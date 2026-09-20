Trực tiếp Asiad 20 ngày 20/9: Mỹ Tiên chỉ về thứ 8 nội dung bơi bướm 200 mét

report Hàng loạt VĐV Đông Nam Á giành HCV

Chiều 20/9, Myanmar đã trở thành quốc gia Đông Nam Á đầu tiên giành HCV tại Asiad 2026. Khin Hnin Wai xuất sắc vượt qua Sumaya của Indonesia trong trận chung kết đơn nữ môn Teqball. Vài tiếng sau, đến lượt Thái Lan có vàng và vẫn là môn Teqball.

Dejaroen Phakpong & Wongkhamchan Suphawadi đã xuất sắc thắng cặp đôi Nhật Bản ở chung kết nội dung Teqball hỗn hợp để bước lên bục cao nhất.