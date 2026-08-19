TRỰC TIẾP bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 Việt Nam vs Malaysia 1-0 (H2): Vào!!! Xuân Son ghi bàn

report Quá tiếc, cơ hội vàng bị Hoàng Hên bỏ lỡ

44': Hai Long tổ chức một đường phản công sắc lẹm. Anh tỉa bóng vừa tầm để Hoàng Hên đối mặt thủ môn. Một cú chích bóng đã được thực hiện, lần này thủ môn Malaysia đã bị đánh bại nhưng bóng vẫn chưa đi vào lưới.