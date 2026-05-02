Trực tiếp Hải Phòng vs CAHN 0-0 (Hiệp 1): Hiệp 1 bắt đầu

TPO - CAHN có lực lượng mạnh hơn và phong độ đang lên cao. Tuy nhiên, Hải Phòng khi chơi ở Lạch Tray chưa bao giờ là đội bóng dễ bị đánh bại.

report CAHN nhập cuộc chủ động Phút 3: Thầy trò HLV Polking nhanh chóng đẩy cao đội hình để tạo sức ép tấn công. start Hiệp một bắt đầu report Sân Lạch Tray trước giờ G report Đội hình xuất phát CAHN

Lạch Tray luôn là điểm đến khiến bất kỳ ứng viên vô địch nào cũng phải dè chừng. Ở vòng 21, thử thách ấy chờ đợi CAHN – đội đang nắm lợi thế lớn nhất trong cuộc đua đến ngôi vương. Sau 20 vòng, thầy trò Mano Polking sở hữu 51 điểm, hơn nhóm bám đuổi 9 điểm. Khoảng cách đủ để tạo lợi thế, nhưng chưa cho phép họ chủ quan khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định.

Xét trên cán cân phong độ và đối đầu, CAHN có nhiều cơ sở để tự tin. Họ thắng 4 và hòa 1 trong 5 lần chạm trán gần nhất với Hải Phòng, ghi 13 bàn và chỉ thủng lưới 4 lần. Riêng mùa này, đội bóng ngành Công an đều giành chiến thắng ở cả hai lượt trận trước Hải Phòng. Những con số ấy phản ánh sự nhỉnh hơn về chất lượng đội hình lẫn khả năng tận dụng cơ hội, nhưng thực tế trên sân Lạch Tray chưa bao giờ đơn giản.

Hải Phòng bước vào trận đấu với tâm thế khá thoải mái. Họ không còn chịu áp lực lớn ở cuộc đua trụ hạng và cũng khó chen chân vào nhóm tranh huy chương. Chính điều đó lại giúp đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm thi đấu thanh thoát hơn. Đội bóng đất Cảng có thể thất thường trước các đối thủ dưới cơ, nhưng thường chơi bùng nổ khi đối đầu những đội mạnh, đặc biệt khi được tiếp sức bởi khán đài cuồng nhiệt ở sân nhà Lạch Tray.

Sự trở lại của Joel Tagueu mang đến cú hích quan trọng cho chủ nhà. Vừa gia hạn hợp đồng và bình phục chấn thương, tiền đạo này đang cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới và luôn biết cách tạo khác biệt trong những trận cầu lớn. Hàng thủ CAHN chắc chắn sẽ phải dành sự tập trung đặc biệt cho chân sút này.

Ở chiều ngược lại, CAHN cho thấy chiều sâu đáng giá. Dù thiếu Alan và Leo Artur, họ vẫn duy trì được sức tấn công nhờ cách xoay tua hợp lý của Polking. Nguyễn Đình Bắc nổi lên như điểm sáng mới với phong độ cao, đỉnh điểm là cú hat-trick vào lưới SLNA ở vòng gần nhất.

Cuộc so tài vì thế hứa hẹn căng thẳng và giàu tính chiến thuật. CAHN có lợi thế về phong độ lẫn thành tích đối đầu, nhưng Hải Phòng sở hữu điểm tựa sân nhà và tâm lý thoải mái. Trong thời điểm nhạy cảm của mùa giải, bản lĩnh sẽ là yếu tố quyết định đội nào rời Lạch Tray với nụ cười trọn vẹn.