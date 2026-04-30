Trực tiếp bán kết Atletico vs Arsenal, 2h00 ngày 30/4: Cân tài cân sức

TPO - Trận bán kết lượt đi giữa Atletico và Arsenal được dự đoán diễn ra chặt chẽ và ít tình huống tấn công bùng nổ. Nhiều khả năng bàn thắng sẽ đến từ các pha đá phạt cố định.

Atletico bước vào trận bán kết lượt đi với lợi thế sân nhà và tinh thần lên cao sau khi loại Barcelona. Dưới thời Diego Simeone, đội bóng áo đỏ-trắng không còn bị đóng khung trong hình ảnh phòng ngự tiêu cực. Họ đã tiến hóa thành một cỗ máy tấn công hiệu quả, ghi tới 34 bàn tại Champions League mùa này - con số kỷ lục trong lịch sử CLB. Simeone cũng thẳng thắn thừa nhận: Atletico giờ sẵn sàng chơi đôi công nếu hoàn cảnh đòi hỏi.

Tuy nhiên, nỗi ám ảnh trước các đội bóng Anh vẫn là điều Atletico chưa thể xóa bỏ. Họ chỉ thắng 2/12 trận gần nhất trước đại diện Premier League tại cúp châu Âu, trong đó có thất bại nặng nề 0-4 trước chính Arsenal ở vòng phân nhánh. Đó là ký ức khó quên với Simeone và các học trò.

Ở chiều ngược lại, Arsenal của Mikel Arteta đang thể hiện sự ổn định đáng kinh ngạc. “Pháo thủ” vẫn bất bại tại Champions League mùa này với 10 chiến thắng và 2 trận hòa, đồng thời chỉ thua 2/22 trận gần nhất ở đấu trường châu lục. Điểm tựa của họ nằm ở hệ thống phòng ngự kín kẽ, với trung bình chỉ 0,5 bàn thua mỗi trận và tỷ lệ giữ sạch lưới gần 60%.

Dẫu vậy, hàng công Arsenal lại chưa thực sự bùng nổ ở vòng knock-out. Sự trở lại của Bukayo Saka vì thế mang ý nghĩa lớn. Khi có Saka, Arsenal ghi trung bình 2,6 bàn mỗi trận tại Champions League, cao hơn đáng kể so với mức 1,5 bàn khi anh vắng mặt.

Theo dự đoán của Opta, Atletico có 35,1% cơ hội chiến thắng, trong khi Arsenal nhỉnh hơn đôi chút với 37%. Con số sít sao phản ánh đúng sự cân bằng mong manh của cặp đấu này.

Atletico có điểm tựa Metropolitano và chuỗi 12 trận liên tiếp ghi bàn, trong khi Arsenal lại sở hữu phong độ sân khách ấn tượng với 9 chiến thắng trong 11 trận gần nhất tại Champions League. Khi cả hai đều thực dụng và nguy hiểm ở các tình huống cố định, 90 phút tại Madrid nhiều khả năng sẽ được định đoạt từ chỉ một khoảnh khắc.