Trực tiếp Asiad 20 ngày 20/9: Karate giành HCĐ thứ 2 cho Thể thao Việt Nam

TPO - Võ sỹ Bùi Ngọc Nhi đánh bại Wai Leong của Singapore với tỷ số 4-1, giành HCĐ đầu tiên cho tuyển karate tại Asiad 20. Đây là HCĐ thứ 2 của đoàn TTVN giành được trong sáng 20/9.

report Teqball: Trường Giang - Anh Khoa không thể giành HCĐ Bộ đôi VĐV Việt Nam thua 9-12 ở set 2, phải bước vào set quyết định để tranh HCĐ. Trong set 3, đôi VĐV Radhi và Alelayawi của Iraq thể hiện sự lấn lướt và thắng 12-7. Chung cuộc, Iraq vượt qua Việt Nam bằng tổng tỷ số 2-1 sau 3 set. Ảnh/video: Phạm Hoàng. report Karate giành HCĐ thứ 2 cho TTVN Võ sỹ Bùi Ngọc Nhi đánh bại Wai Leong của Singapore với tỷ số 4-1, giành HCĐ đầu tiên cho tuyển karate tại Asiad 20. Đây là HCĐ thứ 2 của đoàn TTVN giành được trong sáng 20/9. Ảnh: Tam Ninh. report Teqball: Bá Trường Giang và Lê Anh Khoa đánh bại cặp VĐV Iraq ở ván đầu với tỷ số 12-7. report Bơi: Thúy Hiền vào chung kết 50m ếch nữ Kình ngư Việt Nam hoàn thành vòng loại với thành tích 32 giây 28, xếp thứ 10 trong tổng 25 VĐV tranh tài và tiến vào chung kết. Ở đường đua này, cơ hội để Thúy Hiền cạnh tranh huy chương là rất thấp. report Bắn súng: Phí Thanh Thảo, Mộng Tuyền hoàn thành lượt bắn 1 Hai nữ xạ thủ Việt Nam đang tranh tài ở nội dung 10m súng trường cá nhân nữ. report MMA: Lò Thị Phung vào tứ kết hạng cân 54kg Nữ võ sĩ Lò Thị Phung đánh bại đối thủ người Kazakhstan. Đại diện của MMA Việt Nam bước vào trận tứ kết, chạm trán với đối thủ Hàn Quốc. report Thưởng nóng cho đôi VĐV giành HCĐ đầu tiên Minh Tân và Gia Nghi nhận thưởng nóng 50 triệu đồng từ Đoàn TTVN. Trung tâm TDTT Hoa Lư (TPHCM) thưởng cho 2 VĐV 1.000 USD. report Khoảnh khắc ăn mừng tấm huy chương đầu tiên của TTVN tại Asiad 20 Ảnh: Phạm Hoàng. report Tấm huy chương đầu tiên cho đoàn TTVN Minh Tân và Gia Nghi đánh bại đôi VĐV Ấn Độ 12-9, 12-6 tại trận tranh HCĐ nội dung đôi nam nữ môn teqball. TTVN là đoàn thứ 8 giành huy chương tại Asiad 20. Sau trận đấu này, teqball Việt Nam có cơ hội giành thêm HCĐ ở nội dung đôi nam. report Tạm dừng trận tranh HCĐ teqball VĐV Ấn Độ dính chấn thương, xin tạm dừng trận đấu thêm 10 phút để xem xét tình hình. report Bắn súng xuất trận Lê Thị Mộng Tuyền và Phí Thanh Thảo đang tranh tài ở nội dung súng trường cá nhân nữ. Đây là một trong những nội dung được kỳ vọng có huy chương cho đoàn TTVN. report Tấm HCĐ đầu tiên ở Asiad 20 đang ở rất gần Việt Nam Minh Tân và Gia Nghi dẫn sâu điểm số bộ đôi Ấn Độ. Thắng set này, bộ đôi của teqball Việt Nam giành HCĐ. report Teqball: 2 VĐV Việt Nam tranh HCĐ Minh Tân và Gia Nghi đang cạnh tranh HCĐ cùng VĐV Ấn Độ. Ở set thứ nhất, đôi VĐV Việt Nam chiến thắng với tỷ số 12-9. report Bơi: Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn hoàn thành vòng loại Hai kình ngư Việt Nam thi đấu vòng loại 200m cá nhân hỗn hợp. Trần Hưng Nguyên đứng thứ 11 ở vòng loại, giành suất dự bị cho chung kết (được tham dự nếu có VĐV trong top 10 bỏ thi hoặc gặp sự cố). Quang Thuấn đứng hạng 14 và không góp mặt tại chung kết. report Bơi: Võ Thị Mỹ Tiên vào chung kết 200m bướm Võ Thi Mỹ Tiên thi đấu vòng loại thứ nhất 200m bướm, xếp hạng tư với thành tích 2 phút 13 giây 33. Chung cuộc, Mỹ Tiên đứng hạng 8 vòng loại và góp mặt tại chung kết. Cơ hội để kình ngự Việt Nam cạnh tranh huy chương ở nội dung này là không cao. report Nguyễn Văn Sỹ đứng hạng 7 chung kết trường quyền nam Võ sĩ Việt Nam giành tổng 9.603 điểm, đứng hạng 7 chung cuộc sau phần thi lúc 7h sáng nay.

Phí Thanh Thảo xuất trận.

Tâm điểm trong buổi sáng 20/9 của đoàn TTVN đổ dồn về bắn súng, nơi Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo và Dương Hà My tranh tài vòng loại Súng trường cá nhân nữ. Đây là nội dung mà bắn súng Việt Nam kỳ vọng có "xạ thủ" vào tranh tài ở chung kết.

Trên đường đua xanh, Võ Thị Mỹ Tiên (200m bướm nữ), Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Quang Thuấn (200m hỗn hợp nam) và Nguyễn Thúy Hiền (50m ếch nữ) đấu vòng loại. Trong trường hợp vượt qua vòng loại, các kình ngư Việt Nam bước vào chung kết, cạnh tranh huy chương lúc 17h00.

Ở bộ môn còn khá mới lạ với khán giả Việt Nam - teqball - thể thao Việt Nam có cơ hội giành huy chương đầu tiên khi có mặt ở 2 trận tranh huy chương đồng. Lúc 8 giờ 30, Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi gặp Dsouza Quimcy Joaquim/Beg Mohamed Anas Imran (Ấn Độ) ở trận tranh HCĐ nội dung đôi nam nữ. Từng đánh bại đối thủ với tỷ số 2-0 ở tứ kết nên Minh Tân/Gia Nghi được hy vọng mang về tấm huy chương lịch sử cho teqball Việt Nam ở Asiad.

Trận tranh hạng ba nội dung đôi nam lúc 9 giờ 30, Bá Trường Giang và Lê Anh Khoa chạm trán đôi Radhi Abdulrahman Ahmed Radhi/Alelayawi Ali Jalil Mezher (Iraq) và được mong chờ sẽ thi đấu bùng nổ.

Buổi thi đấu sáng 20/9 của đoàn TTVN khép lại bằng 2 trận đấu vòng loại ở môn karate. Bùi Ngọc Nhi đấu vòng loại ở nội dung kata đơn nữ. Tiếp đó là Chu Văn Đức ở nội dung kumite cá nhân nam - 60kg. Nếu vượt qua vòng loại, Ngọc Nhi và Văn Đức tranh bán kết (dự kiến lúc 14h20), sau đó là các trận chung kết.