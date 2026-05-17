Trực tiếp Công an Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa 0-0 (H1): Không vào!!! Nguyễn Filip cứu thua xuất sắc

report KHÔNG VÀO! Artur sút xa trúng cột dọc 17': CAHN có thêm cơ hội ghi bàn. Từ pha phối hợp bên cánh trái, Leo Artur sút xa hiểm hóc vào góc gần khiến thủ môn Niê không kịp phản ứng. Tuy nhiên, bóng đập trúng cột dọc bật ra ngoài. report KHÔNG VÀO! Quang Vinh suýt lập công 15': Đình Bắc đánh gót cho Văn Đô thoát xuống bên cánh phải và căng ngang đưa bóng vào trong. Alan sút trượt, nhưng vô tình đưa bóng chạm vào Quang Vinh đổi hướng. Dù vậy, bóng vẫn đi chệch cột dọc Thanh Hóa trong gang tấc. report Alan sút bóng trúng cột dọc Thanh Hóa 12': Lê Văn Đô thoát xuống rất nhanh bên cánh phải và căng ngang cho Alan dứt điểm một chạm. Bóng đập vào cột dọc Thanh Hóa, nhưng trọng tài cũng xác định bóng ra đường biên ngang trước khi Lê Văn Đô chuyền bóng. report Trời đang mưa to ở Hàng Đẫy 8': Trời đang mưa khá nặng hạt tại Hàng Đẫy khiến mặt sân trở nên trơn trượt và khiến hai đội gặp khó khăn trong việc triển khai bóng tấn công. report NGUY HIỂM! Lê Văn Đô giải nguy cho CAHN 3': Từ đường chuyền dài của Thanh Hóa, bóng đi với quỹ đạo lạ khiến thủ môn Nguyễn Filip băng ra lỡ trớn. Một cầu thủ áo vàng giành được bóng và chuyền ngang cho đồng đội ở vị trí thuận lợi, nhưng Lê Văn Đô kịp băng lên cắt bóng giải nguy cho CAHN. start Trận đấu bắt đầu photo Các cầu thủ Công an Hà Nội hoàn thành khởi động tatic Đội hình xuất phát

Sau các thất bại đáng tiếc ở đấu trường châu lục và Cúp Quốc gia, Công an Hà Nội dồn sức vào V-League và thể hiện phong độ không thể cản phá. Tính từ trận thua Hà Nội FC vào ngày 8/3, đội bóng ngành công an đã có 8 trận liên tiếp bất bại - trong đó thắng đến 7 trận.

Phong độ “hủy diệt” này giúp Công an Hà Nội bứt phá trên bảng xếp hạng, bỏ xa đội nhì bảng Thể Công Viettel 11 điểm chỉ sau 22 vòng đấu. Khoảng cách này đồng nghĩa với việc Công an Hà Nội sẽ lên ngôi sớm nếu đánh bại Đông Á Thanh Hóa vào tối nay. Khi đó, họ sẽ hơn Thể Công Viettel 14 điểm và chắc chắn vô địch khi đối thủ chỉ còn 4 trận đấu.

Ở hướng ngược lại, Đông Á Thanh Hóa vẫn đang trong giai đoạn vượt khó đầy ấn tượng. Bất chấp khó khăn về tài chính, đội bóng xứ Thanh đã bất bại 4 vòng gần nhất (thắng 2, hòa 2), qua đó chiếm được vị trí an toàn.

Trước vòng đấu này, Thanh Hóa đã hơn nhóm xuống hạng 7 điểm và gần như chắc chắn sẽ trụ hạng thành công. Đây là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của HLV Mai Xuân Hợp và các học trò.

Người hâm mộ cũng kỳ vọng Thanh Hóa tiếp tục duy trì quyết tâm hiện tại để tạo ra bất ngờ trên sân Công an Hà Nội, qua đó giúp cuộc đua vô địch tiếp diễn thêm ít nhất một vòng. Tất nhiên, điều này rất khó xảy ra nếu xét theo tương quan lực lượng và phong độ của hai đội.