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Trực tiếp Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha, 2h00 ngày 7/7: Ronaldo đối đầu Yamal

Hương Ly
Hoàng Nguyên

TPO - Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, một trong 2 đội phải sớm ra về tại World Cup 2026. Chờ xem Ronaldo hay Yamal sẽ tỏa sáng rực rỡ.

report Đội hình xuất phát Tây Ban Nha
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report Đội hình xuất phát Bồ Đào Nha
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Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha quyết chiến vì tấm vé vào tứ kết World Cup 2026 tại Dallas. "Selecao châu Âu" đặt cược vào bản lĩnh của Cristiano Ronaldo, trong khi "La Roja" tự tin bóp nghẹt đối thủ bằng hàng phòng ngự kiên cố cùng lối chơi kiểm soát bóng tuyệt đối.

Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente bước vào trận derby bán đảo Iberia với phong độ hủy diệt sau màn vùi dập Áo 3-0. Tây Ban Nha đang sở hữu chuỗi 34 trận bất bại liên tiếp và là đội duy nhất chưa để thủng lưới bàn nào tại giải đấu năm nay.

Thống kê từ siêu máy tính Opta đánh giá cao nhà đương kim vô địch châu Âu với 49,2% cơ hội chiến thắng trong 90 phút. Niềm hy vọng số một của họ gửi gắm vào Mikel Oyarzabal, chân sút đã có 4 pha lập công từ đầu giải. Dù thiếu vắng Nico Williams vì chấn thương, Lamine Yamal và Dani Olmo vẫn sẵn sàng xuất trận để chủ động áp đặt thế trận.

Phía bên kia chiến tuyến, Bồ Đào Nha vất vả vượt qua vòng 32 đội sau chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Croatia. Khoảnh khắc Cristiano Ronaldo thông nòng tại vòng knock-out World Cup tiếp thêm động lực to lớn cho toàn đội trước trận chiến sinh tử. Tuy nhiên, lịch sử đang ngoảnh mặt với thầy trò HLV Roberto Martinez khi họ chỉ thắng 1 trong 12 lần chạm trán Tây Ban Nha ở các giải chính thức.

May mắn sở hữu lực lượng hoàn toàn sung mãn, Bồ Đào Nha sẽ dựa vào sự bùng nổ của Bernardo Silva cùng quân bài tẩy Goncalo Ramos từ băng ghế dự bị, quyết tâm phá giải hàng thủ nguyên khối của đối phương nhằm tìm đường vào tứ kết.

Hương Ly
Hoàng Nguyên
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