Trực tiếp Na Uy vs Anh 0-0 (hiệp 1): O'Reilly bỏ lỡ cơ hội

TPO - Pha tấn công đầy bất ngờ của 2 hậu vệ cánh tuyển Anh. O'Reilly thoát xuống đáy biên, tạt cho Madueke. Madueke nhận bóng, vẫn xoay xở xuống đáy biên và căng ngang cho O'Reilly. Hậu vệ trái tuyển Anh không chạm vào bóng, nếu không đã có thể mở tỷ số cho "Tam sư".

goal VÀO!!! Na Uy mở tỷ số Phút 36: Andreas Schjelderup mang về bàn mở tỷ số bất ngờ cho Na Uy. Tiền đạo mang áo số 21 vẽ đường cong ấn tượng bằng chân trái. Trước đó, Kane va chạm vã ngã xuống sân. Cầu thủ Anh đề nghị trọng tài xem VAR. Song, bàn thắng vẫn được tính cho Na Uy. report Stones suýt báo hại tuyển Anh Phút 34: Stones mất bóng trong khu vực cấm địa tuyển Anh. May cho "Tam sư" và cá nhân Stones khi Haaland không kịp dứt điểm. report Tuchel nổi nóng với Madueke HLV Tuchel chỉ đạo đặc biệt quyết liệt với Madueke trong thời gian tạm nghỉ để tiếp nước. Từ đầu trận, Madueke là vị trí nhận bóng nhiều của tuyển Anh nhưng liên tục xử lý hỏng. Cứ đà này, Madueke sẽ bị thay ra khi Saka sẵn sàng ở bên ngoài đường biên. report Kane sút phạt búa bổ Phút 29: Kane sút phạt từ khoảng cách hơn 20m, bóng đi rất căng nhưng vọt xà. report O'Reilly bỏ lỡ cơ hội Phút 23: Pha tấn công đầy bất ngờ của 2 hậu vệ cánh tuyển Anh. O'Reilly thoát xuống đáy biên, tạt cho Madueke. Madueke nhận bóng, vẫn xoay xở xuống đáy biên và căng ngang cho O'Reilly. Hậu vệ trái tuyển Anh không chạm vào bóng, nếu không có thể mở tỷ số cho "Tam sư". report Bellingham đánh đầu hỏng Phút 20: Anderson tạt bóng nguy hiểm, đến đúng vị trí Bellingham đứng sẵn. Bellingham lắc đầu nhưng không trúng tâm bóng. report Tuyển Anh nỗ lực tấn công biên Phút 18: Đó là con đường duy nhất để "Tam sư" mở ra khoảng trống tấn công. Anh thực hiện nhiều quả tạt nhưng Na Uy không ngán ngại. report Thống kê sau 10 phút Na Uy triển khai thế trận phòng ngự phản công khó chịu. Họ cầm bóng ít hơn nhưng không sao cả, vì tuyển Anh khi cầm bóng chủ động cũng chưa tạo được điểm nhấn tấn công đáng chú ý. report Na Uy đe dọa tuyển Anh Phút 8: Na Uy thực hiện một loạt pha phối hợp bóng bổng nhưng bị chặn lại. Đây chính là cảnh báo cho tuyển Anh, Na Uy có những cầu thủ cao to và "Chiến binh viking" sẽ tập trung khoét sâu điều này. report Tuyển Anh ép sân Sau 5 phút, bóng đang lăn ở phần sân của Na Uy nhiều hơn. Na Uy bố trí đông quân số ở giữa sân, do đó "Tam sư" phải đẩy bóng sang 2 biên liên tục để tìm thời cơ tấn công. report Pha tấn công đầu tiên của tuyển Anh Phút 2: Tuyển Anh chuyền trạng thái nhanh từ đường chuyền vượt tuyến của Anderson. Madueke cầm bóng bên cánh phải, rê dắt và tạt vào nhưng bóng đi thiếu chính xác. Madueke đã phá hỏng một pha tấn công thoáng của Anh. start Hiệp một bắt đầu report Beckham, Ronaldo "béo" dự khán trận đấu report Tất cả đã sẵn sàng cho trận đấu lịch sử report Đội hình xuất phát Anh report Đội hình xuất phát Na Uy

Sau chiến thắng ngược dòng 3-2 đầy thực dụng trước Mexico bất chấp mọi bất lợi về mặt thể lực, tuyển Anh hiên ngang bước vào vòng tứ kết World Cup. Dù đang sở hữu mạch 6 chiến thắng trong 7 trận gần nhất, "Tam sư" của huấn luyện viên Thomas Tuchel vẫn phải đối mặt với nỗi ám ảnh "khắc tinh châu Âu". Thống kê cho thấy 5 trong 6 lần gần nhất tuyển Anh bị loại ở các vòng knock-out World Cup đều bởi các đối thủ thuộc lục địa già.

Bên kia chiến tuyến, Na Uy đang viết nên câu chuyện cổ tích trên đất Mỹ khi lọt vào vòng 8 đội mạnh nhất nhờ chiến tích loại cựu vương Brazil. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Stale Solbakken, "Các chiến binh Viking" trình diễn thứ bóng đá cởi mở, ghi tới 12 bàn thắng nhưng cũng thủng lưới 9 lần. Dù vậy, rào cản lớn nhất của đại diện Bắc Âu là họ chưa từng giành chiến thắng trước một đội bóng châu Âu nào tại các kỳ World Cup.

Cuộc thư hùng tại sân Hard Rock không chỉ là màn đọ sức chiến thuật mà còn là cuộc đua Chiếc giày Vàng khốc liệt. Tâm điểm chắc chắn dồn vào Erling Haaland, người đang tỏa sáng với 7 pha lập công cùng tỷ lệ chuyển hóa cơ hội cao. Tiền đạo này cũng là hung thần của thủ môn Jordan Pickford. Tuy nhiên, "Tam sư" cũng có những vũ khí hủy diệt. Đội trưởng Harry Kane đang bám sát với 6 bàn, còn Jude Bellingham lập kỷ lục tiền vệ ghi nhiều bàn nhất cho tuyển Anh tại World Cup với 4 bàn.

Về mặt lực lượng, tuyển Anh chắp vá hệ thống phòng ngự khi Jarell Quansah bị treo giò, Jordan Henderson sớm chia tay giải, còn Marc Guehi và Declan Rice bỏ ngỏ khả năng ra sân. Trung vệ Dan Burn có thể được giao trọng trách theo kèm Haaland. Ngược lại, Na Uy nắm trong tay đội hình sung mãn cùng sự thăng hoa của các tài năng trẻ. Theo Opta, tuyển Anh nhỉnh hơn đôi chút với tỷ lệ đi tiếp là 62 phần trăm. Tuy nhiên, kịch bản hai đội phải giải quyết thắng thua trên loạt sút luân lưu cân não hoàn toàn có thể xảy ra.