Trực tiếp Na Uy vs Anh 1-1 (hiệp 2): Bóng vào lưới tuyển Anh, VAR từ chối

TPO - Một lần nữa, đội bóng bắc Âu lại đưa được bóng vào lưới tuyển Anh ở phút 55. Tuy nhiên trọng tài kiểm tra VAR và xác định Haaland đã phạm lỗi với hậu vệ Anh trong tình huống lộn xộn trước đó và bàn thắng không được công nhận.

report Tuyển Anh thay người Phút 71: Anthony Gordon rời sân. Reece James vào sân. HLV Tuchel rút một tiền đạo ra thay bằng hậu vệ, lựa chọn đầy bất ngờ. substitution Na Uy thay thêm 2 người Phút 68: Sorloth và Schjelderup rời sân. Bobb và Nusa vào sân. report Na Uy ép sân Phút 64: Những phút gần đây, Na Uy là đội cầm bóng nhiều hơn. Các cầu thủ Anh chủ động chơi chậm và đợi thời cơ phản công. substitution Na Uy thay người Phút 61: Julian Ryerson rời sân vì chấn thương. Aursnes vào thay. report Hủy bàn thắng của Na Uy Phút 57: Haaland phạm lỗi với Anderson, do đó bàn thắng nâng tỷ số 2-1 của Na Uy bị hủy. var VAR vào cuộc Phút 56: Trọng tài trực tiếp xem VAR để xác định pha va chạm của Haaland với Anderson. report VÀO!!! Na Uy nâng tỷ số 2-0 Phút 55: Trung vệ Torbjorn Heggem đệm bóng cận thành ghi bàn cho Na Uy. Trước đó, Pickford cứu thua cú sút đầu tiên, đến pha đá nối đành bó tay. report KHÔNG VÀO!!! Pickford tiếp tục cứu thua Phút 54: Haaland đánh đầu vào góc hiểm nhưng không thắng Pickford. report Pickford cứu thua Phút 53: Thêm pha bóng kiểu nửa chuyền, nửa sút của cầu thủ Na Uy làm khó tuyển Anh. Thủ môn Pickford đã chơi tập trung để đẩy bóng ra ngoài. report Saka dứt điểm Phút 52: Saka cầm bóng bên cánh phải, rẽ vào trong và dứt điểm ở đúng tư thế sở trường. Cú sút của Saka bị hậu vệ Na Uy chặn lại. report Eze sút phạt hỏng Phút 47: Eze sút phạt từ khoảng cách hơn 20m thay vì Kane. Cú sút bị cầu thủ Na Uy chặn lại trước khi đe dọa thủ môn. start Hiệp 2 bắt đầu Tuyển Anh đưa Saka và Eze vào sân. Madueke và Rice rời sân. foul HẾT HIỆP MỘT!!! Na Uy 1-1 Anh Hiệp đấu khan hiếm tình huống tấn công nguy hiểm và cơ hội dứt điểm cho 2 đội. Na Uy mở tỷ số từ pha xử lý bất ngờ của Schjelderup. Sau đó, Anh gỡ 1-1 cũng từ pha xử lý mang đậm dấu ấn cá nhân của Bellingham. Hai đội tạm nghỉ với tỷ số hòa và cục diện hiệp 2 sẽ hấp dẫn. report Kane bị hủy bàn thắng Phút 45+4: Kane lốp bóng ghi bàn nhưng đã việt vị trước đó. report Kane dứt điểm Phút 45+3: Thủ quân tuyển Anh sút từ khoảng cách 35m, quá khó để anh tạo ra khác biệt. goal VÀO!!! Bellingham gỡ hòa 1-1 cho tuyển Anh Phút 45+1: Bellingham cầm bóng trong khu vực cấm địa, xoay xở giữa vòng vây rất nhiều cầu thủ Na Uy nhưng vẫn dứt điểm thành bàn. Bellingham đã sút quyết đoán bằng chân trái. time Hiệp một có 4 phút bù giờ report Alexander Sorloth xử lý hỏng Phút 44: Na Uy phản công nhanh. Sorloth cầm bóng thoát xuống, tự xử lý để sút thay vì chuyền nhanh cho Haaland. Sau cùng, cú sút của Sorloth bị chặn lại. report KHÔNG VÀO!!! Haaland bắt volley ấn tượng Phút 40: Haaland dứt điểm đưa bóng đi vọt xà. Na Uy đang tăng tốc và dồn ép ngược lại tuyển Anh. goal VÀO!!! Na Uy mở tỷ số Phút 36: Andreas Schjelderup mang về bàn mở tỷ số bất ngờ cho Na Uy. Tiền đạo mang áo số 21 vẽ đường cong ấn tượng bằng chân trái. Trước đó, Kane va chạm vã ngã xuống sân. Cầu thủ Anh đề nghị trọng tài xem VAR. Song, bàn thắng vẫn được tính cho Na Uy. report Stones suýt báo hại tuyển Anh Phút 34: Stones mất bóng trong khu vực cấm địa tuyển Anh. May cho "Tam sư" và cá nhân Stones khi Haaland không kịp dứt điểm. report Tuchel nổi nóng với Madueke HLV Tuchel chỉ đạo đặc biệt quyết liệt với Madueke trong thời gian tạm nghỉ để tiếp nước. Từ đầu trận, Madueke là vị trí nhận bóng nhiều của tuyển Anh nhưng liên tục xử lý hỏng. Cứ đà này, Madueke sẽ bị thay ra khi Saka sẵn sàng ở bên ngoài đường biên. report Kane sút phạt búa bổ Phút 29: Kane sút phạt từ khoảng cách hơn 20m, bóng đi rất căng nhưng vọt xà. report O'Reilly bỏ lỡ cơ hội Phút 23: Pha tấn công đầy bất ngờ của 2 hậu vệ cánh tuyển Anh. O'Reilly thoát xuống đáy biên, tạt cho Madueke. Madueke nhận bóng, vẫn xoay xở xuống đáy biên và căng ngang cho O'Reilly. Hậu vệ trái tuyển Anh không chạm vào bóng, nếu không có thể mở tỷ số cho "Tam sư". report Bellingham đánh đầu hỏng Phút 20: Anderson tạt bóng nguy hiểm, đến đúng vị trí Bellingham đứng sẵn. Bellingham lắc đầu nhưng không trúng tâm bóng. report Tuyển Anh nỗ lực tấn công biên Phút 18: Đó là con đường duy nhất để "Tam sư" mở ra khoảng trống tấn công. Anh thực hiện nhiều quả tạt nhưng Na Uy không ngán ngại. report Thống kê sau 10 phút Na Uy triển khai thế trận phòng ngự phản công khó chịu. Họ cầm bóng ít hơn nhưng không sao cả, vì tuyển Anh khi cầm bóng chủ động cũng chưa tạo được điểm nhấn tấn công đáng chú ý. report Na Uy đe dọa tuyển Anh Phút 8: Na Uy thực hiện một loạt pha phối hợp bóng bổng nhưng bị chặn lại. Đây chính là cảnh báo cho tuyển Anh, Na Uy có những cầu thủ cao to và "Chiến binh viking" sẽ tập trung khoét sâu điều này. report Tuyển Anh ép sân Sau 5 phút, bóng đang lăn ở phần sân của Na Uy nhiều hơn. Na Uy bố trí đông quân số ở giữa sân, do đó "Tam sư" phải đẩy bóng sang 2 biên liên tục để tìm thời cơ tấn công. report Pha tấn công đầu tiên của tuyển Anh Phút 2: Tuyển Anh chuyền trạng thái nhanh từ đường chuyền vượt tuyến của Anderson. Madueke cầm bóng bên cánh phải, rê dắt và tạt vào nhưng bóng đi thiếu chính xác. Madueke đã phá hỏng một pha tấn công thoáng của Anh. start Hiệp một bắt đầu report Beckham, Ronaldo "béo" dự khán trận đấu report Tất cả đã sẵn sàng cho trận đấu lịch sử report Đội hình xuất phát Anh report Đội hình xuất phát Na Uy

Sau chiến thắng ngược dòng 3-2 đầy thực dụng trước Mexico bất chấp mọi bất lợi về mặt thể lực, tuyển Anh hiên ngang bước vào vòng tứ kết World Cup. Dù đang sở hữu mạch 6 chiến thắng trong 7 trận gần nhất, "Tam sư" của huấn luyện viên Thomas Tuchel vẫn phải đối mặt với nỗi ám ảnh "khắc tinh châu Âu". Thống kê cho thấy 5 trong 6 lần gần nhất tuyển Anh bị loại ở các vòng knock-out World Cup đều bởi các đối thủ thuộc lục địa già.

Bên kia chiến tuyến, Na Uy đang viết nên câu chuyện cổ tích trên đất Mỹ khi lọt vào vòng 8 đội mạnh nhất nhờ chiến tích loại cựu vương Brazil. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Stale Solbakken, "Các chiến binh Viking" trình diễn thứ bóng đá cởi mở, ghi tới 12 bàn thắng nhưng cũng thủng lưới 9 lần. Dù vậy, rào cản lớn nhất của đại diện Bắc Âu là họ chưa từng giành chiến thắng trước một đội bóng châu Âu nào tại các kỳ World Cup.

Cuộc thư hùng tại sân Hard Rock không chỉ là màn đọ sức chiến thuật mà còn là cuộc đua Chiếc giày Vàng khốc liệt. Tâm điểm chắc chắn dồn vào Erling Haaland, người đang tỏa sáng với 7 pha lập công cùng tỷ lệ chuyển hóa cơ hội cao. Tiền đạo này cũng là hung thần của thủ môn Jordan Pickford. Tuy nhiên, "Tam sư" cũng có những vũ khí hủy diệt. Đội trưởng Harry Kane đang bám sát với 6 bàn, còn Jude Bellingham lập kỷ lục tiền vệ ghi nhiều bàn nhất cho tuyển Anh tại World Cup với 4 bàn.

Về mặt lực lượng, tuyển Anh chắp vá hệ thống phòng ngự khi Jarell Quansah bị treo giò, Jordan Henderson sớm chia tay giải, còn Marc Guehi và Declan Rice bỏ ngỏ khả năng ra sân. Trung vệ Dan Burn có thể được giao trọng trách theo kèm Haaland. Ngược lại, Na Uy nắm trong tay đội hình sung mãn cùng sự thăng hoa của các tài năng trẻ. Theo Opta, tuyển Anh nhỉnh hơn đôi chút với tỷ lệ đi tiếp là 62 phần trăm. Tuy nhiên, kịch bản hai đội phải giải quyết thắng thua trên loạt sút luân lưu cân não hoàn toàn có thể xảy ra.