khá tệ. report Qatar rút ngắn cách biệt Phút 42: Hasan Al Haydos của Qatar đã ghi bàn sau đường kiến ​​tạo của Edmilson Junior. report Không vào!!!! Phút 41: Ali Ahmed của Canada nhận đường chuyền trong vòng cấm và tung cú sút về phía cột gần. Thật không may, cú sút lại không đủ mạnh còn thủ môn Kobel lại chơi xuất sắc. report Suýt chút nữa Bosnia có bàn thứ 3 Phút 39: Dzeko di chuyển thông minh để tung ra cú dứt điểm, nhưng lại đi trúng cột dọc. report Không được Phút 38: Embolo mang về quả đá phạt nhưng cú sút sau đó của Xhaka lại đi vọt xà. report Bosnia nâng tỷ số lên 2-0 Phút 35: Bosnia có bàn nhân đôi cách biệt sau tình huống phản lưới của Al Brake. report Hai tình huống bỏ lỡ liên tiếp Phút 33: Larin của Canada tiếp tục gây thất vọng với cú sút quá đơn giản và không thể đánh bại thủ thành Kobel. Ngay sau đó đến lượt Ruben Vargas của Thụy Sỹ phung phí cơ hội sau tình huống thâm nhập bên cánh trái. yellow Xhaka nhận thẻ vàng Phút 31: Granit Xhaka đã phải nhận thẻ vàng sau khi bị cho là đá vào chân đối thủ. report Bosnia 1-0 Qatar Phút 29: Bosnia đã có bản thắng trước Qatar nhờ pha lập công của Alajbegovic. report Bosnia vẫn chưa thể ghi bàn Phút 22: Ở trận đấu tại Seattle, Bosnia áp đảo Qatar và tung ra 5 cú sút, bao gồm pha dứt điểm vọt xà trong gang tấc của Basic. Tuy nhiên tỷ số vẫn là 0-0. report Không có phạt đền! Phút 17: Embolo chuyền bóng để Manzambi thâm nhập vòng cấm. Cầu thủ của Thụy Sỹ đã ngã xuống sau chút va chạm nhẹ. Trọng tài đã đúng khi từ chối đòi hỏi có phạt đền. report Một pha xử lý tệ của cầu thủ chủ nhà Phút 13: Cờ báo việt vị đã giúp Cyle Larin thoát khỏi nỗi xấu hổ sau tình huống xử lý rất tệ trước cầu môn Thụy Sỹ. Anh băng xuống, đối mặt thủ môn Kobel nhưng vụng về để cơ hội tốt trôi qua. report Embolo bỏ lỡ đáng tiếc Phút 10: Thụy Sỹ dần lấy lại thế chủ động và suýt chút nữa ghi bàn mở tỷ số với pha thoát xuống và dứt điểm của Embolo. Thủ môn Canada đã băng ra cản phá kịp thời. Pha đá bồi sau đó của Manzambi cũng không thành công. report Chủ nhà khởi đầu tốt Phút 5: Chủ nhà Canada khởi đầu khá tốt, tạo ra một vài cơ hội và tích cực áp sát, khiến Thụy Sỹ gặp khó khăn trong việc triển khai bóng. report Lượt trận cuối khốc liệt Phút 2: Trong khi trận đấu giữa Thụy Sỹ và Canada đang diễn ra ở Vancouver, trận còn lại của bảng B giữa Bosnia-Herzegovina và Qatar diễn ra tại Seattle. start Trận đấu bắt đầu Phút 1: Trận đấu tại bảng B giữa Thụy Sỹ và Canada chính thức bắt đầu sau tiếng còi của trọng tài Ramon Abatti. Canada là đội giao bóng. report Đội hình ra sân của Canada Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Choiniere, Saliba, Ahmed; David, Larin report Đội hình ra sân của Thụy Sỹ Kobel; Jaquez, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Frueler, Sow, Xhaka; Vargas, Embolo, Manzambi.

Trận đấu này mang đến một sự đối lập thú vị giữa hai nền bóng đá đại diện cho hai châu lục khác nhau. Đội tuyển Thụy Sỹ mang trong mình bản sắc đặc trưng của bóng đá châu Âu: sự lầm lì, tính kỷ luật thép, lối chơi khoa học, thực dụng và khả năng tổ chức chiến thuật chặt chẽ.

Họ hiếm khi tạo ra những trận cầu bùng nổ hoành tráng nhưng luôn biết cách bóp nghẹt không gian chơi bóng của đối thủ bằng một hệ thống phòng ngự từ xa hoàn hảo. Trong khi đó, ở phía bên kia chiến tuyến, đội tuyển Canada lại đại diện cho sức sống mãnh liệt của bóng đá khu vực CONCACAF kết hợp với ưu thế của một đội bóng chủ nhà. Lối chơi của đội tuyển xứ sở lá phong dựa nhiều vào tốc độ, sự cuồng nhiệt, khả năng chuyển đổi trạng thái chớp nhoáng và tinh thần cống hiến không biết mệt mỏi dưới sự cổ vũ của hàng vạn khán giả nhà.

Cánh cửa đi tiếp đang mở ra thênh thang cho cả hai đội bóng. Sau hai lượt trận đầu tiên, cả Thụy Sỹ và Canada đều đã chứng minh được đẳng cấp của mình khi cùng bỏ túi 4 điểm. Tuy nhiên, lúc này lợi thế trên bảng xếp hạng đang tạm thời nghiêng về phía đội đồng chủ nhà Canada. Nhờ vào chiến thắng mang tính hủy diệt 6-0 trước Qatar, Canada đang sở hữu hiệu số bàn thắng bại +6. Trong khi đó, con số này của đội tuyển Thụy Sỹ chỉ là +3. Sự chênh lệch về hiệu số này tạo ra những kịch bản hấp dẫn cho trận đấu cuối cùng.

Canada đang là đội nắm trong tay quyền tự quyết lớn hơn rất nhiều. Nhiệm vụ của họ rõ ràng: chỉ cần giành được một kết quả hòa tại sân BC Place, đội bóng sẽ chính thức đi tiếp với tư cách là đội dẫn đầu bảng B. Ngôi nhất bảng không chỉ mang ý nghĩa về mặt danh dự mà còn giúp họ tránh được những "ông lớn" sừng sỏ ở ngay vòng knock-out đầu tiên.

Ngược lại, đối với Thụy Sỹ, một kết quả hòa cũng là đủ để họ có được tấm vé đi tiếp vào vòng trong cùng với chính Canada. Tuy nhiên, nếu mang tư tưởng cầu hòa, Thụy Sỹ sẽ cam phận xếp ở vị trí thứ hai, đồng nghĩa với việc họ có nguy cơ rất cao phải đối đầu với một ứng cử viên vô địch ở vòng 32 đội. Do đó, nếu muốn lật đổ Canada để chiếm lấy đỉnh bảng và dọn đường cho một hành trình tiến xa hơn tại giải đấu, đội bóng xứ sở đồng hồ không có lựa chọn nào khác ngoài việc dâng cao đội hình, chơi tất tay và buộc phải giành chiến thắng.