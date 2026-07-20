Trực tiếp Tây Ban Nha vs Argentina 1-0 (Hp2): Không vào!!! Torres bị từ chối bàn thắng

TPO - Torres thoát xuống sau pha phản công nhanh ở trung lộ trước khi dứt điểm kỹ thuật hạ thủ môn Argentina. Tuy nhiên bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

time HIỆP PHỤ 2 CÓ 5 PHÚT BÙ GIỜ report KHÔNG VÀO!!! Cơ hội trôi qua với Argentina Phút 120: Argentina tấn công sắc sảo với Messi, Simeone. Sau cú sút cận thành của cầu thủ Argentina, hậu vệ Tây Ban Nha kịp cản lại. report Argentina dốc toàn lực tấn công Phút 117: Argentina không còn cách nào khác ngoài dâng toàn bộ đội hình tấn công. Đội bóng xứ Tango chồng chất khó khăn vì chỉ còn 10 cầu thủ trên sân. report Ferran Torres bị hủy bàn Phút 114: Torres thoát xuống đối mặt thủ môn và ghi bàn. Tuy nhiên, anh bị hủy bàn vì lỗi việt vị. goal VÀO!!! Ferran Torres ghi bàn mở tỷ số cho Tây Ban Nha Phút 105: Torres dứt điểm quyết đoán mang về bàn thắng cho Tây Ban Nha. Trước đó, Yamal tạt cho Nico Williams đánh đầu trả ngược bóng để Torres dứt điểm. start HIỆP PHỤ 2 BẮT ĐẦU report HẾT HIỆP PHỤ MỘT Hai đội vẫn hòa 0-0 report Hiệp phụ một có 3 phút bù giờ report KHÔNG VÀO!!! Merino đánh đầu hỏng Phút 103: Thủ môn Martinez đã bị đánh bại sau pha dứt điểm bằng đầu của Merino. Bóng đã trôi cắt ngang khung thành Argentina. report Argentina tăng cường hậu vệ Phút 102: Trung vệ Sensi vào sân. Alvarez được rút ra ngoài. report Tây Ban Nha tạo áp lực khủng khiếp Phút 102: Tây Ban Nha tìm đủ phương án để ghi bàn nhưng chưa hiệu quả ở bước xử lý cuối. substitution Tây Ban Nha thay thêm 2 người Phút 99: Rodri và Laporte rời sân. Zubimendi và Garcia vào sân. report Tây Ban Nha bị hủy bàn thắng Phút 96: Williams sút tung lưới Tây Ban Nha nhưng trọng tài hủy bàn. Trước đó, đã có pha va chạm giữa Merino và hậu vệ Argentina. report KHÔNG VÀO!!! Martinez cứu thua xuất thần Phút 93: Martinez cứu thua không tưởng sau pha đánh đầu của Williams. start HIỆP PHỤ MỘT BẮT ĐẦU foul HẾT HIỆP 2!!! Tây Ban Nha 0-0 Argentina foul KHÔNG VÀO!!! Yamal sút phạt hỏng Phút 90+8: Martinez cứu thua sau quả đá phạt của Yamal. Argentina vẫn trụ vững. report Cầu thủ Argentina tiếp tục phạm lỗi Phút 90+6: Parades phạm lỗi với Torres. Trước đó, Parades đã nhận một thẻ vàng. report Messi đòi rút thẻ đỏ Cucurella Phút 90+5: Messi báo trọng tài Cucurella có hành động dùng tay che miệng. Trận đấu đang nóng đỉnh điểm. red Enzo Fernandez bị đuổi khỏi sân Phút 90+2: Trọng tài rút thẻ vàng thứ 2 cho Enzo, sau pha va chạm với Cubarsi. Cả đội Argentina đề nghị trọng tài xem VAR để xác định tình huống. time Hiệp 2 có bốn phút bù giờ report Rodri sút xa Phút 89: Rodri sút xa khi nhìn ra khoảng trống mênh mông. Anh vung chân với quyết tâm rất cao nhưng bóng vẫn đi vọt xà. report Argentina chưa có nổi một pha dứt điểm Phút 88: Gần 90 phút trôi qua, nhà đương kim vô địch chưa có nổi tình huống tổ chức tấn công có nét. Họ đang co cụm phòng ngự để kéo trận đấu vào hiệp phụ. report Torres dứt điểm Phút 88: Merino thả bóng cho Torres băng lên dứt điểm. Cú sút cuối cùng của Torres vẫn thiếu độ sắc bén. yellow Enzo Fernandez nhận thẻ vàng Phút 83: Tiền vệ Argentina bị cảnh cáo vì lỗi phản ứng. report Martinez tiếp tục cứu thua Phút 81: Tây Ban Nha tiếp tục quấy rối hàng thủ Argentina bằng pha tấn công biên. Williams tạt cho Laporte đánh đầu nhưng không thắng được Martinez. report KHÔNG VÀO!!! Martinez tiếp tục cứu thua Phút 78: Cubarsi thử vận may sút xa, bóng đi căng nhưng thủ môn Martinez chơi tập trung. report Pedri sút hỏng Phút 77: Pedri sút hỏng từ trước vòng cấm. Cầu thủ Argentina đã kịp tác động khiến Pedri mất trụ và sút không như ý. substitution Siêu dự bị Mikel Merino vào sân Phút 75: Merino và Nico Williams vào sân. Olmo và Baena rời sân. substitution Argentina thay 2 người Phút 71: Romero rời sân vì chấn thương. Argentina đưa Medina vào sân. Simeone cũng vào sân thế chỗ De Paul. Như vậy, Argentina đã thay đủ 5 cầu thủ. report KHÔNG VÀO!!! Martinez giải nguy cho Argentina Phút 67: Yamal tạt bóng và Torres đánh đầu, hàng thủ Argentina đã bị khoan thủng nhưng pha dứt điểm đưa bóng đến đúng vị trí thủ môn Martinez. report Olmo dứt điểm Phút 65: Dibu Martinez không bắt dính bóng sau cú sút xa của Olmo. Bóng nẩy ra nhưng không có cầu thủ Tây Ban Nha kịp lao vào đá bồi. substitution Tây Ban Nha tăng cường hỏa lực tấn công Phút 62: Ferran Torres và Pedri vào sân. Fabian Ruiz và Oyarzabal rời sân. report Yamal sút phạt hỏng Phút 61: Yamal sút phạt từ khoảng cách hơn 25m và bóng không vượt qua hàng rào. report Số pha dứt điểm của Argentina vẫn là con số 0 Đây là thống kê trận đấu sau 60 phút. Tây Ban Nha đang cầm bóng áp đảo. substitution Argentina thay thêm người Phút 58: Montiel rời sân. Molina vào sân. report Montiel giải nguy cho Argentina Phút 57: Montiel kịp phá bóng trước khi Cucurella có cơ hội dứt điểm. Tây Ban Nha đang đẩy mạnh sức ép. report Oyarzabal không thể dứt điểm Phút 55: Tây Ban Nha ban bật ấn tượng trước khi Oyarzabal có cơ hội. Tiền đạo của "La Roja" xử lý chần chừ, khiến cơ hội trôi qua đáng tiếc. yellow Va chạm trên sân Phút 51: Rodri ngã xuống sân. Sau đó, cầu thủ 2 đội lao vào tranh cãi, xô xát. Trọng tài rút thẻ vàng cho Parades vì pha đẩy ngã Olmo. report KHÔNG VÀO!!! Baena sút từ ngoài vòng cấm Phút 46: Baene có không gian rộng mở để dứt điểm nhưng chưa tạo ra khác biệt. start HIỆP 2 BẮT ĐẦU substitution Argentina thay người đầu hiệp 2 Leandro Paredes vào sân thay Nico Gonzalez. report Shakira biểu diễn ca khúc chủ đề World Cup 2026 "Dai Dai" report Hoàng tử nhạc pop Justin Bieber bước ra sân khấu report BTS, nhóm nhạc số 1 châu Á biểu diễn ca khúc "Dynamite" report Ronaldinho, Ronaldo "béo" xuất hiện cùng Madonna ở tiết mục khai màn halftime show report Halftime show bắt đầu FIFA tổ chức halftime show ở thời gian giữa giờ chung kết World Cup 2026. Sân bóng biến thành mini show âm nhạc, điều chưa có tiền vệ trong lịch sử. foul HIỆP MỘT KẾT THÚC!!! Hai đội tạm rời sân với tỷ số 0-0 substitution Argentina thay người sớm Phút 44: Lisandro Martinez rời sân vì chấn thương. Lão tướng Otamendi vào sân. report KHÔNG VÀO!!! Cucurella dứt điểm Phút 43: Cucurella dứt điểm đầy táo bạo đưa bóng đi chệch cột. Tây Ban Nha tấn công khắp sân, đa dạng phương án nhưng chưa đủ sắc bén ở bước cuối để ghi bàn. report KHÔNG VÀO!!! Oyarzabal bỏ lỡ cơ hội Phút 39: Cơ hội tốt nhất từ đầu trận đến với Oyarzabal. Tiền đạo Tây Ban Nha sút trước vòng cấm, bóng đi căng, chìm nhưng không hiểm. report Cầu thủ Argentina vào bóng cực rát Phút 37: Cucurella là cầu thủ mới nhất nhận tình huống vào bóng quyết liệt của cầu thủ Argentina. Đây là cách Argentina làm chùn chân các cầu thủ "La Roja". report Argentina chưa chạm bóng trong vòng cấm Tây Ban Nha Phút 30: Tây Ban Nha đang phong tỏa tốt các tình huống tổ chức tấn công của Argentina. Alvarez và Messi phải lùi sâu về sân nhà, do đó nhà ĐKVĐ chưa tạo nên áp lực tấn công quá mạnh. report Tây Ban Nha bắt đầu áp đảo Argentina Phút 23: 10 phút gần nhất, "La Roja" cầm bóng gần 70%. Họ đang cầm bóng, thực hiện các đường chuyền ngắn qua lại để kéo giãn hàng thủ Argentina. report Argentina không lép vế Tây Ban Nha Đây là thống kê sau 10 phút, Argentina mới là đội cầm bóng nhiều hơn. Chất lượng hàng tiền vệ của đội bóng xứ Tango đang không thua kém "La Roja". report Thế trận chặt chẽ Đây là thống kê sau 20 phút. Tây Ban Nha mới có một pha dứt điểm. Argentina chưa dứt điểm. Hai đội đang chơi cò cưa, đẩy nhịp độ trận đấu xuống mức thấp. report Yamal gây phấn khích Phút 18: Yamal đỡ bước một tuyệt vời và thực hiện pha dứt điểm, song bóng đi chưa đủ hiểm. Từ đầu trận, Tây Ban Nha nhồi bóng rất nhiều sang biên phải. report Pha tấn công đột biến của Argentina Phút 17: Enzo thực hiện quả đá phạt, treo bóng cho Nico Gonzalez thoát xuống. Tiếc cho Argentina khi Nico không kịp đón bóng. report Mac Allister vào bóng rát với Olmo Phút 15: Olmo lăn lộn trên sân sau khi bị Mac Allister vào bóng quyết liệt. Olmo đòi thẻ vàng nhưng trọng tài nói không. report Nghẹt thở khu vực giữa sân Phút 12: Hai đội tập trung rất đông quân số ở giữa sân, khiến khu vực trung tuyến nghẹt thở với những pha tranh chấp. Từ đầu trận, cả Tây Ban Nha và Argentina đều tập trung tấn công biên. report Lời đáp trả của Argentina Phút 6: Messi thoát xuống trong thế đối mặt thủ môn, song Simon bỏ khung thành và phá bóng. May cho Tây Ban Nha khi pha đỡ bước một của Alvarez không tốt, nếu không Argentina đã có cơ hội. report KHÔNG VÀO!!! Yamal bỏ lỡ cơ hội Phút 5: Yamal thoát xuống dứt điểm ở cánh phải nhưng không thắng thủ môn Emiliano Martinez. report Tây Ban Nha cầm bóng chủ động Phút 2: Tây Ban Nha nhanh chóng đẩy cao đội hình để tấn công áp đảo. goal Hiệp một bắt đầu report Huyền thoại Mario Kempes nâng cao chiếc cúp vàng World Cup 2026 Tây Ban Nha và Argentina chuẩn bị bước vào trận đấu để chinh phục chiếc cúp danh giá này. report Dàn sao 2 đội khởi động report Các cầu thủ chuẩn bị khởi động Những nhân vật chính của đêm nay đã có mặt tại sân MetLife. Họ sẽ khởi động sau khi buổi bế mạc World Cup 2026 kết thúc. report Hot streamer IShowSpeed thổi bùng sức nóng trận chung kết IShowSpeed mang lên sân khấu bế mạc World Cup 2026 ca khúc Champions. Đây là dự án cá nhân của streamer số 1 thế giới nhưng bất ngờ gây sốt toàn cầu. FIFA đã đưa ca khúc Champions vào album chính thức của World Cup 2026. report Dàn sao âm nhạc biểu diễn ở bế mạc World Cup 2026 Ngôi sao nhạc rap Swae Lee, Post Malone khuấy động không khí trong buổi bế mạc World Cup 2026. report Bắt đầu buổi bế mạc World Cup 2026 report Đội hình xuất phát Argentina report Đội hình xuất phát Tây Ban Nha report Tài tử Tom Cruise dự khán trận đấu Tom Cruise là một trong những khách VIP góp mặt ở chung kết World Cup 2026. report 1.500 chiếc drone xếp cờ 2 đội tuyển trước chung kết Hình ảnh ấn tượng được chụp lại ở New York. Trước giờ bóng lăn, khoảng 1.500 chiếc drone xếp lại tấm ảnh cờ của 2 đội tuyển, cùng dòng chữ ngày tổ chức trận chung kết World Cup 2026. report Những đứa trẻ khoác lên chiếc áo in số của Messi, Yamal để ủng hộ thần tượng report Một họa sĩ vẽ tranh Messi và Yamal, tạo nên hình ảnh tuyệt vời trước trận chung kết report Rất đông CĐV đổ về Quảng trường thời đại ở New York report Đây là những hình ảnh tuyệt vời của CĐV Argentina report Sắc đỏ ngập tràn ở New York từ cổ động viên TBN report Loạt kỷ lục chờ Messi ở chung kết Nếu Argentina thắng Tây Ban Nha tại chung kết World Cup 2026, Lionel Messi sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá hai lần vô địch World Cup với tư cách đội trưởng. Ở tuổi 39, anh cũng thiết lập cột mốc là cầu thủ lớn tuổi nhất bảo vệ thành công cúp vàng thế giới. Bên cạnh đó, siêu sao người Argentina còn đứng trước cơ hội dẫn đầu cả 2 hạng mục ghi bàn và kiến tạo ở World Cup 2026. Lúc này, Messi đang kém Mbappe 2 bàn trong cuộc đua vua phá lưới. report Alvarez - Messi sát cánh trên hàng công? Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin HLV Scaloni tiếp tục xếp Alvarez và Messi đá chính. Lautaro Martinez sẽ chờ cơ hội từ ghế dự bị. report HLV Tây Ban Nha thận trọng với Messi "Tôi gặp Messi lần đầu khi cậu ấy đá đội trẻ Barca gặp Sevilla tại Copa del Rey. Chúng tôi quyết định kèm chặt cậu ấy. Đến phút 70, tỷ số là 0-0, cầu thủ theo kèm Messi dính thẻ nên tôi thay ra. 15 phút tiếp theo, Messi ghi liền 4 bàn. Vậy chúng tôi có kèm chết cậu ấy trận này không? Không. Nhưng chúng tôi sẽ dành sự chú ý cực lớn cho cậu ấy", HLV Luis de la Fuente chia sẻ. Về Argentina, HLV Tây Ban Nha chia sẻ tiếp: "Tôi dành sự ngưỡng mộ, ngưỡng mộ và vô cùng ngưỡng mộ cho Argentina. Họ là nhà vô địch Copa América và World Cup, chưa ai làm được điều đó trong lịch sử. Họ được dẫn dắt bởi một người bạn tốt của tôi (Scaloni)"

report HLV Scaloni ca ngợi Tây Ban Nha trước trận "Tây Ban Nha là đội bóng tuyệt vời, mọi thứ ở họ đều khiến tôi lo ngại. Chúng tôi hiểu cách họ vận hành và sẽ cố gắng hạn chế sức mạnh đó. Việc Lionel Messi lọt vào chung kết ở tuổi 39 là điều phi thường. Chúng ta cần trân trọng khi cậu ấy vẫn còn thi đấu, giống như cách chúng ta từng nhớ Diego Maradona sau khi giải nghệ. Dù kết quả thế nào, hành trình bảo vệ danh hiệu này của Argentina đã rất khó khăn và vô cùng đáng tự hào", thuyền trưởng Argentina chia sẻ trước trận. report Messi lên tiếng về tấm ảnh lịch sử với Yamal "Tấm ảnh đó thật sự khó tin. Tôi đã chụp ảnh cùng Yamal khi cậu bé này còn nằm ngửa. Việc cả hai chúng tôi cùng thi đấu tại kỳ World Cup 2026, chuẩn bị gặp nhau tại chung kết là một điều điên rồ", Messi chia sẻ. Tấm ảnh lịch sử của Messi và Yamal được chụp tại sân Camp Nou, do tờ báo địa phương Sport và UNICEF phối hợp tổ chức. Khi đó, Messi tròn 20 tuổi, là tài năng triển vọng nhất thế giới thời bấy giờ. Yamal chỉ mới 6 tháng tuổi. Sau 19 năm, định mệnh đã sắp đặt 2 siêu sao của hai thế hệ gặp nhau tại trận đấu quan trọng nhất của World Cup. report Tây Ban Nha, Argentina gặp nhau sau 60 năm Tây Ban Nha và Argentina gặp nhau duy nhất một trận tại World Cup. Đó là vòng bảng World Cup 1966 ở sân Villa Park (Anh), Argentina thắng 2-1 nhờ cú đúp của tiền đạo Luis Artime. Hai đội tuyển gặp nhau thêm 13 lần ở các trận giao hữu. Tây Ban Nha nhỉnh hơn đôi chút về thành tích với 6 chiến thắng, 2 hòa và 5 thua. Lần gặp nhau gần nhất giữa 2 đội tuyển diễn ra vào năm 2018 tại Madrid, nơi mà Tây Ban Nha vùi dập Argentina với tỷ số 6-1.

Thế giới bóng đá sẽ chứng kiến màn so tài độc nhất vô nhị giữa hai thế hệ siêu sao sở hữu kèo trái thiên tài: huyền thoại đương đại Lionel Messi và thần đồng 19 tuổi Lamine Yamal. Sự sắp đặt của định mệnh đưa họ chạm trán ở hai đầu chiến tuyến mang đến một kịch bản không thể cảm xúc hơn cho trận đấu cuối cùng của giải đấu.

Để điền tên mình vào trận tranh cúp vàng, hai đội bóng đã trải qua những lộ trình hoàn toàn trái ngược. Đội tuyển Tây Ban Nha thẳng tiến bằng một phong độ vô cùng lầm lì và vững chắc. Tại bán kết, "La Roja" đã trình diễn lối chơi kiểm soát bóng chủ động ở đẳng cấp cao, phong tỏa hoàn toàn hàng công đắt giá của đội tuyển Pháp để giành chiến thắng đầy thuyết phục.

Ngược lại, nhà đương kim vô địch Argentina lại phải chật vật qua từng trận đấu knock-out. Trận bán kết gặp đội tuyển Anh là một thử thách cực đại khi họ bị dẫn trước, nhưng bản lĩnh của nhà vua đã lên tiếng đúng lúc. Sự tỏa sáng của Messi với hai đường kiến tạo quý giá cùng các bàn thắng của Enzo Fernandez và Lautaro Martinez đã giúp đại diện Nam Mỹ lội ngược dòng đầy cảm xúc.

Xét về tương quan lực lượng và phong độ hiện tại, cả hai đội đều sở hữu những điểm tựa vững chắc. Tây Ban Nha đang thăng hoa dựa trên bộ khung phòng ngự kiên cố dưới sự chỉ huy của Pau Cubarsi kết hợp với bộ não đẳng cấp Rodri ở tuyến giữa. Dù vậy, người hâm mộ xứ đấu bò vẫn có chút lo lắng khi Lamine Yamal vừa phải tập riêng do tái phát chấn thương nhẹ trước giờ bóng lăn.

Ở phía bên kia, Argentina bay cao nhờ phong độ hủy diệt của Messi và sự nhạy bén của Julian Alvarez, nhưng họ lại lộ rõ điểm yếu trong các tình huống chống bóng bổng. Đáng ngại hơn, các trụ cột của Albiceleste đang rơi vào tình trạng bào mòn thể lực nghiêm trọng sau những trận chiến căng thẳng liên miên.

Đây gần như chắc chắn là chương cuối cùng trong sự nghiệp World Cup của Lionel Messi. Toàn bộ tập thể Argentina đang đồng lòng dốc hết những giọt sức lực cuối cùng nhằm giúp người đội trưởng vĩ đại bảo vệ ngai vàng.

Tuy nhiên, trước một Tây Ban Nha thực dụng, mạnh toàn diện và có lợi thế lớn về mặt thể trạng, thử thách dành cho Argentina là vô cùng khắc nghiệt. Trận đấu được dự đoán sẽ diễn ra chặt chẽ, nơi một khoảnh khắc trừng phạt sai lầm từ các pha phản công có thể giúp Tây Ban Nha lên ngôi vương với chiến thắng tối thiểu 1-0.