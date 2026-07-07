Trực tiếp Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha 0-0 (hết H1): Hiệp 1 kết thúc chưa có bàn thắng

report Tây Ban Nha tập trung bóng ở giữa sân

Phút 18: Tây Ban Nha cầm bóng tốt hơn nhưng vẫn quanh quẩn ở vòng tròn trung tâm. "La Roja" kiên nhẫn với các đường chuyền ngắn, ban bật qua lại để kéo giãn hàng thủ Tây Ban Nha. Trong khi đó, xu hướng của Bồ Đào Nha đang là những đường chuyền dài mang tính đột biến cao.

Biểu đồ nhiệt cho thấy các cầu thủ Tây Ban Nha tập trung rất nhiều ở trung lộ. Đây là khu vực nóng khi cả 2 đội đều sở hữu hàng tiền vệ chất lượng.