Trực tiếp Liverpool vs Nottingham 0-1 (H1): Không vào!!! Liverpool bị từ chối bàn thắng

TPO - Không lâu sau khi thủng lưới, Liverpool đã có bàn gỡ hoà 1-1.

report Không có phạt đền cho Liverpool Phút 36: Munoz bứt tốc trong vòng cấm Nottingham và ngã xuống vì mất thăng bằng. Trọng tài đứng gần đó, quan sát rõ và không thổi phạt cho Liverpool. var Liverpool bị hủy bàn Phút 33: Trọng tài tham khảo VAR và quyết định hủy bàn của Liverpool. Lý do vì Frimpong việt vị trước khi kiến tạo cho Wirtz. goal VÀO!!! Liverpool gỡ hòa 1-1 Phút 32: Florian Wirtz xoay người dứt điểm đẹp mắt, giúp Liverpool gỡ hòa 1-1. Cú sút của tuyển thủ Đức đưa bóng đi chìm, hướng vào góc xa khung thành Nottingham. report Thống kê thất vọng của Liverpool Phút 29: 2/3 thời gian trận đấu trôi qua, Liverpool chỉ dứt điểm một lần và chưa có tình huống đi trúng đích. Đoàn quân của HLV Iraola đang chơi lạc nhịp và thiếu ý tưởng tấn công. goal VÀO!!! Nottingham mở tỷ số 1-0 Phút 24: Dan Ndoye cứa lòng mang về bàn mở tỷ số cho đội khách. Trước đó, thủ môn Nottingham phất bóng dài đưa cầu thủ Nottingham vào thế đối mặt thủ môn. Sau nhịp xử lý lỗi của cầu thủ đội khách, bóng đến sân Ndoye và anh tận dụng thành công. report KHÔNG VÀO!!! Bóng cắt ngang khung thành Liverpool Phút 19: Dan Ndoye đè cắt mặt Frimpong và đánh đầu đưa bóng trôi cắt ngang khung thành Liverpool. 5 phút gần đây, Liverpool chơi chùn xuống, liên tục gặp sóng gió trước Nottingham. report Sóng gió ở vòng cấm Liverpool Phút 16: Nottingham làm khổ Liverpool bằng một loat tình huống ban bậc ở vòng cấm. Igor Jesus là người dứt điểm sau cùng và bị hậu vệ Liverpool chặn lại. report KHÔNG VÀO!!! Alisson cứu thua cho Liverpool Phút 11: Nottingham tấn công biến hóa từ đường tạt bóng ở cánh phải. May cho Liverpool khi thủ môn Alisson kịp lao ra cản phá, vào đúng khoảnh khắc cầu thủ Nottingham sút cận chân. report Liverpool ép sân Phút 8: The Kop cầm bóng gần 60%. 5 phút gần nhất, bóng chỉ lăn bên phần sân Nottingham. Liverpool triển khai tấn công biên, khoét mạnh vào cánh phải và bắt tạo nên các pha lên bóng có nét. report Frimpong tạt cẩu thả Phút 4: Frimpong cầm bóng thoáng từ cánh phải. Một quả tạt thuận lợi từ Frimpong sẽ mang lại cơ hội cho Liverpool. Dù vậy, đường chuyền cuối cùng của hậu vệ Liverpool không cho ai. report Tốc độ trận đấu đẩy cao Phút 2: Cả 2 đội đều tràn lên tấn công ngay sau tiếng coi khai cuộc, đưa nhịp độ trận đấu đẩy lên nhanh từ đầu. start HIỆP MỘT BẮT ĐẦU report Steven Gerrard dự khán trận đấu của Liverpool report Cầu thủ Nottingham Forest tận hưởng không khí ở Anfield report Đội hình xuất phát Nottingham report Đội hình xuất phát Liverpool

Khởi đầu triều đại của HLV Andoni Iraola không hề êm ả khi The Kop vừa trải qua trận hòa hú vía 2-2 trước Newcastle United. Dù thể hiện tinh thần kiên cường khi gỡ hòa ở phút 99 nhờ quả phạt đền của Dominik Szoboszlai, Liverpool vẫn bộc lộ nhiều lỗ hổng chiến thuật. Lối đá pressing tầm cao chưa đồng bộ khiến cự ly đội hình bị kéo giãn. Tuyến giữa với Ryan Gravenberch và Szoboszlai phối hợp bọc lót chưa tốt, trực tiếp dẫn đến hai bàn thua.

Trên hàng công, tân binh đắt giá Alexander Isak cùng Florian Wirtz và Cody Gakpo vẫn chưa tìm được sự gắn kết cần thiết. Trận hòa này nối dài chuỗi không thắng của The Kop tại Premier League lên con số 5 trận liên tiếp. Dẫu vậy, thánh địa Anfield vẫn là điểm tựa lớn khi Liverpool bất bại 22 trận mở màn sân nhà gần nhất kể từ năm 2003, trong đó thắng tới 12/13 trận đầu mùa tại đây.

Phía bên kia chiến tuyến, Nottingham Forest đang rơi vào khủng hoảng dưới sự dẫn dắt của HLV Oliver Glasner. Họ vừa nhận hai thất bại trắng liên tiếp trước Leeds United ở cả giải Ngoại hạng lẫn Cúp Liên đoàn. Vấn đề lớn nhất của Forest nằm ở hàng công khi tịt ngòi 4 trong 6 trận gần nhất, dù họ vừa chiêu mộ thêm tiền đạo Liam Delap.

Tuy nhiên, Forest lại là đối thủ rất khó chịu với Liverpool khi thắng 2, hòa 1 và chỉ thua 1 trong 4 lần chạm trán gần nhất. Đội khách cũng sở hữu điểm tựa đáng gờm là việc nổ súng ở cả 10 chuyến hành quân xa nhà vừa qua, trong đó mũi khoan Morgan Gibbs-White luôn là mối đe dọa thường trực đối với khung thành Liverpool.

Về tình hình nhân sự, Liverpool thiếu vắng Conor Bradley, Giovanni Leoni, Joe Gomez và Hugo Ekitike vì chấn thương. Đội hình chủ nhà nhiều khả năng vẫn dựa vào bộ khung Frimpong, Kerkez, Van Dijk ở hàng thủ, tuyến giữa do Gravenberch, Szoboszlai và Wirtz lĩnh xướng để tiếp bóng cho Isak. Bên phía Forest, Nicolo Savona và Ryan Yates vắng mặt, trong khi khả năng ra sân của Neco Williams cùng linh hồn tuyến giữa Gibbs-White vẫn còn bỏ ngỏ.

Theo phân tích từ siêu máy tính Opta qua 10.000 mô phỏng, Liverpool nắm giữ tới 61,1% cơ hội chiến thắng, tỷ lệ hòa là 20,7% và khả năng tạo bất ngờ của Forest chỉ dừng ở mức 18,2%. Với điểm tựa sân nhà, The Kop được kỳ vọng sẽ giải tỏa cơn khát chiến thắng.